Elárasztják az atomerőművek a Földet: egészen hihetetlen, hány új reaktort épít Kína egyszerre – Magyarország Európa egyik vezetője

Bár az elmúlt években Nyugaton is sok szó esik az atomenergia reneszánszáról, az építés alatt álló atomerőművek számát nézve ennek eddig kevés jelét látni, a szektort szinte teljes egészében Kína dominálja – derül ki az Egyesült Államokban lévő kínai nagykövetség által megosztott ábrából.

A világ legnagyobb atomerőműve nem most épült, de most indítják újra a japánok / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A legtöbb atomerőmű továbbra is az Egyesült Államokban van, de Kína gyorsan jön föl

A Facebookon közzétett kép a tavaly júniusi adatokat mutatja, mely szerint a legtöbb építés alatt álló reaktor Kínában található, összesen 28, majd ez után India következik a második helyen, ahol hat reaktoron folynak a munkálatok. Oroszországban, Egyiptomban és Törökországban négy-négy reaktor épült tavaly júniusban, míg az Egyesült Államok még csak fel se került a kínaiak által megosztott listára.

Ugyanakkor a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAEA) tavalyi évet összegző adatai szerint az Egyesült Államok továbbra is élen áll az atomenergia hasznosításának területén, hiszen a legtöbb reaktor ott termel áramot. A 94 amerikai reaktor közel 97 gigawatt kapacitású, és ezek 2024-ben 781,9 terawattóra áramot termeltek. Kína itt csak a második 57 reaktorral, melyek együttes kapacitása több mint 55 gigawatt és melyek 417,5 terawattóra áramot termeltek. Azonban a NAEA adatai szerint Kínában már 29 reaktor épül, nagyjából ugyanennyi gigawatt kapacitással.

Az atomenergia Európában játssza a legnagyobb szerepet

Azonban az ugyancsak 57 francia reaktor kapacitása 63 gigawatt, ráadásul ez elég volt az ország termelésének több mint kétharmadának lefedésére, ami a legmagasabb arány a világon. Azonban

Szlovákia (60,6 százalék), Magyarország (47,1 százalék) és Finnország (39,1 százalék) áramtermelésében is kulcsszerepet játszik az atomenergia.

Világszerte egyébként összesen 416 reaktor üzemel, 376,3 gigawatt kapacitással, ám 2050-re az atomerőművek teljesítménye 561–992 gigawatt közé kúszhat, vagyis akár több mint a jelenlegi duplájára is nőhet. A jelenleg építés alatt álló 63 reaktor 66,2 gigawatt teljesítményre lehet képes, de tavaly is világszerte több létesítmény csatlakozott az elektromos hálózathoz.