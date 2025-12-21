Leállt az elektromos autók gyártásával a legendás német márka: csapdába csalták a kínaiak a Rheinmetallt — a legolvasottabb tőzsdei cikkek októberben

A Porsche 2025 első kilenc hónapjában szinte teljesen elvesztette profitját – az üzemi nyereség 99 százalékkal zuhant, és az utolsó negyedév már 966 millió eurós veszteséggel zárult. A belső égésű motorokra való visszatérés miatti költségek igencsak megterhelték a cég eredményeit.

Mégis, a részvény árfolyama az eredmények nyilvánosságra hozatala után hirtelen emelkedett – a piac, úgy tűnik, „vett” a Porsche narratívájából, miszerint ez a mélypont szükséges volt a hosszabb távú fenntarthatósághoz. A társaság vezetése 2026-tól már javuló eredményre számít, ami újabb reményeket ad az autómárka befektetőinek.

Ez a fejlemény is jól mutatja, hogy a tőzsde nem mindig a mutatott profit alapján áraz – hanem sokszor a jövőt, a vezetés stratégiáját, illetve a piac hitét is értékeli.

Rheinmetall: a kínai ritkaföldfémexport-tilalom sokkolta a védelmi ipart

Az ősz egyik legkomolyabb tőkepiaci sokkját az okozta, hogy Kína exportkorlátozást vezetett be a ritkaföldfémekre – olyan alapanyagokra, amelyeket a modern fegyverkezési és elektronikai ipar elengedhetetlennek tart. Ennek következményeként a Rheinmetall részvényei és más európai hadiipari vállalatok papírjai is éles esésbe kezdtek.

A piaci hangulat azonnal megváltozott: noha az exporttilalom részben geopolitikai válaszlépésnek számít az USA–Kína kereskedelmi feszültségek fényében, a következmények az európai hadiipari szektorra súlyosak. A vállalatoknak most alternatív nyersanyagforrásokat kell találniuk – ami drágább és időigényesebb lehet, és középtávon a fegyveripari ellátásbiztonság újragondolását kívánja.

Ez az esemény rávilágít: a globális nyersanyagellátás és geopolitikai függések mennyire törékennyé tehetnek olyan iparágakat, amelyek eddig viszonylag biztonságosnak tűntek.

Nexperia-botrány: az európai autóipar csiphiány miatt térdre kényszerült

Talán az autóipar legnagyobb pofára eséséről szóló hír októberben a Nexperia körüli konfliktus volt. A holland kormány állami ellenőrzés alá vonta a céget – amely félvezetők és autóipari csipek fontos beszállítója –, Peking pedig válaszként exporttilalmat rendelt el. Azonnal elkezdődött a csiphiány, és több autógyártónál – köztük a Volkswagen csoportnál – leállások következtek.