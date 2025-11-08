Kocsis Máté: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd
Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az amerikai-magyar tárgyalások eredményeiről. A politikus hozzátette: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd - közölte az Origo.
A politikus először sorolta a Trump-Orbán-találkozón elért eredményeket:
- hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be,
- a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz,
- a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak,
- illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra.
Ezt követően megjegyezte, úgy gondolja, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és
„Petike is begurul majd és posztolgat”,
szóval szeretne segítséget nyújtani a „vergődésükhöz”:
„Orbán elszigeteli az országot”
„Nem jelentősek a megkötött megállapodások”
„Hamis sikereket ért el a kormány Washingtonban”
„Ingatag a Trump-Orbán találkozó eredménye”
„Visszafelé sülhet Orbán amerikai csodafegyvere”
„Valami nem stimmel az amerikai bejelentésekkel”.
A teljes cikk az Origon olvasható.