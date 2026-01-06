Deviza
Látványos átalakulás: megváltozott a filmek közvetett támogatási rendszere Magyarországon – a spekulánsok és a soha el nem készülő produkciók nem járnak jól

A magyar filmipar egyik legfontosabb finanszírozási pillére, a közvetett filmtámogatási rendszer 2026-tól feszesebb keretek között működik tovább. Bár a 30 százalékos adókedvezmény konstrukciója változatlan marad, a regisztrációs és pénzügyi plafonok szigorítása egyértelmű jelzést ad a filmpiacnak: a döntéshozók a korábbi évek rendkívüli igénylési hulláma után kiszámíthatóbb és észszerűbb rendszert kívánnak fenntartani.
Zováthi Domokos
2026.01.06, 19:33
Frissítve: 2026.01.06, 19:43

A közvetett filmtámogatási rendszer gerincét adó letéti számla 2026-os éves keretösszegét 70 milliárd forintban határozták meg – derült ki a Magyar Közlöny év végi rendeletéből. Ez az összeg magasabb a 2026-os költségvetésben eredetileg szereplő 63 milliárd forintnál, ugyanakkor érdemben elmarad a 2025-ben jóváhagyott, 81 milliárd forintos kerettől.

film
Számos világszínvonalú filmstúdió épült Magyarországon az elmúlt években / Fotó: Zováthi Domokos / Világgazdaság

A letéti számla szolgál fedezetül a filmgyártók által igénybe vehető, Magyarországon felmerült közvetlen gyártási költségek után járó 30 százalékos adókedvezmény kifizetéséhez – írta elemzésében a rendeletről az Andersen adótanácsadó.

A regisztrációs oldalon is élesebb korlátok lépnek életbe. A 2026-os év első felére 140 milliárd forintos regisztrációs plafont hirdettek meg, amelyből 21 milliárd forintot kifejezetten magyar részvételű produkciók számára különítettek el. A második fél évre vonatkozó keretekről a tervek szerint csak 2026 közepén születik döntés. A Nemzeti Filmiroda érkezési sorrendben dolgozza fel a kérelmeket, és az iparági várakozások szerint az első féléves keret már a év elején gyorsan betelhet.

Fontos ugyanakkor, hogy a plafon elérése nem jelent automatikus elutasítást: az első fél évben be nem férő projektek a következő időszakban kerülhetnek újra elbírálásra, amennyiben a második féléves regisztrációs keret ezt lehetővé teszi.

Változatlan 30 százalék, szigorodó eljárásrend

A támogatási rendszer alapvető eleme, a 30 százalékos adókedvezmény nem változik, továbbra is a közvetlen magyarországi gyártási költségekre vehető igénybe. A rendszer jogi és intézményi működését a Nemzeti Filmiroda felügyeli, amely a jogosultsági határozatok kiadásáért és az elszámolások ellenőrzéséért felel – írta a Film.hu. Ahogy azt Káel Csaba filmügyi kormánybiztos korábban a Világgazdaságnak elmondta, az adókedvezménynek nagymértékben köszönhető, hogy Magyarország Európa második filmgyártó központjává vált London után.

A korábbi évek tapasztalatai alapján azonban az eljárási szabályok szigorodtak. A cél az, hogy csak valóban a megvalósuló, finanszírozott produkciók foglaljanak le regisztrációs kapacitást, és csökkenjen azoknak a projekteknek az aránya, amelyek tényleges gyártás nélkül hosszú időre „lefoglalják” a támogatási keretet. Ennek részeként a támogatási jogosultság megszerzését követően a forgatást meghatározott időn belül el kell indítani, ellenkező esetben a jogosultság visszavonható.

LUS_8520 film mozi fót NFI Nemzeti Filmintézet
A Hunyadi forgatása zajlik a fóti stúdióban / Fotó: Kallus György

Ezt jelenti a változtatás a filmiparnak

A változások egyértelműen a kereslet és a rendelkezésre álló források közötti egyensúly helyreállítását szolgálják, ugyanakkor nem kérdőjelezik meg a magyar filmtámogatási rendszer nemzetközi versenyképességét.

A 30 százalékos adókedvezmény továbbra is az európai élmezőnybe tartozik, és az Európai Unió jóváhagyása alapján legalább a jelenlegi évtized végéig alkalmazható.

Az új szabályozási környezet inkább arra ösztönzi a producereket és befektetőket, hogy pontosabban időzített, finanszírozásban is stabil projektekkel lépjenek piacra. A kormányzati szándék egyértelmű: a magyar filmipar továbbra is jelentős

  • gazdasági
  • és foglalkoztatási

hatással bíró ágazat maradjon, de a támogatások elosztása fenntarthatóbb és átláthatóbb keretek között történjen.

