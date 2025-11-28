Amerikai döntésre várnak Szerbiában – a NIS sorsa a tét, a hétvégén leáll a szerb finomító

Szerdán este megjelentek olyan hírek, amelyek szerint órák kérdése, és az amerikai jóváhagyás megérkezik, megindulhat a kőolajszállítás a Janaf vezetékén Szerbia irányában. Csütörtökön viszont még nem érkezett válasz az Egyesült Államokból a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) sorsára vonatkozóan, ezért a pancsovai kőolajfinomító szombaton vagy vasárnap leáll – közölte Aleksandar Vucic államfő. Belgrád értesülései szerint az OFAC megadná a NIS-nek a működési engedélyt, de a végső döntést a külügyminisztériumnak kell meghoznia. A sajtóban megjelent nem hivatalos információk szerint talán megadják az engedélyt egy újabb 2-3 hónapos időszakra, de a hálaadási ünnep miatt késik a hivatalos megerősítés.

A NIS sorsa a tét– az amerikai döntésre várnak Szerbiában / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

Csütörtökön Orbán Viktor Szabadkán járt, ahol kijelentette, hogy a szerbek számíthatnak a magyarok segítségére. Azt is elmondta, Szerbia dönti el mi fog történni, de Magyarország a Mol révén kész beszállni a tulajdonosi struktúra esetleges megváltoztatása esetén is. A szerb elnök pedig úgy fogalmazott, felkészültek erre, a polgároknak nincs okuk aggodalomra se a fűtés, se az áram, sem pedig a töltőállomások miatt. „Azt kérjük, hogy adjanak nekünk időt arra, hogy mi is adhassunk időt a valós tulajdonosnak arra, hogy eladja a részét, mi pedig garantáljuk, hogy minden úgy fog történni, ahogy azt tőlünk kérik. Ha ez nem elég, akkor attól tartok, hogy más dolog áll a háttérben” – fogalmazott.

Orbán Viktorról elismerően nyilatkozott, megemlítve, hogy sikerült Trump elnöknél elérnie országa mentességét a szankciók alól, és azt is kérdezte, Szerbia esetében hogyan tud közbenjárni, szóba kerül-e a Trump elnökkel folytatott beszélgetés során Szerbia.

A horvát RTL beszámolója szerint az Adria-kőolajvezetéket üzemeltető JANAF vállalat biztos benne, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) a napokban meghosszabbítja a NIS működési engedélyét.

Vladislav Veselica, a horvát vállalat képviselője elmondta, hogy a Janafnak is engedélyt kell kapnia a kőolaj szállítására, ezért őket is azonnal értesítik a döntésről. A vállalat készen áll arra, hogy a kőolaj az engedély kiadása után rövid időn belül elinduljon Szerbia felé. A Janaf folyamatosan egyeztet a NIS csapatával, hiszen a szerbiai finomító működésének teljes leállítása bonyolítaná a helyezet, az újraindítás hetekig tarthatna. A NIS-nek szállított kőolaj a Janafnak is jelentős bevételi forrás, így most a horvátok is izgatottan várják a fejleményeket. A szerb elnök kedden rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a szerbiai olajcég körül kialakult helyzetről, amelyen ismételten elutasította a NIS államosítását. „Nem vagyunk kommunisták, sem fasiszták, hogy így tegyünk” – fogalmazott. Kérte, majd felszólította az OFAC-ot és a washingtoni kormányt, hogy hosszabbítsák meg a szerbiai olajcég működési engedélyét. A szerb elnök beszéde egy részében kemény kijelentést is tett, amikor azzal vádolta meg a washingtoni vezetést, hogy az OFAC-on keresztül lehetővé tette az orosz bankszektornak atomerőművek finanszírozását, Szerbiát viszont büntetné. A kérést a sajtótájékoztató során többször megismételte, hozzátéve, hogy ezt nem maga, hanem Szerbia polgárai miatt kéri.