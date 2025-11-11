A MÁV nem halogatja tovább: újabb fővárosi vonatállomás újul meg

„Kőbánya alsó: közvetlen bejáratot nyitunk a Liget térnél!” – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon.

Kőbánya alsón közvetlen bejáratot nyitnak a Liget térnél / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV csoport / Facebook

A vezérigazgató úgy fogalmaz, hogy végre megújul az állomás, ráadásul két ütemben.

A munkálatok kedden megkezdődnek, és legkésőbb 2026 kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés alatt is keresztül lehessen haladni az állomáson.

Azt is közölte, hogy ezt követően pedig végrehajtják a műemléki épület teljes megújítását.

„Kőbánya alsó megállóhely felvételi épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat. Ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem” – közölte Hegyi Zsolt.

Az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét átjárhatóvá válik az épület, de ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is.

„Célunk a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása” – írta a MÁV csoport vezérigazgatója.

Korábban a Világgazdaság megírta: a MÁV vállalta, hogy a Kőbánya-Kispest csomóponton, illetve Kőbánya alsón is elindulhatnak idén a felújításai munkálatok.

A csoport előzetesen azt közölte, hogy megvalósulhat a Liget téri bejárat ideiglenes megoldással való megnyitása egy alagúton keresztül, illetve az év folyamán az állapotvizsgálat után folytatódik a teljes felújítás, beleértve az akadálymentesítést is.

A MÁV csoport elindította állomásmegújítási programját, amely

14 vármegyében

több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el,

összesen 15 milliárd forintos keretből.

Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.

A Lázár János építési és közlekedési miniszter által tavaly bemutatott, a nagy pályaudvarok átalakításáról szóló koncepció kapcsán derült ki, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd a pályaudvarok ingatlanjait.

A Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium közölte, hogy hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére érkeztek már pályázatok: a Keleti, Nyugati, Déli, Kelenföldi pályaudvar esetében, illetve a győri, debreceni és szegedi vasútállomásokra.