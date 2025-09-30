Most adták át: ez a magyarországi gyár máris elhomályosítja a debreceni BMW-t – egyetlen nagyobb van nála a világon

Mintegy 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb Lego gyára jött létre mostanra Nyíregyházán – jelentette be Szijjártó Péter kedden.
A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, hogy ráadásul ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A Lego üzemének megnyitóján kiderült, hogy a dán játékgyártó vállalat 54 milliárd forint értékben bővítette csomagoló- és raktárkapacitásait, ezzel lett a nyíregyházi a második legnagyobb Lego gyár a világon.
A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához.
A Lego már jelenleg is 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően pedig ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon. A vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, ezzel új rekordot döntött. A munkavállalói száma jövőre eléri az ötezret, ami szintén csúcsnak számít. A Lego évek óta folyamatosan bővíti a megújuló energiaforrásait, jelenleg is 24 ezer napelem segíti a gyár működését, és ezek száma hamarosan 35 ezerre fog nőni.
Az idén megdőlt a magyar–dán kereskedelmi forgalom rekordja is, a skandináv országba irányuló export már eddig is több mint 15 százalékkal bővült. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a kormány az elmúlt tíz évben tizenhét dán vállalat beruházását támogatta, amelyek nyomán
230 milliárd forint értékben jöttek létre beruházások, nagyjából 4500 munkahelyet teremtve.
A Lego nagyban hozzájárult nemcsak Nyíregyháza, hanem egész Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye ipari termelésének robbanásszerű fejlődéséhez, mert tíz évvel ezelőtt a helyi ipari termelés értéke mindössze 710 milliárd forint volt, míg most 1710 milliárd forint.
Ezermilliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt, ez valószínűleg nem teljesen független attól a ténytől, hogy ezalatt a kormány támogatásával 114 nagy beruházás jött a megyébe, amelyek 930 milliárd forintos értéket képviseltek – jegyezte meg.
A miniszter végül érintette a jelenlegi kor legfőbb kihívásait, és arra figyelmeztetett, hogy az emberiség rendkívüli bizonytalanságban él, amelynek Európa az egyik fő vesztese.
Úgy vélekedett, hogy a kontinens versenyképessége drámaian bezuhant az utóbbi időszakban, aminek oka az elhibázott brüsszeli döntésekben keresendő. Erre jó példaként említette, hogy az energiaárszint jóval meghaladja az amerikait vagy a kínait, ami szavai szerint ugyanakkor
Magyarország számára némi versenyelőny megszerzésére biztosít lehetőséget.
Ha máshol magasak az árak, akkor alacsonyabb árakat kell csinálni, és akkor máris versenyképesebbek vagyunk. És ehhez három dolog kell.
– sorolta a külgazdasági és külügyminiszter.
A Lego gyár nyíregyházi fejlesztéséről a Világgazdaság korábban is közölt cikket. Ebben részletesen bemutattuk, mi történik pontosan a magyar üzemben.
Új korszak kezdődik a Lego egyik legnagyobb európai üzemében. A tízmilliárdos Lego-gyárbővítés során két új csomagolócsarnok, raktár és irodák épültek fel Nyíregyházán. A fejlesztés a globális ellátási láncban is kulcsszerepet ad a városnak. Jön az átadás.
