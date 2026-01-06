Hóhelyzet: nem lehetett tovább várni, elindultak a rendőrség gépszörnyei oda, ahová máshogy nem lehet már eljutni – fotókon a konvoj

Országszerte fennakadásokat okozott az utakat is beterítő hó, így egyes területek gyakorlatilag megközelíthetetlenné váltak személyautóval. Azonban a területek megközelítésére mégis szükség van, amiben a rendőrség is szerepet játszott. A hóval elzárt településekre a rendőrség Facebook-oldalán látható bejegyzés szerint nagy teljesítményű Rába és Unimog gépjárművekkel indultak az egyenruhások.

Fotó: Magyar Rendőrség Facebook-oldala

A tájékoztatás szerint a teherautókon pokrócok és hólapátok is helyet kaptak, de a járművek a szolgálatot teljesítő rendőrök és a védekezésben részt vevők munkáját is segítik. A rendőrség emellett fokozott figyelemre és körültekintésre inti az útnak indulókat, és mindenkit arra kér, hogy csak megfelelően felkészített járművel közlekedjen.

A hóban is bizonyítottak a Rába teherautói

A Rába-teherautók tehát a hóhelyzetben is nagy segítséget nyújtottak, így nem csoda, hogy a társaságra szemet vetettek. A 129 éves múltra visszatekintő cégcsoport hétfőn közölte, hogy le is zárult a tranzakció, melynek keretében új többségi tulajdonosa lett a Rába Járműipari Holdingnak. A cég hétfő esti közleménye szerint a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része.

A 4iG rögtön ígéretet is tett: nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

Még októberben vált ismertté, hogy a kormány rendeletében a Rába tranzakcióját három másik tranzakcióval együtt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontok miatt.

A döntés alapján okafogyottá vált a Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlatban nevesített előzetes feltétel, a Gazdasági Versenyhivatal engedélye ahhoz, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Rába Nyrt. felett.

Az immár hivatalos ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok,