Látványos átalakulás: megváltozott a filmek közvetett támogatási rendszere Magyarországon – a spekulánsok és a soha el nem készülő produkciók nem járnak jól

A közvetett filmtámogatási rendszer gerincét adó letéti számla 2026-os éves keretösszegét 70 milliárd forintban határozták meg – derült ki a Magyar Közlöny év végi rendeletéből. Ez az összeg magasabb a 2026-os költségvetésben eredetileg szereplő 63 milliárd forintnál, ugyanakkor érdemben elmarad a 2025-ben jóváhagyott, 81 milliárd forintos kerettől.

Számos világszínvonalú filmstúdió épült Magyarországon az elmúlt években / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A letéti számla szolgál fedezetül a filmgyártók által igénybe vehető, Magyarországon felmerült közvetlen gyártási költségek után járó 30 százalékos adókedvezmény kifizetéséhez – írta elemzésében a rendeletről az Andersen adótanácsadó.

A regisztrációs oldalon is élesebb korlátok lépnek életbe. A 2026-os év első felére 140 milliárd forintos regisztrációs plafont hirdettek meg, amelyből 21 milliárd forintot kifejezetten magyar részvételű produkciók számára különítettek el. A második fél évre vonatkozó keretekről a tervek szerint csak 2026 közepén születik döntés. A Nemzeti Filmiroda érkezési sorrendben dolgozza fel a kérelmeket, és az iparági várakozások szerint az első féléves keret már a év elején gyorsan betelhet.

Fontos ugyanakkor, hogy a plafon elérése nem jelent automatikus elutasítást: az első fél évben be nem férő projektek a következő időszakban kerülhetnek újra elbírálásra, amennyiben a második féléves regisztrációs keret ezt lehetővé teszi.

Változatlan 30 százalék, szigorodó eljárásrend

A támogatási rendszer alapvető eleme, a 30 százalékos adókedvezmény nem változik, továbbra is a közvetlen magyarországi gyártási költségekre vehető igénybe. A rendszer jogi és intézményi működését a Nemzeti Filmiroda felügyeli, amely a jogosultsági határozatok kiadásáért és az elszámolások ellenőrzéséért felel – írta a Film.hu. Ahogy azt Káel Csaba filmügyi kormánybiztos korábban a Világgazdaságnak elmondta, az adókedvezménynek nagymértékben köszönhető, hogy Magyarország Európa második filmgyártó központjává vált London után.

Káel Csaba: Hunyadi a mi szuperhősünk, a kontinens legerősebb filmbirodalmában Bemutatták minden idők legdrágább és legnagyszabásúbb magyar sorozatát. A Hunyadi premierjének napján Káel Csaba filmügyi kormánybiztos a Világgazdaságnak elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben a rengeteg fejlesztés révén létrejött egy olyan filmes infrastruktúra, melynek köszönhetően a nemzetközi piacra is tudnak készíteni magyar produkciót.

A korábbi évek tapasztalatai alapján azonban az eljárási szabályok szigorodtak. A cél az, hogy csak valóban a megvalósuló, finanszírozott produkciók foglaljanak le regisztrációs kapacitást, és csökkenjen azoknak a projekteknek az aránya, amelyek tényleges gyártás nélkül hosszú időre „lefoglalják” a támogatási keretet. Ennek részeként a támogatási jogosultság megszerzését követően a forgatást meghatározott időn belül el kell indítani, ellenkező esetben a jogosultság visszavonható.