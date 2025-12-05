Deviza
EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF408.16 -0.24% PLN/HUF90.25 -0.23% RON/HUF74.99 -0.28% CZK/HUF15.78 -0.22% EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF437.45 -0.17% CHF/HUF408.16 -0.24% PLN/HUF90.25 -0.23% RON/HUF74.99 -0.28% CZK/HUF15.78 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,068.19 -0.29% MTELEKOM1,750 0% MOL2,964 +0.13% OTP34,200 -0.15% RICHTER9,605 -0.57% OPUS533 +0.94% ANY7,080 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,089.49 -1.21% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,358.67 +0.13% BUX109,068.19 -0.29% MTELEKOM1,750 0% MOL2,964 +0.13% OTP34,200 -0.15% RICHTER9,605 -0.57% OPUS533 +0.94% ANY7,080 +0.56% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,089.49 -1.21% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,358.67 +0.13%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
unicum
Zwack Unicum Nyrt.
kispapír
tőzsde

Berúgta az ajtót a BÉT Csipkerózsikája, aztán leroskadt a parkettre, és tovább durmolt

Tipikus alvó papír a Zwack, ma mégis felpattant. Az Unicum-gyártó részvénye az első negyedórában az ötödik legforgalmasabb részvény volt a pesti parketten. Majd kifulladt.
Faragó József
2025.12.05, 12:58
Frissítve: 2025.12.05, 13:04

Egy ideig a Zwack volt az ötödik legforgalmasabb részvény a pesti parketten péntek reggel. Az egyetlen kötésből összehozott 2 millió forintos csoda alig negyedóráig tartott. Mégis feltűnés keltett, hiszen az Unicum-gyártó tipikus alvó papír

unicum
Nem az Unicumon múlott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Néha meglepi a piacot az Unicum-gyártó

A Zwack ma reggeli fundamentális háttér nélküli reakciója azért is érdekes, mert egy hónapja stabilan bővülő értékesítést, visszafogott költségeket és megugró profitot közöltek a féléves gyorsjelentésben. Ehhez képest akkor nevetségesen alacsony, egymillió forintot alig felülmúló forgalommal reagált a piac. 

Ma reggel ennek kétszerese volt a forgalom,

miközben 33 100 forintról 33 400 forintra pattant a kurzus.  

Úgy tartja a parketthagyomány, hogy a Zwack alvó papír: a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik, türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra. Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom is ritkán jellemző ezen a piacon. Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek. 

Újabban vannak fura dolgai a részvénynek, mely tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is meghaladta a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.

Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt. 

Szeptemberben 

a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,

mivel októbertől visszakerül az indexkosárba a részvény.

Egy ideje azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy

az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai is támaszthatták a kurzust. 

Lassan a következő osztalékra vonatkozó várakozások adhatnak újabb lendületet a papírnak.

ZWACK részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
ZWACK részvény11:36:50
Árfolyam: 33,300 HUF +200 / +0.6 %
Forgalom: 2,470,700 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Gyorsjelentés: erős számok, stabil kilátások az Unicum-gyártótól

Markánsan nőtt a Zwack profitja az üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében. Ez két fő tényezőre vezethető vissza: 

  • a társaság legfőbb profittermelő márkájának, az Unicumnak számottevően nőtt az értékesített volumene, 
  • valamint az exportpiacon a bázishoz képest eltérő aktivitásütemezésnek köszönhetően az első fél évben csökkentek a marketing jellegű kiadások.

Eközben a nettó értékesítés az első fél évben éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt, a bruttó fedezeti hányad pedig 3 százalékponttal, 68,3 százalékra emelkedett. A társaság az üzleti év első felében 1,598 milliárd forint adózott nyereséget termelt, amely 408 millió forinttal (34,3 százalékkal) szárnyalja túl a bázist.

Ráadásul a menedzsment megerősítette, hogy a legutóbbi éves beszámolóban közzétett profit elérését tervezi. Úgy látják, hogy a tervezett profit a tartósan gyenge fogyasztói bizalom ellenére is teljesíthető. Az elmúlt évihez hasonló, 2,9 milliárd forint feletti adózott eredmény elérését tervezik. 

 

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu