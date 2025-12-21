Miközben mindenki az ukrán hitelre figyelt, az EU szép csendben lefeküdt a Wall Streetnek: óriási bukás Brüsszelben – nem tudja megvédeni az európaiak pénzét

Bár két és fél évig tartó tárgyalások után csütörtökön végre politikai megállapodásra jutott az Európai Tanács és az Európai Parlament az EU új, európai kisbefektetői stratégiájának (Retail Investment Strategy) végleges változatáról, ám a korábbi ambiciózus tervekhez képest olyannyira felvizezték a tervezetet, hogy az csupán árnyéka lett az eredeti brüsszeli javaslatnak – írja a Politico.

Megbicsaklott a nagy brüsszeli terv az európai kisbefektetők védelmére / Fotó: AFP

Védelmet kaptak volna az európai kisbefektetők az átverésekkel szemben

Az egész projekttel – az eddigi szabályok felülvizsgálatával – ugyanis az EU azt akarta elérni, hogy a megtakarításaikat kötvényekben, részvényekben és befektetési alapokban elhelyező kisbefektetők az átverések ellen olyan kőkemény védelemben részesüljenek, amelynek köszönhetően az európai pénzügyi piac végre fel tudná venni a versenyt a Wall Streettel, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen garancia ösztönzőleg hatott volna a hétköznapi emberek befektetéseire.

Így aztán senkit ne tévesszen meg Brüsszel győzelmi propagandája, valójában arról van szó, hogy az EU erőfeszítései kicsorbultak

a pénzügyi szektor és

egyes nemzeti kormányok ellenállásán,

illetve – nota bene! – éppen a Wall Street-i óriások lobbitevékenységén!

Karel Lannoo, az EU CEPS (Európai Politikai Tanulmányok Központja) agytröszt vezérigazgatója egyenesen odáig ment a kritikában, hogy

a megállapodást a tőkepiaci reform „hamis kezdetének” nevezte, ezért azt szerinte azonnal „vissza kell vonni”.

Az eredeti terv tudniillik erőteljes fogyasztóvédelmet vezetett volna be, hogy megakadályozza a pénzügyi tanácsadókat abban, hogy a fogyasztókat olyan termékekbe való befektetésre ösztönözzék, amelyek nem a legjobb hozamot biztosítják számukra, másrészt a díjakkal is lehúzzák őket.

Az Európai Bizottság eleve meg akarta tiltani a pénzügyi cégeknek, hogy egyáltalán jutalékot kapjanak azért, mert befektetési termékeket árulnak a kisbefektetőknek. Joggal vélték úgy, hogy

egy bank esetében összeférhetetlen, ha például egy vagyonkezelőtől pénzügyi ösztönzőt kap azért, mert egy adott befektetési alapot ajánlj ügyfeleinek, függetlenül attól, hogy az alap jól teljesít-e vagy sem.

Kívánatosnak láttak volna EU-szerte nyilvános referenciaértékeket is a pénzügyi termékek költségeire és teljesítményére vonatkozóan. A pénzügyi cégeknek az általuk ajánlott termékeket a piacra dobás előtt össze kellett volna hasonlítaniuk a küszöbértékkel, hogy ügyfeleik méltányos ár-érték arány mellett fektethessenek be.