Deviza
EUR/HUF384.02 0% USD/HUF333.89 +0.03% GBP/HUF436.87 -0.04% CHF/HUF412.88 +0.04% PLN/HUF90.61 -0.01% RON/HUF75.55 +0.05% CZK/HUF15.84 0% EUR/HUF384.02 0% USD/HUF333.89 +0.03% GBP/HUF436.87 -0.04% CHF/HUF412.88 +0.04% PLN/HUF90.61 -0.01% RON/HUF75.55 +0.05% CZK/HUF15.84 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Hankó Balázs
államtitkár
Erasmus

Kiborult a magyar miniszter: „A pofátlanságnak is van határa!”

A kulturális és innovációs miniszter szerint a bizottság három éve tartja túszként a magyar egyetemistákat, miközben a tagállami hatásköröket is a saját kedve szerint értelmezi. Hankó Balázs álláspontja szerint az Európai Bizottság igazságtalanul jár el.
VG
2025.11.23, 09:07
Frissítve: 2025.11.23, 11:40

„A pofátlanságnak is van határa! Amikor a csend közönyével próbálják felmenteni a felmenthetetlent, elfogadhatatlanná tenni az elfogadhatatlant” – írta Hankó Balázs a Facebookon.

középiskolások, középiskola, iskola, diákok, diák
Fotó: Unai Huizi Photography / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A kulturális és innovációs miniszter azt is írta, hogy az Európai Oktatási Térség és benne az Erasmus új stratégiáját akarja Brüsszel elfogadtatni a tagállamok oktatási minisztereinek jövő csütörtöki ülésén. 

Közel három éve az Európai Bizottság felfüggesztette a magyar egyetemek részvételét az uniós oktatási és kutatási programokban, azzal az indokkal, hogy az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban kormányzati befolyás érvényesülhet. 

A magyar kormány szerint ez politikai döntés volt, amely jogtalanul korlátozza a hallgatók nemzetközi lehetőségeit.

Hankó közölte, hogy Brüsszel túllépi hatáskörét, amikor a tagállamok oktatási szerkezetébe kíván beleszólni. Többszöri egyeztetés és jogszabályi módosítás után – például a kuratóriumi tagság időkorlátjának bevezetésével – sem született megállapodás – tette hozzá.

A politikus úgy látja, hogy az Európai Bizottság „túszként tartja fogva” a magyar hallgatókat, és politikai nyomásgyakorlásra használja az Erasmus-programot.

A magyar kormány elindította a Pannónia Ösztöndíjprogramot, amely az Erasmushoz hasonló külföldi tanulmányi lehetőségeket kínál, 

teljes kreditelismeréssel és magasabb ösztöndíjjal. Eddig több mint nyolcezer hallgató élt a lehetőséggel.

A Brüsszelben tárgyalandó új stratégia célja az, hogy növelje az egyetemisták mobilitását, valamint az EU-n kívüli országokból érkezők számát évi 350 ezer főre. Magyarország azonban kijelentette: addig nem támogatja a javaslatot, amíg a magyar hallgatók nem kerülhetnek vissza az Erasmus-programba. A magyar álláspontot a Magyar Rektori Konferencia is támogatja.

A magyar kormány álláspontja szerint az Európai Bizottság igazságtalanul jár el, és politikai okokból korlátozza a magyar egyetemisták nemzetközi lehetőségeit. Brüsszel viszont az egyetemi autonómia és az átláthatóság erősítésére hivatkozik. A kérdés így várhatóan éles vitát vált ki a jövő heti oktatási miniszteri ülésen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu