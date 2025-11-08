Kocsis Máté: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az amerikai-magyar tárgyalások eredményeiről. A politikus hozzátette: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd - közölte az Origo.

A politikus először sorolta a Trump-Orbán-találkozón elért eredményeket:

hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be,

a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz,

a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak,

illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra.

Ezt követően megjegyezte, úgy gondolja, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és

„Petike is begurul majd és posztolgat”,

szóval szeretne segítséget nyújtani a „vergődésükhöz”:

„Orbán elszigeteli az országot” „Nem jelentősek a megkötött megállapodások” „Hamis sikereket ért el a kormány Washingtonban” „Ingatag a Trump-Orbán találkozó eredménye” „Visszafelé sülhet Orbán amerikai csodafegyvere” „Valami nem stimmel az amerikai bejelentésekkel”.

