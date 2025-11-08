Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Orbán-Trump-csúcs
Soros György
Kocsis Máté

Kocsis Máté: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd

A Trump-Orbán-csúcs eredményeit nehezen viseli a balliberális oldal. Kocsis Máté Facebook-oldalán adott tippeket a liberális propagandának és Magyar Péternek cikk- és posztcímek tekintetében.
VG
2025.11.08, 18:48

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője is beszámolt az amerikai-magyar tárgyalások eredményeiről. A politikus hozzátette: Soroséknál szomorú lesz a vasárnapi ebéd - közölte az Origo.

A politikus először sorolta a Trump-Orbán-találkozón elért eredményeket:

  • hazánk számíthat az USA támogatására, a pénzügyi együttműködés új formáit vezetjük be,
  • a béketeremtést folytatni kell, az orosz és az amerikai elnök találkozója Budapesten lesz,
  • a nukleáris energiára vonatkozó, továbbá hadiipari és űripari együttműködések is indulnak,
  • illetve jelentős amerikai befektetések érkeznek Magyarországra.

Ezt követően megjegyezte, úgy gondolja, már íródnak a cikkek a liberális propagandában, és

„Petike is begurul majd és posztolgat”,

szóval szeretne segítséget nyújtani a „vergődésükhöz”:

„Orbán elszigeteli az országot”

„Nem jelentősek a megkötött megállapodások”

„Hamis sikereket ért el a kormány Washingtonban”

„Ingatag a Trump-Orbán találkozó eredménye”

„Visszafelé sülhet Orbán amerikai csodafegyvere”

„Valami nem stimmel az amerikai bejelentésekkel”. 

A teljes cikk az Origon olvasható.

