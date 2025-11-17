Kőbánya-Kispest: itt tart most a felújítás – a MÁV elárulta, mennyit költenek el a látványos munkálatokra a csomóponton és Kőbánya alsón
„Vállalásunknak megfelelően az idei évben folyamatosan végzünk különféle nagyságrendű, de egyaránt fontos munkákat Kőbánya-Kispest állomás megújítása érdekében” – közölte a MÁV csoport a Világgazdaság megkeresésére.
A Köki az egyik legforgalmasabb területe a fővárosnak, az intermodális (többféle közlekedési módot összekötő) csomópont tulajdonjogilag is több részre osztható.
- Itt található az M3-as metró végállomása, amelyet a BKV üzemeltet,
- parkolóházak és felszíni parkolók, amelyeket a Budapest Közút üzemeltet,
- a BKK-hoz tartozó több fővárosi buszmegálló,
- illetve itt van a vasútállomás és több agglomerációs, valamint távolsági buszállomás is, amely a MÁV csoporthoz tartozik.
Még márciusban lapunkkal közölte a MÁV, hogy a csoport saját forrásából megkezdi a Kőbánya-Kispest (Köki) vasútállomás felújítását. A munkálatok már tavasszal elindultak, azonban a leglátványosabb munkákba csak 2026-ban kezdenek bele.
Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly járta be a forgalmas csomópontot a MÁV vezérigazgatójával, a minisztérium államtitkárával és a DK kőbányai országgyűlési képviselőjével.
A miniszter elismerte akkor, hogy
javítani kell a Kőbánya-Kispest csomópont állapotán, és nem kérdés, hogy hosszú távon új vasútállomást kell építeni.
A felek abban állapodtak meg, hogy a bejárásról memorandumot készítenek, és a benne foglaltaknak megfelelően elkezdődik a KöKi rendebtétele.
A megállapodás értelmében a Kőbánya-Kispest csomóponton, illetve Kőbánya alsón is érzékelhető változások lesznek.
Kőbánya-Kispest: itt tart most a várva várt felújítás
Arató Gergely a nyáron számolt be arról, hogy a MÁV-hoz tartozó területen megkezdődtek az esztétikai javítások, sűrűbben vannak jelen a vasútőrök, akik a közbiztonságra is ügyelnek. Elmondása szerint azonban a BKK és a BKV területein kevésbé érzékelhető érdemi változás.
A politikus a napokban osztott meg egy videót arról, hogy elkezdődött a Boschhoz vezető felüljáró felújítása is.
A MÁV lapunknak elmondta, hogy eddig átfestették a peronokra levezető lépcsőkarokat, felújították a lépcsőlapokat. „Legutóbb épp a felüljáró Bosch felőli végének állványozását kezdtük meg: ezt már a felüljárórész és az innen levezető lépcsőkar korrózióvédelme, festése követi” – részletezte a csoport.
A MÁV idén ezekre a munkálatokra 120 millió forintot tervez elkölteni, ám az időjárástól függően be is fékeződhetnek.
2026-ban Kőbánya-Kispesten további egymilliárd forintba kerülő, nagyobb karbantartást végeznek,
amelynek során
- a gyalogos felüljárón új üvegtáblákat,
- burkolatokat cserélnek,
- megújul a világítás,
- továbbá szigetelik a perontetőket.
Az akadálymentesítés tervei is elkészülnek jövőre, a megvalósítására legkorábban 2027-ben kerülhet sor forrástól, illetve az engedélyezéstől függően.
Nemrég a Világgazdaság is megírta, hogy Kőbánya alsón is megkezdődtek a munkálatok, és legkésőbb 2026 kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés alatt is keresztül lehessen haladni az állomáson.
A MÁV a megkeresésünkre elmondta, hogy Kőbánya alsón november 11-én vette át a munkaterületet a kivitelező. Első ütemben jövő év elejére elkészül az ideiglenes, közvetlen átjáró. A második ütemben a teljes belső felújítás a diagnosztikai vizsgálaton alapuló tervek elkészítését és azok hatósági jóváhagyását követően kezdődhet meg.
„Az épület védett műemlék, ezért a teljes körű felújítás, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér megújítása a műemlékvédelmi hatóságok bevonásával történik” – közölte a MÁV csoport.
Jelenleg az épületen belül zajlik a szükséges épületdiagnosztikai vizsgálatok végzése, azért, hogy a belső terek felújítására vonatkozó, folyamatban lévő tervezés komplex tervcsomaggal zárulhasson.
Lázár János a csomópont bejárását követően úgy fogalmazott, hogy a munkálatoknak még 2025-ben el kell kezdődniük, de ettől függetlenül a politikai interpellációkra készülnie kell a minisztériumnak. A közösen rögzített felújítások valóban elindultak, azonban az összes vállalás befejezésére még éveket kell várni.