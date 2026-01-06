Hivatalos: európai-amerikai közös hadsereg települhet Ukrajnába – ezeket a biztonsági garanciákat kapja Zelenszkij Putyin ellen
A tettre készek koalíciójának keddi párizsi csúcstalálkozóján született nyilatkozat az Egyesült Államok szerepét is megemlíti, mint aki támogatná Ukrajna európai szövetségeseit egy esetleges újabb orosz támadás esetén.
Ezt ígérik tűzszünet esetére Ukrajnának
A tűzszünet megkötése utánra tervezett biztonsági garanciák a tartós béke kulcsát jelenthetik, ezért a nyilatkozat nem bízna semmit a véletlenre. A dokumentum fő öt pontja a következő:
- részvétel a tűzszünet betartását figyelő, amerikai vezetésű mechanizmusban
- az ukrán hadsereg támogatása
- multinacionális békefenntartó csapatok Ukrajnában
- elkötelezettség egy esetleges támadás esetén
- a védelmi együttműködés elmélyítése Ukrajnával.
A tűzszünet felügyeletében nemzetközi partnerek is részt vennének a tettre készek koalíciója mellett és egy különleges bizottság döntene a fegyverszünet megsértésére adandó válaszokról. Emellett megerősítenék az ukrán fegyveres erőket is, míg a multinacionális erők létrehozását a tettre készek koalíciója koordinálná. Az elrettentés szolgáló csapatok Ukrajna kérésére cselekednének a tűzszünet igazolt megsértése esetén, ám annak vezetése európai lenne és abban az Egyesült Államok is részt venne – írja az RBC Ukraine. Bár
a nemzetközi erők akár 800 ezer főt is elérhetik a tervek szerint az elrettentés érdekében, az nem világos, hogy ennek a seregnek mekkora része állomásozna Ukrajnában, hiszen Olaszország nem küldene csapatokat, míg Németország jelezte, hogy csapatai csatlakoznának a nemzetközi erőkhöz, de nem Ukrajna területén belül.
Az amerikai fél ugyanakkor beleegyezett, hogy vezesse a tűzszünet végrehajtását felügyelő mechanizmust. Emmanuel Macron francia elnök szerint a találkozó fontos eredménye, hogy nem kényszerítik megadásra Ukrajnát és az eljövendő békét nem sértik meg a jövőben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint pedig a találkozó tisztázta, hogyan működnének a nemzetközi erők Ukrajna területén és mely országok vennének részt abban önkéntes alapon. Az Egyesült Államokat képviselő Steve Witkoff és Jared Kushner pedig kifejtették, hogy készek megtenni a szükséges lépéseket a béke elérése érdekében és megerősítették Donald Trump anmerikai elnök elkötelezettségét a háború lezárására – derül ki a France24 összefoglalójából.
Mi a teendő, ha Oroszország újra támad?
Arról ugyanakkor nem született előre döntés, hogy mi történik egy újabb orosz támadáskor, ám a dokumentum szerint a résztvevő országok elkötelezik magukat, hogy kötelező érvényű megoldást találjanak, aminek katonai képességek, logisztikai támogatás, diplomáciai lépések és további szankciók is a részét képezik.
A nyilatkozat szerint a védelmi együttműködés értelmében folytatódik az ukrán katonák kiképzése, a közös fegyvergyártás vagy épp a hírszerzési információk cseréje is. A dokumentum szerint
a koalíció tagjai, valamint az Egyesült Államok létfontosságú és szorosan koordinált szerepet játszanak ezen biztonsági garanciák biztosításában.
A párizsi csúcstalálkozó fontos témája volt megfelelő biztosítékok kidolgozása egy tűzszünet esetére. Egyebek mellett szó esett egy közös ukrán-európai-amerikai pozíció kialakításáról és a külföldi csapatok Ukrajnába telepítéséről, ha sikerült tető alá hozni a fegyvernyugvást. Donald Tusk lengyel miniszterelnök nem zárta ki azt sem, hogy az amerikai-európai közös álláspontot formalizáló nyilatkozatot is aláírnak hamarosan, valószínűleg Washingtonban.
A csúcstalálkozót összehívó Macron már korábban védelmet ígért Ukrajnának egy tűzszünet utáni orosz támadás esetén és kétoldalú tárgyalásokat is folytatott Zelenszkijjel a párizsi csúcs előtt kedden.
Az ugyanakkor nem világos, hogy Oroszország számára elfogadhatók-e a párizsi csúcstalálkozón kidolgozott biztonsági garanciák.