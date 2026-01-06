Közleményt adott ki a Belügyminisztérium a hóhelyzet miatt: rendkívüli oktatási szünetet rendelhetnek el az iskolák igazgatói – ezek a feltételei
Tartós fagy, vastag hótakaró és erős szél nehezíti az ország életét, miközben a szülők és diákok a tanítási szünet sorsát találgatják. A Belügyminisztérium közleménye most világos feltételekhez köti a lehetséges iskolabezárásokat – írta a FEOL.
Fehérbe borult az ország, tartós fagy és többnapos havazás jellemzi az új év első napjait. Az időjárás-előrejelzések szerint a tél nem lassít: a hét további részében is havazás, erős szél és csúszós utak nehezítik a közlekedést.
A kialakult helyzet miatt egyre többen vetik fel a kérdést, hogy szükség lehet-e rendkívüli tanítási szünetre, különösen ott, ahol az időjárás már most fennakadásokat okoz.
Mikor rendelhető el rendkívüli iskolabezárás?
A Belügyminisztérium közleményben tisztázta a jogszabályi kereteket. Eszerint nem automatikus az iskolák bezárása havazás vagy hideg idő esetén.
Amennyiben az iskolák fűtése meghibásodik, és két egymást követő napon a hőmérséklet nem éri el a 20 Celsius-fokot, az igazgató rendkívüli szünetet rendelhet el
– áll a közleményben.
A minisztérium ugyanakkor hangsúlyozta: jelenleg valamennyi oktatási intézményben megbízhatóan biztosított a tantermek fűtése, így országos szintű rendkívüli tanítási szünetről egyelőre nincs szó.
A meteorológusok szerint a mostani időjárási helyzet az elmúlt évek egyik legintenzívebb téli támadása. A havazást erős szél kíséri, amely hótorlaszokat építhet, miközben a folyamatos fagy miatt a hó nem olvad, hanem tovább halmozódik.
Több térségben már most is:
- balesetek nehezítik a közlekedést,
- csúszós utak lassítják a forgalmat,
- helyenként fennakadások alakultak ki.
A hókotrók folyamatosan dolgoznak, hogy járhatóak maradjanak az utak, de a körülmények sok helyen így is nehezek.
Meddig tart a havazás?
Az előrejelzések szerint:
- szerdán reggelig sokfelé folytatódik a jelentős havazás,
- napközben átmenetileg csökkenhet az intenzitás,
- délutántól újabb kiterjedt havazás érkezik,
- estétől főként a keleti országrészben várható intenzív hóesés.
A jelenlegi modellek alapján a tartós, nagy mennyiségű havazás csütörtök estétől péntekig fokozatosan megszűnhet, de szombatra ismét több helyen várható hó.
Bár a tél komoly kihívások elé állítja az országot, rendkívüli tanítási szünet egyelőre nem várható.
Az iskolák bezárására csak akkor kerülhet sor, ha a fűtés meghibásodik és a tantermek hőmérséklete tartósan nem éri el a jogszabályban előírt szintet.
A következő napokban azonban érdemes figyelni az időjárási figyelmeztetéseket és az intézményi tájékoztatásokat – a tél ugyanis még nem mondta ki az utolsó szót.
