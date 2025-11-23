Deviza
EUR/HUF384.02 0% USD/HUF333.89 +0.03% GBP/HUF436.87 -0.04% CHF/HUF412.88 +0.04% PLN/HUF90.61 -0.01% RON/HUF75.55 +0.05% CZK/HUF15.84 0% EUR/HUF384.02 0% USD/HUF333.89 +0.03% GBP/HUF436.87 -0.04% CHF/HUF412.88 +0.04% PLN/HUF90.61 -0.01% RON/HUF75.55 +0.05% CZK/HUF15.84 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópiac
újautó
elektromos autók
Toyota

Ez a márka tarol a hazai újautó-piacon – közöttük is egyre több az elektromos meghajtású

A teljes magyarországi személyautó- és kishaszongépjármű-piacon az idén október végéig 125 819 új autó talált gazdára. A piacvezető Toyota ebből mintegy 14 ezer darabot adott el.
MTI
2025.11.23, 09:45
Frissítve: 2025.11.23, 11:08

A Toyota mintegy 14 ezer autót adott el az idén október végéig a magyarországi újautó-piacon, az év végéig eladásai elérhetik a 17 ezret is, ezzel várhatóan megtartja első helyét a márkák között. A jövő évben elektromos és hibrid modellek sorával támogatja meg az új energiával hajtott járművek térnyerését az európai utakon.

Toyota, újautó, autó, elektromos
A Toyota a legnépszerűbb márka az új autót vásárlók körében / Fotó: Maradon 333 / Shutterstock

A Toyota Central Europe tájékoztatása szerint a magyarországi új személyautók és kishaszongépjárművek kategóriájában a világelső autómárka január és október között 13 933 új autót értékesített, a Magyarországon is mintegy 75 százalékban részben vagy teljesen elektrifikált autókat értékesítő japán autómárka piaci részesedése így 11,1 százalékos.

A teljes magyarországi személyautó- és kishaszongépjármű-piacon az idén október végéig 125 819 új autó talált gazdára.

Az importőr cég közlése szerint a személyautók szegmensében a márka 11 590 új autó eladásával 10,9 százalékos piaci részesedést ért el, míg a kishaszonjárművek között 2333 új autó értékesítésével, 12,2 százalékos részesedéssel áll jelenleg a második helyen.

A flottapiacon a Toyota a második 9250 darabbal, ez 0,49 százalékos csökkenés az előző évhez képest, részesedése 10,2 százalék.

Folytatódik az elektromos autók térnyerése itthon is

Magyarországon az idén folytatódott a hajtásmix átalakulása: a személygépkocsik és kishaszonjárművek értékesítésében 

  • a benzinmeghajtású autók aránya 30-ról 24 százalékra esett, 
  • a dízel üzemanyagot használóké 12 százalék maradt. 
  • Közben a mild hibrid járművek (MHEV) aránya 31-ről 36 százalékra nőtt, 
  • a hibrid elektromosaké (HEV) 15 százalék maradt, 
  • a plug-in hibridek (PHEV) 5 százaléka szintén nem változott, 
  • míg a teljesen elektromos járműveké (BEV) 7-ről 8 százalékra emelkedett. 

Adataik szerint Magyarországon ma már több mint 82 ezer elektrifikált jármű fut az utakon.

Az importőr emlékeztetett arra: piacvezető pozíciójának megtartása mellett célkitűzése volt, hogy növeli a BEV- és PHEV-értékesítést. Az idén ezt elsősorban modellfrissítések szolgálták, de a 2026-os évben a modellpaletta drasztikusan megújul, nyolc új Toyota modell érkezik, öntöltő hibridek és elektromos modellek.

Magyarországon a teljes személyautó-piacon a tisztán elektromos járművek aránya eltérő a különböző szegmensekben, a D-SUV-ok kategóriájában a legmagasabb, októberig már elérte a BEV-arány a 21 százalékot, a közép- és felsőközép-kategóriában 12 százalék, a B-SUV-ok eladásainál például 8 százalék. Új modelljeivel a Toyota elsősorban ezekben a szegmensekben erősíti a termékpalettát.

Globálisan is vezet a Toyota

A Toyota Central Europe – Hungary Kft. régiós importőr cég, az idén november közepéig 141 ezer Toyota és 17,1 ezer Lexus eladásában működött közre, ezzel a Toyota európai eladásaiból 13,5 százalékkal, a Lexus eladásaiból 22 százalékkal vette ki a részét. Éves árbevétele 2024-ben a nyilvános cégadatok szerint meghaladta a 207 milliárd forintot.

A Toyota japán autógyártó szeptember végével mintegy 7,13 millió jármű értékesítésével vezette a világszintű eladásokat, csoportszinten pedig – a Toyota, a Lexus, a Daihatsu és a Hino márkákat is beleértve – 8,4 millió darabot meghaladó értékesítéssel globálisan az első számú autógyártó volt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu