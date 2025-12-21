Fellázadtak a gazdák az unió legnagyobb tagállamában, blokád és trágya az autópályákon, koporsó az elnöknek: már könyörög nekik a kormány – videó

Karácsonyi tűzszünetért könyörög a kormány a francia gazdáknak, akik már több mint egy hete tiltakoznak a Mercosur-megállapodás és az ellen, hogy a bőrcsomósodás-járvány miatt leölik az állatokat, ami a megélhetésüket veszélyezteti. A kabinet óva intette a gazdákat attól, hogy az ünnepi időszakban is blokádokkal bénítsák a forgalmat, de a legnagyobb szakszervezet szerint az engedelmességük attól függ, teljesíti-e Sébastien Lecornu kormányfő a követeléseiket.

A francia gazdák több mint egy hete zárták le a főutakat / Fotó: AFP

A gazdák autópályákat torlaszoltak el, trágyát borítottak ki az utakra és országszerte tiltakozó megmozdulásokat tartottak. A Reuters tudósítása szerint pénteken

traktorokkal felvonultak Emmanuel Macron elnök észak-franciaországi nyaralója elé is,

ahol egy koporsót helyeztek el „RIP Agri” (Isten nyugosztalja a mezőgazdaságot) és „NO Mercosur” felirattal.

Utóbbival a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercosur) tervezett megállapodásra utaltak, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke minden körülmények között alá akart még írni decemberben.

A megállapodás nem csupán a francia gazdák szemét szúrja, az eheti uniós csúcstalálkozó idején Brüsszelben is elszabadult a pokol, több ezer európai gazda vonult az Európai Unió fővárosába, hogy tiltakozzon ellene, valamint az agrártámogatások csökkentése ellen.

Részleges, de nagy sikert értek el, Von der Leyen kénytelen volt az aláírást januárig elhalasztani – jelentős részben Macron ellenkezése miatt.

A francia gazdák nemcsak a Mercosur-megállapodással elégedetlenek

Ez azonban a gazdáknak nem elég, és a franciákat külön bosszantja a kormány hozzáállása is a bórcsomósodás-járványhoz.

Tiltakoztak Emmanuel Macron nyaralójánál is / Fotó: AFP

A bőrcsomósodás-kór a szarvasmarhákat és bivalyokat megbetegítő, rovarok által terjesztett vírusos állatbetegség, amely emberre nem veszélyes. 2-5 cm-es csomókat képez az állatok bőrén, lázat, tejtermelés csökkenést, súlyos esetekben elhullást is okoz. A vírust szúnyogok, legyek, böglyök terjesztik, Magyarországon bejelentési kötelezettség alá tartozik, ezért az állattartóknak gyanú esetén azonnal jelezniük kell az állatorvost.