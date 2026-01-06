Nem dugult el a venezuelai olajkút: Maduro rács mögött, embargó a tengeren – mégis titkos tankerflotta indult el
Nicolás Maduro elfogása ellenére nem lehet leállítani a venezuelai olaj folyását: év eleje óta egy óriási tankerflotta indult útnak nyomkövetés nélkül, látszólag kijátszva az amerikai blokádot, ezzel is jelezve, hogy a geopolitikai vihar ellenére hatalmas a kereslet az ország energiaexportjára. Az embargó látszólagos kudarca pedig akár Donald Trump lendületét is megakaszthatja, aki a napokban újabb katonai akciókat jelentett be a térségben.
Mintegy egy tucat, venezuelai nyersolajjal és fűtőolajjal megrakott tanker hagyta el az ország vizeit az év eleje óta, látványosan dacolva az Egyesült Államok által elrendelt exportblokáddal. A Reuters által látott dokumentumok és iparági források – köztük a TankerTrackers.com hajómegfigyelő szolgálat – szerint az érintett hajók mindegyike szankciók alatt áll.
Az amerikai embargó ellenére is folyik a venezuelai olaj
Donald Trump még december közepén rendelte el a Venezuelába tartó, illetve onnan induló szankcionált tankerek teljes blokádját.
Az intézkedést nem sokkal később követte Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása, akit amerikai csapatok szombat hajnalban vettek őrizetbe.
Trump ennek ellenére egyértelművé tette: az olajembargó továbbra is teljes egészében érvényben marad.
A most kifutott hajók többsége azonban minden hivatalos engedély és érvényes hajózási dokumentáció nélkül halad a nyílt tengeren. A TankerTrackers.com adatai szerint a távozó tankerek fele szuperhajó, amelyek normál esetben venezuelai nyersolajat szállítanak Kínába. A hajók összesen mintegy 12 millió hordó nehézolajat és fűtőolajat visznek magukkal.
Egyelőre nem világos, hogy az Egyesült Államok tudtával vagy hallgatólagos beleegyezésével történtek-e a szállítások. Trump ugyanakkor szombaton azt mondta: Venezuela legnagyobb vásárlói – köztük Kína – továbbra is kapnak olajat. Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek annyit közölt, hogy a „hajókarantén” elsősorban a szankcionált tankerekre összpontosít, de a konkrét kifutásokról nem adott részleteket.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy legalább négy szuperhajó „sötét módban” hagyta el az országot: kikapcsolt műholdas nyomkövetőkkel, ami bevett gyakorlat a venezuelai, iráni és orosz szankcionált olajat szállító flottáknál.
Több forrás szerint a venezuelai hatóságok tudtával és engedélyével történt az indulás, bár komoly kockázatokkal.
„Sikerült néhány szállítmányt kijuttatnunk” – mondta egy PDVSA-forrás. Hozzátette: a továbbiakban nem biztos, hogy ez az útvonal használható marad. A venezuelai állami olajvállalat igazgatótanácsa hétfőn várhatóan dönt az export jövőjéről, Delcy Rodríguez ideiglenes elnök és olajminiszter iránymutatása alapján.
Miközben a PDVSA exportja gyakorlatilag leállt, az amerikai Chevron újraindította venezuelai olajszállításait. A cég – amely egyedüliként kapott mentességet az amerikai szankciók alól – egy négynapos szünet után ismét olajat szállít az Egyesült Államokba.
Egy Chevron által bérelt tanker jelenleg mintegy 300 ezer hordó venezuelai nehézolajat visz a Mexikói-öbölbe.
A kontraszt éles: miközben a Chevron viszonylag zavartalanul működik, a PDVSA raktárkapacitásai megteltek, a kitermelést pedig kénytelen volt visszafogni. Több mint húszmillió hordó exportolaj rekedt hajókon a blokád idején.
Venezuela számára az olajexport létkérdés. Ez az állam fő bevételi forrása, amely nélkül nehéz finanszírozni a költségvetést és stabilizálni az országot. A politikai feszültséget tovább növeli, hogy Trump vasárnap újabb katonai csapással fenyegette meg az országot, ha az új vezetés nem működik együtt az amerikai elképzelésekkel az olajipar „megnyitásáról” és a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáról.
A venezuelai olaj tehát úton van – az azonban kérdéses, hogy meddig és milyen áron lehet még kijátszani a világ legerősebb szankciós rendszerét.
