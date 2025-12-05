Deviza
EUR/HUF381.83 -0.31% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.28 -0.2% RON/HUF74.97 -0.31% CZK/HUF15.77 -0.26% EUR/HUF381.83 -0.31% USD/HUF327.76 -0.36% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF408 -0.29% PLN/HUF90.28 -0.2% RON/HUF74.97 -0.31% CZK/HUF15.77 -0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,158.8 -0.21% MTELEKOM1,750 0% MOL2,964 +0.13% OTP34,200 -0.15% RICHTER9,630 -0.31% OPUS543 +2.76% ANY7,080 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,084.62 -1.26% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,359.12 +0.15% BUX109,158.8 -0.21% MTELEKOM1,750 0% MOL2,964 +0.13% OTP34,200 -0.15% RICHTER9,630 -0.31% OPUS543 +2.76% ANY7,080 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,084.62 -1.26% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,359.12 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sofőr
elsősegély
autóbaleset

Autóbalesetet szenvedett egy magyar sofőr Ausztriában – minden erőfeszítés ellenére a férfi a helyszínen belehalt a súlyos sérüléseibe

Tragikus közlekedési baleset történt az L307-es autópályán Halbturn és Andau között. Az autóbalesetben egy magyar férfi meghalt.
VG/MTI
2025.12.05, 12:52
Frissítve: 2025.12.05, 13:00

Egy 45 éves magyar férfi meghalt abban a balesetben, amely Ausztriában történt, az L307-es úton, Halbturn (Féltorony) és Andau (Mosontarcsa) között – közölte pénteken az osztrák rendőrség.

Border control by the Bavarian border police at the Kiefersfelden border crossing.
Az autóbalesetben egy magyar férfi meghalt / Fotó: DPA Picture-Alliance /  AFP

A közlemény szerint a magyar sofőr autója csütörtök este lerobbant a burgenlandi úton, ezért utasával, egy 28 éves férfival együtt le akarta tolni az úttestről. A mögöttük haladó 20 éves sofőr azonban nem vette észre őket, és autójával beléjük szaladt.

Az ütközés következtében a 45 éves férfi az autóval együtt az út menti mezőre sodródott. A balesetet sértetlenül átvészelő utasa megpróbált elsősegélyt nyújtani neki, de a sofőr a helyszínen meghalt – derül ki a közleményből. 

A másik autó vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett, ezért az eisenstadti (kismartoni) kórházba szállították.

A halbturni és a frauenkircheni tűzoltóságok 25 fővel és egy darus kocsival vonultak ki a helyszínre. Az L307-es állami utat mindkét irányban le kellett zárni. A baleset pontos okának kivizsgálása még folyamatban van.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu