Fellázadtak a gazdák az unió legnagyobb tagállamában, blokád és trágya az autópályákon, koporsó az elnöknek: már könyörög nekik a kormány – videó
Karácsonyi tűzszünetért könyörög a kormány a francia gazdáknak, akik már több mint egy hete tiltakoznak a Mercosur-megállapodás és az ellen, hogy a bőrcsomósodás-járvány miatt leölik az állatokat, ami a megélhetésüket veszélyezteti. A kabinet óva intette a gazdákat attól, hogy az ünnepi időszakban is blokádokkal bénítsák a forgalmat, de a legnagyobb szakszervezet szerint az engedelmességük attól függ, teljesíti-e Sébastien Lecornu kormányfő a követeléseiket.
A gazdák autópályákat torlaszoltak el, trágyát borítottak ki az utakra és országszerte tiltakozó megmozdulásokat tartottak. A Reuters tudósítása szerint pénteken
traktorokkal felvonultak Emmanuel Macron elnök észak-franciaországi nyaralója elé is,
ahol egy koporsót helyeztek el „RIP Agri” (Isten nyugosztalja a mezőgazdaságot) és „NO Mercosur” felirattal.
Utóbbival a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) tervezett megállapodásra utaltak, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minden körülmények között alá akart még írni decemberben.
A megállapodás nem csupán a francia gazdák szemét szúrja, az eheti uniós csúcstalálkozó idején Brüsszelben is elszabadult a pokol, több ezer európai gazda vonult az Európai Unió fővárosába, hogy tiltakozzon ellene, valamint az agrártámogatások csökkentése ellen.
Részleges, de nagy sikert értek el, Von der Leyen kénytelen volt az aláírást januárig elhalasztani – jelentős részben Macron ellenkezése miatt.
A francia gazdák nemcsak a Mercosur-megállapodással elégedetlenek
Ez azonban a gazdáknak nem elég, és a franciákat külön bosszantja a kormány hozzáállása is a bórcsomósodás-járványhoz.
A bőrcsomósodás-kór a szarvasmarhákat és bivalyokat megbetegítő, rovarok által terjesztett vírusos állatbetegség, amely emberre nem veszélyes. 2-5 cm-es csomókat képez az állatok bőrén, lázat, tejtermelés csökkenést, súlyos esetekben elhullást is okoz. A vírust szúnyogok, legyek, böglyök terjesztik, Magyarországon bejelentési kötelezettség alá tartozik, ezért az állattartóknak gyanú esetén azonnal jelezniük kell az állatorvost.
A francia gazdákat az akasztotta ki, hogy
egész csordákat ölnek le, amikor megjelenik az állatok között a vírus.
A kormány a héten már a hadsereget is bevetette a járvány megfékezésére, katonai gépek szállítottak több tízezer adag vakcinát az ország leginkább érintett dél-nyugati részébe, és a katonai állatorvosok is részt vesznek 750 ezer állat beoltásában is, különösen a távoli Ariege régióban, ahol kevés az ilyen szakember.
Párizs 400 ezer adag vakcinát vásárolt Hollandiából és rendelkezik 500 ezres készletekkel, és egy hónapon belül be akarja fejezni az oltást.
A tiltakozó gazdák szerint azt állatok leölése túlzás és kegyetlenség. Az sem tetszik nekik, hogy a Mercosur-megállapodás lehetővé tenné a francia szabványoknak nem megfelelő termékek tömeges importját.
Sébastien Lecornu válaszától függ a karácsonyi tűzszünet
Sébastien Lecornu miniszterelnök egyeztetett a főbb mezőgazdasági szakszervezetekkel, és azt ígérte, hogy levélben válaszol a követeléseikre.
„Ez a levél döntő fontosságú lesz” – mondta Arnaud Rousseau, az ország legnagyobb szervezetének, az FNSEA-nak az elnöke, annak ismeretében döntenek arról, hogy felfüggesztik-e a tüntetéseket.
Két másik érdekvédelmi szövetség, a blokádokat vezető
- Unions Coordination Rurale
- és a Confederation Paysanne
azonban az egyes régiók gazdáira bízza majd a tiltakozások folytatását.
A Fiatal Gazdák Szakszervezetének elnöke, Pierrick Horel viszont azt mondta, hogy a tagok tartanak karácsonykor fegyverszünetet.
Az első blokádokat már feloldották
Maud Bregeon kormányszóvivő az RTL rádióban azt mondta, hogy a kabinet nem fogja tovább tolerálni a további blokádokat, és „mindent szükségest megtesz” azok elkerülése érdekében az ünnepi szezonban.
Laurent Ninez belügyminiszter pedig az AFP francia hírügynökség tudósítása szerint arra kérte a gazdákat, hogy „cselekedjenek felelősségteljesen”.
Számunkra az a prioritás, hogy elkerüljük a főútvonalak blokádját
– mondta. „Sok honfitársunk megy ilyenkor vakációra” – emlékeztette a gazdákat.
A francia hírügynökség jelentése szerint egyébként az első úttorlaszokat péntek délután már le is bontották, valószínűleg maguk a gazdák is készülnek a karácsonyra.