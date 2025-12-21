Leállt az elektromos autók gyártásával a legendás német márka: csapdába csalták a kínaiak a Rheinmetallt — a legolvasottabb tőzsdei cikkek októberben
A Porsche 2025 első kilenc hónapjában szinte teljesen elvesztette profitját – az üzemi nyereség 99 százalékkal zuhant, és az utolsó negyedév már 966 millió eurós veszteséggel zárult. A belső égésű motorokra való visszatérés miatti költségek igencsak megterhelték a cég eredményeit.
Mégis, a részvény árfolyama az eredmények nyilvánosságra hozatala után hirtelen emelkedett – a piac, úgy tűnik, „vett” a Porsche narratívájából, miszerint ez a mélypont szükséges volt a hosszabb távú fenntarthatósághoz. A társaság vezetése 2026-tól már javuló eredményre számít, ami újabb reményeket ad az autómárka befektetőinek.
Ez a fejlemény is jól mutatja, hogy a tőzsde nem mindig a mutatott profit alapján áraz – hanem sokszor a jövőt, a vezetés stratégiáját, illetve a piac hitét is értékeli.
Rheinmetall: a kínai ritkaföldfémexport-tilalom sokkolta a védelmi ipart
Az ősz egyik legkomolyabb tőkepiaci sokkját az okozta, hogy Kína exportkorlátozást vezetett be a ritkaföldfémekre – olyan alapanyagokra, amelyeket a modern fegyverkezési és elektronikai ipar elengedhetetlennek tart. Ennek következményeként a Rheinmetall részvényei és más európai hadiipari vállalatok papírjai is éles esésbe kezdtek.
A piaci hangulat azonnal megváltozott: noha az exporttilalom részben geopolitikai válaszlépésnek számít az USA–Kína kereskedelmi feszültségek fényében, a következmények az európai hadiipari szektorra súlyosak. A vállalatoknak most alternatív nyersanyagforrásokat kell találniuk – ami drágább és időigényesebb lehet, és középtávon a fegyveripari ellátásbiztonság újragondolását kívánja.
Ez az esemény rávilágít: a globális nyersanyagellátás és geopolitikai függések mennyire törékennyé tehetnek olyan iparágakat, amelyek eddig viszonylag biztonságosnak tűntek.
Nexperia-botrány: az európai autóipar csiphiány miatt térdre kényszerült
Talán az autóipar legnagyobb pofára eséséről szóló hír októberben a Nexperia körüli konfliktus volt. A holland kormány állami ellenőrzés alá vonta a céget – amely félvezetők és autóipari csipek fontos beszállítója –, Peking pedig válaszként exporttilalmat rendelt el. Azonnal elkezdődött a csiphiány, és több autógyártónál – köztük a Volkswagen csoportnál – leállások következtek.
A Volkswagen például részben leállította a Golf- és Tiguan-sorozatok gyártását – ám a probléma nem csak náluk jelentkezik: a BMW, a Mercedes, a Volvo és több más európai, illetve japán autógyártó is veszélybe került az alkatrészhiány miatt.
A helyzet olyan súlyos, hogy az egész európai autóipar középtávon megszenvedheti a következményeket – és bár egyes beszállítók alternatív források felkutatásán dolgoznak, az átállás akár több hónapot, de akár évet is igénybe vehet.
Kripto-újraindulás: a Revolut visszatér a kriptopiacra – immár MiCA-engedéllyel
Idén júliusban a Revolut leállította kriptokereskedelmi szolgáltatásait Magyarországon, miután az új uniós szabályozás, a Markets in Crypto-Assets regulation (MiCA) szerint nem rendelkezett az engedéllyel.
Az október viszont fordulatot hozott: a Revolut Ciprusi leányvállalata megkapta a MiCA-engedélyt a helyi felügyelettől, így a cég a Crypto 2.0 szolgáltatás keretében több száz kriptovaluta-kereskedési lehetőséget, díjmentes stakinget, valamint stabilcoin-szolgáltatásokat kínál újra – akár több tucat európai országban, köztük Magyarországon is.
A kriptodivízió nem csak működést kapott: rekordév volt a bevételek terén is – így a cég számára a kriptovaluták üzletága újra stratégiainak tűnik. Ez a fejlemény újra felerősítheti az európai privát befektetők érdeklődését a kriptoeszközök iránt.
Az online kereskedelem új korszakba lép: a Media Markt „kínai kézbe” került
Az egyik legszimbolikusabb lépés az európai kiskereskedelemben: a kínai e-kereskedelmi óriás, a JD.com 2025 júliusában részesedést szerzett a MediaMarkt anyacégében, a Ceconomyban. Az októberben véglegesített tranzakció nyomán a JD.com immár többségi tulajdonosnak számít.
A Media Markt vezetése azonban igyekezett megnyugtatni a piacot: az ügyvezető igazgató szerint nem felvásárlásról, hanem partnerségről van szó. A márkanév, az üzlethálózat és a logisztikai struktúra továbbra is megmarad, miközben a kínai vállalat logisztikai és informatikai know-how-ját használják fel a jövőbeni fejlesztéshez.
A cél: az online és az offline kereskedelem integrációja – úgynevezett „omnichannel” modell –, ahol a Media Markt Európa-szerte versenyképes alternatívát kínál a tisztán online kereskedőkkel szemben. Ez a lépés jól mutatja, hogy a globalizált ellátási és értékesítési láncok mennyire átrendeződnek: a nyugati cégek egyre inkább keleti befektetők kezére kerülnek.