orosz-ukrán háború
Egyesült Államok
Marco Rubio
béketerv

Az amerikai külügyminiszter egyértelművé tette, ki írta a béketervet

Marco Rubio szerint a béketervet az Egyesült Államok készítette, az orosz fél és Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei alapján.
MTI
2025.11.23, 10:09
Frissítve: 2025.11.23, 10:17

Az Oroszország ukrajnai háborújának befejezését célzó legújabb béketervet az Egyesült Államok dolgozta ki – jelentette ki szombaton Marco Rubio amerikai külügyminiszter, cáfolva két szenátor korábbi kijelentéseit, amelyek azt nagyrészt orosz javaslatként állították be.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok a legújabb béketerv szerzője / Fotó: AFP

Rubio a közösségimédia-platformon, az X-en azt írta, hogy a terv „erős keretet biztosít a folyamatban lévő tárgyalásokhoz”. Megjegyezte, hogy a tervet az Egyesült Államok készítette, „az orosz fél észrevételei” és „Ukrajna korábbi és folyamatos észrevételei” alapján.

Szombaton korábban Mike Rounds republikánus szenátor egy a kanadai Halifaxban tartott biztonsági fórumon azt mondta: az Egyesült Államok csak a javaslat címzettje volt, amelyet egy amerikai közvetítőnek adtak át. „Ez nem a mi ajánlásunk, nem a mi béketervünk” – mondta, hivatkozva egy az amerikai külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetésre.

Angus King szenátor hozzátette, hogy a 28 pontos terv „lényegében az oroszok kívánságlistája”, amely „iránymutatást ad az Ukrajna és Oroszország közötti kérdések szűkítésére”.

Donald Trump amerikai elnök kezdetben sürgette Ukrajnát, hogy csütörtökig fogadja el a javaslatot, de később jelezte, hogy ez nem feltétlenül a végleges ajánlat.

Vasárnap német, francia, brit, európai uniós, amerikai és ukrán tisztviselők találkoznak Genfben, hogy megvitassák a tervet.

