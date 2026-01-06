Hivatalos: európai-amerikai közös hadsereg települhet Ukrajnába – ezeket a biztonsági garanciákat kapja Zelenszkij Putyin ellen

A tettre készek koalíciójának keddi párizsi csúcstalálkozóján született nyilatkozat az Egyesült Államok szerepét is megemlíti, mint aki támogatná Ukrajna európai szövetségeseit egy esetleges újabb orosz támadás esetén.

Ukrajna megkaphatja a Zelenszkij által vágyot biztonsági garanciákat/Fotó: NurPhoto via AFP

Ezt ígérik tűzszünet esetére Ukrajnának

A tűzszünet megkötése utánra tervezett biztonsági garanciák a tartós béke kulcsát jelenthetik, ezért a nyilatkozat nem bízna semmit a véletlenre. A dokumentum fő öt pontja a következő:

részvétel a tűzszünet betartását figyelő, amerikai vezetésű mechanizmusban

az ukrán hadsereg támogatása

multinacionális békefenntartó csapatok Ukrajnában

elkötelezettség egy esetleges támadás esetén

a védelmi együttműködés elmélyítése Ukrajnával.

A tűzszünet felügyeletében nemzetközi partnerek is részt vennének a tettre készek koalíciója mellett és egy különleges bizottság döntene a fegyverszünet megsértésére adandó válaszokról. Emellett megerősítenék az ukrán fegyveres erőket is, míg a multinacionális erők létrehozását a tettre készek koalíciója koordinálná. Az elrettentés szolgáló csapatok Ukrajna kérésére cselekednének a tűzszünet igazolt megsértése esetén, ám annak vezetése európai lenne és abban az Egyesült Államok is részt venne – írja az RBC Ukraine. Bár

a nemzetközi erők akár 800 ezer főt is elérhetik a tervek szerint az elrettentés érdekében, az nem világos, hogy ennek a seregnek mekkora része állomásozna Ukrajnában, hiszen Olaszország nem küldene csapatokat, míg Németország jelezte, hogy csapatai csatlakoznának a nemzetközi erőkhöz, de nem Ukrajna területén belül.

Az amerikai fél ugyanakkor beleegyezett, hogy vezesse a tűzszünet végrehajtását felügyelő mechanizmust. Emmanuel Macron francia elnök szerint a találkozó fontos eredménye, hogy nem kényszerítik megadásra Ukrajnát és az eljövendő békét nem sértik meg a jövőben. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint pedig a találkozó tisztázta, hogyan működnének a nemzetközi erők Ukrajna területén és mely országok vennének részt abban önkéntes alapon. Az Egyesült Államokat képviselő Steve Witkoff és Jared Kushner pedig kifejtették, hogy készek megtenni a szükséges lépéseket a béke elérése érdekében és megerősítették Donald Trump anmerikai elnök elkötelezettségét a háború lezárására – derül ki a France24 összefoglalójából.