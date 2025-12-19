Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, megvan a megállapodás Ukrajnáról – ez a döntés az orosz vagyonról

Az Európai Tanács jóváhagyta a 90 milliárd eurós uniós támogatást Ukrajnának 2026-27-re – jelentette az MTI pénteken kora reggel hivatalos bejelentésre hivatkozva. Ezzel az EU-csúcs legfontosabb kérdésében megszületett a megállapodás egy maratoni, majdnem egy napig tartó tárgyalássorozatot követően.

EU-csúcs: rendkívüli, véget ért, ez lett a döntés az orosz vagyonról / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egészeb pontosan az történt, hogy az Európai Unió vezetői jóváhagyták, hogy 2026-27-ben

összesen 90 milliárd euró támogatást nyújtanak Ukrajnának

– ez António Costa, az Európai Tanács elnökének az X közösségi oldalon péntek hajnalban közzétett bejegyzéséből derült ki. Costa úgy fogalmazott: "Elköteleződtünk, és teljesítettük vállalásunkat."

EU-csúcs: ez a döntés az orosz vagyonról

A döntés az Európai Tanács brüsszeli ülésén született meg, és a következő két évre biztosít pénzügyi támogatást Ukrajna számára.

A tanácskozást záró sajtótájékoztatón Costa elmondta: a hitelt sürgősséggel nyújtják Ukrajnának az ország azonnali pénzügyi szükségleteihez. Az Európai Unió fenntartja magának a jogot, hogy a zárolt orosz vagyont jóvátételi célokra felhasználja, és folytatja a munkát hitelmechanizmusok kialakításán.

Vagyis közös hitelfelvétel történik, a befagyasztott orosz vagyon felhasználását végül ejtették.

A legbefolyásosabb brüsszeli lap, a Politico rámutatott, hogy a pénzt az EU 27 országából 24 közös hitelfelvétellel fogja előteremteni, de a tervhez mindenkinek a beleegyezésére szükség volt, mivel a kölcsönt az EU központi hosszú távú költségvetése garantálja.

Az Európai Tanács elnöke azt állította, hogy az uniós döntések célja nem a háború elhúzása, hanem egy igazságos és tartós béke elérése Ukrajnában. Mint mondta, Oroszország tárgyalóasztalhoz ültetése Ukrajna megerősítését szolgálja. Szerinte a mostani határozatok biztosítják Ukrajna számára a szükséges pénzügyi forrásokat az ország működésének és védelmének fenntartásához.

Azonnal megszólalt Orbán Viktor az EU-csúcs döntése után Ukrajnáról: részletesen elmondta, mi vár most Magyarországra – "Mi ebből kimaradunk"

Összeállt a magyar-szlovák-cseh erőközpont. Az EU-csúcs véget ért, a legrosszabbat sikerült elkerülni. Ugyanakkor a háborús fenyegetettségről csak rossz hírek érkeztek.

Costa szerint világos, hogy Oroszország nem érte el céljait Ukrajnában, ezért Moszkvának komolyan részt kell vennie a tárgyalásokon egy tűzszüneten és a békén alapuló megoldás érdekében.