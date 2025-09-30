Most adták át: ez a magyarországi gyár máris elhomályosítja a debreceni BMW-t – egyetlen nagyobb van nála a világon

Mintegy 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb Lego gyára jött létre mostanra Nyíregyházán – jelentette be Szijjártó Péter kedden.

Lego gyár: a világ második legnagyobbja jött létre Nyíregyházán / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy ráadásul ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A Lego üzemének megnyitóján kiderült, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, ezzel lett a nyíregyházi a második legnagyobb Lego gyár a világon.

A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.

Lego gyár: a világ második legnagyobbja jött létre Nyíregyházán

A Lego már jelenleg is 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon. A vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött. A munkavállalói száma jövőre eléri az ötezret, ami szintén csúcsnak számít. A Lego évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.

Az idén megdőlt a magyar–dán kereskedelmi forgalom rekordja is, a skandináv országba irányuló export már eddig is több mint 15 százalékkal bővült. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán

230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve.

A Lego nagyban hozzájárult nemcsak Nyíregyháza, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének robbanásszerű fejlődéséhez, mert tíz évvel ezelőtt a helyi ipari termelés értéke mindössze 710 milliárd forint volt, míg most 1710 milliárd forint.

Ezermilliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt, ez valószínűleg nem teljesen független attól a ténytől, hogy ezalatt a kormány támogatásával 114 nagy beruházás jött a megyébe, amelyek 930 milliárd forintos értéket képviseltek – jegyezte meg.