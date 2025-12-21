Deviza
EUR/HUF386,7 -0,04% USD/HUF330,25 0% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,54 -0,62% PLN/HUF91,84 -0,14% RON/HUF76,18 0% CZK/HUF15,9 0% EUR/HUF386,7 -0,04% USD/HUF330,25 0% GBP/HUF439,17 -0,61% CHF/HUF412,54 -0,62% PLN/HUF91,84 -0,14% RON/HUF76,18 0% CZK/HUF15,9 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Porsche
cikkgyűjtemény
Rheinmetall AG
tőzsde
kripto
Media Markt

Leállt az elektromos autók gyártásával a legendás német márka: csapdába csalták a kínaiak a Rheinmetallt — a legolvasottabb tőzsdei cikkek októberben

Az október hozott néhány meglepő fordulatot: volt, ahol totális mélypontra zuhant a profit, máshol kínai exporttilalom okozott pánikot, újraéledt a kriptokereskedelem, és a globális kereskedelemben is elindult egy óriási átrendeződés. Összegyűjtöttük azokat a tőzsdei és vállalati eseményeket, amelyek rövid távon árfolyam- és ipari sokkot váltottak ki — de középtávon akár új egyensúlyt is teremthetnek.
VG
2025.12.21, 11:11
Frissítve: 2025.12.21, 12:23

A Porsche 2025 első kilenc hónapjában szinte teljesen elvesztette profitját – az üzemi nyereség 99 százalékkal zuhant, és az utolsó negyedév már 966 millió eurós veszteséggel zárult. A belső égésű motorokra való visszatérés miatti költségek igencsak megterhelték a cég eredményeit. 

tőzsde, tőkepiac, Porsche
Tőzsdei sokkhatások – autóiparban, kereskedelemben – ezek voltak a legérdekesebb pénz- és tőkepiaci cikkek 2025 októberben / Fotó: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Mégis, a részvény árfolyama az eredmények nyilvánosságra hozatala után hirtelen emelkedett – a piac, úgy tűnik, „vett” a Porsche narratívájából, miszerint ez a mélypont szükséges volt a hosszabb távú fenntarthatósághoz. A társaság vezetése 2026-tól már javuló eredményre számít, ami újabb reményeket ad az autómárka befektetőinek.

Ez a fejlemény is jól mutatja, hogy a tőzsde nem mindig a mutatott profit alapján áraz – hanem sokszor a jövőt, a vezetés stratégiáját, illetve a piac hitét is értékeli.

Rheinmetall: a kínai ritkaföldfémexport-tilalom sokkolta a védelmi ipart

Az ősz egyik legkomolyabb tőkepiaci sokkját az okozta, hogy Kína exportkorlátozást vezetett be a ritkaföldfémekre – olyan alapanyagokra, amelyeket a modern fegyverkezési és elektronikai ipar elengedhetetlennek tart. Ennek következményeként a Rheinmetall részvényei és más európai hadiipari vállalatok papírjai is éles esésbe kezdtek.

A piaci hangulat azonnal megváltozott: noha az exporttilalom részben geopolitikai válaszlépésnek számít az USA–Kína kereskedelmi feszültségek fényében, a következmények az európai hadiipari szektorra súlyosak. A vállalatoknak most alternatív nyersanyagforrásokat kell találniuk – ami drágább és időigényesebb lehet, és középtávon a fegyveripari ellátásbiztonság újragondolását kívánja.

Ez az esemény rávilágít: a globális nyersanyagellátás és geopolitikai függések mennyire törékennyé tehetnek olyan iparágakat, amelyek eddig viszonylag biztonságosnak tűntek. 

Nexperia-botrány: az európai autóipar csiphiány miatt térdre kényszerült 

Talán az autóipar legnagyobb pofára eséséről szóló hír októberben a Nexperia körüli konfliktus volt. A holland kormány állami ellenőrzés alá vonta a céget – amely félvezetők és autóipari csipek fontos beszállítója –, Peking pedig válaszként exporttilalmat rendelt el. Azonnal elkezdődött a csiphiány, és több autógyártónál – köztük a Volkswagen csoportnál – leállások következtek.  

A Volkswagen például részben leállította a Golf- és Tiguan-sorozatok gyártását – ám a probléma nem csak náluk jelentkezik: a BMW, a Mercedes, a Volvo és több más európai, illetve japán autógyártó is veszélybe került az alkatrészhiány miatt.  

A helyzet olyan súlyos, hogy az egész európai autóipar középtávon megszenvedheti a következményeket – és bár egyes beszállítók alternatív források felkutatásán dolgoznak, az átállás akár több hónapot, de akár évet is igénybe vehet.  

Kripto-újraindulás: a Revolut visszatér a kriptopiacra – immár MiCA-engedéllyel 

Idén júliusban a Revolut leállította kriptokereskedelmi szolgáltatásait Magyarországon, miután az új uniós szabályozás, a Markets in Crypto-Assets regulation (MiCA) szerint nem rendelkezett az engedéllyel.  

Az október viszont fordulatot hozott: a Revolut Ciprusi leányvállalata megkapta a MiCA-engedélyt a helyi felügyelettől, így a cég a Crypto 2.0 szolgáltatás keretében több száz kriptovaluta-kereskedési lehetőséget, díjmentes stakinget, valamint stabilcoin-szolgáltatásokat kínál újra – akár több tucat európai országban, köztük Magyarországon is.  

A kriptodivízió nem csak működést kapott: rekordév volt a bevételek terén is – így a cég számára a kriptovaluták üzletága újra stratégiainak tűnik. Ez a fejlemény újra felerősítheti az európai privát befektetők érdeklődését a kriptoeszközök iránt.  

Az online kereskedelem új korszakba lép: a Media Markt „kínai kézbe” került

Az egyik legszimbolikusabb lépés az európai kiskereskedelemben: a kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com 2025 júliusában részesedést szerzett a MediaMarkt anyacégében, a Ceconomyban. Az októberben véglegesített tranzakció nyomán a JD.com immár többségi tulajdonosnak számít.  

A Media Markt vezetése azonban igyekezett megnyugtatni a piacot: az ügyvezető igazgató szerint nem felvásárlásról, hanem partnerségről van szó. A márkanév, az üzlethálózat és a logisztikai struktúra továbbra is megmarad, miközben a kínai vállalat logisztikai és informatikai know-how-ját használják fel a jövőbeni fejlesztéshez.  

A cél: az online és az offline kereskedelem integrációja – úgynevezett „omnichannel” modell –, ahol a Media Markt Európa-szerte versenyképes alternatívát kínál a tisztán online kereskedőkkel szemben. Ez a lépés jól mutatja, hogy a globalizált ellátási és értékesítési láncok mennyire átrendeződnek: a nyugati cégek egyre inkább keleti befektetők kezére kerülnek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu