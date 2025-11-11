A MÁV nem halogatja tovább: újabb fővárosi vonatállomás újul meg
„Kőbánya alsó: közvetlen bejáratot nyitunk a Liget térnél!” – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon.
A vezérigazgató úgy fogalmaz, hogy végre megújul az állomás, ráadásul két ütemben.
A munkálatok kedden megkezdődnek, és legkésőbb 2026 kezdetéig ideiglenes utasfolyosót építenek ki a Liget tér felől, hogy az építkezés alatt is keresztül lehessen haladni az állomáson.
Azt is közölte, hogy ezt követően pedig végrehajtják a műemléki épület teljes megújítását.
„Kőbánya alsó megállóhely felvételi épülete évek óta zárva tart, a Liget téri kijárat hiánya pedig kényelmetlen kerülőre kényszeríti az utasokat. Ezt a helyzetet szünteti meg a mostani első ütem” – közölte Hegyi Zsolt.
Az ideiglenes utasfolyosón keresztül ismét átjárhatóvá válik az épület, de ezzel párhuzamosan már dolgoznak a második ütem előkészítésén is.
„Célunk a teljes körű, műemléki értékeket megőrző rekonstrukció, az épület akadálymentesítése és az utasforgalmi tér újragondolása, illetve megújítása” – írta a MÁV csoport vezérigazgatója.
Korábban a Világgazdaság megírta: a MÁV vállalta, hogy a Kőbánya-Kispest csomóponton, illetve Kőbánya alsón is elindulhatnak idén a felújításai munkálatok.
A csoport előzetesen azt közölte, hogy megvalósulhat a Liget téri bejárat ideiglenes megoldással való megnyitása egy alagúton keresztül, illetve az év folyamán az állapotvizsgálat után folytatódik a teljes felújítás, beleértve az akadálymentesítést is.
A MÁV csoport elindította állomásmegújítási programját, amely
- 14 vármegyében
- több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el,
- összesen 15 milliárd forintos keretből.
Több nagy pályaudvar fejlesztéséhez azonban kizárólag magántőkét vonna be a magyar kormány.
A Lázár János építési és közlekedési miniszter által tavaly bemutatott, a nagy pályaudvarok átalakításáról szóló koncepció kapcsán derült ki, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd a pályaudvarok ingatlanjait.
A Világgazdaság megkeresésére az építési és közlekedési minisztérium közölte, hogy hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére érkeztek már pályázatok: a Keleti, Nyugati, Déli, Kelenföldi pályaudvar esetében, illetve a győri, debreceni és szegedi vasútállomásokra.