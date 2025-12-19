Deviza
Újabb kedvező változás: minden harminc év alatti édesanya szja-mentes januártól

A kedvezmény jövőre már nemcsak az átlagbérig, hanem a kedvezmény alapját képező jövedelmek teljes összege után érvényesíthető, és a kedvezmény ettől az időponttól a 2023 előtt született gyermekek után is igénybe vehető.
Andor Attila
2025.12.19, 08:16

A kedvezményt valamennyi gyermeket vállaló nő kérheti, aki 2025. december 31. után tölti be a 30. életévét, és családi kedvezményre jogosult vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke után, vagy már várandósként. A kedvezmény annak az évnek az utolsó napjáig érvényesíthető, amelyben az édesanya betölti a 30. életévét.

NAV
NAV: minden harminc alatti anya szja-mentes januártól / Fotó: Székelyhidi Balázs

Az adómentesség első alkalommal a 2025. december 31. után megszerzett, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. december 31. napját követő időszakra elszámolt, kedvezményalapot képező jövedelmekre érvényesíthető, tehát a februárban esedékes, januárra kapott fizetés már adómentesen érkezik - közölte a NAV. 

A még 2025-ben megszerzett jövedelmekre a korábbi szabályok vonatkoznak: 

a kedvezmény az átlagbér erejéig vehető igénybe, és csak a 2022. december 31. után született gyermekre vagy figyelembe vehető magzatra érvényesíthető. Az idén benyújtott szja-bevallások adatai szerint 33 ezer 30 év alatti édesanyánál összességében több mint 16 milliárd forint maradt, a kedvező változás révén az érintettek száma és a kedvezmény összege is magasabb lehet.  

A kedvezmény igénybevételéhez január első napjaitól elérhető az adóelőleg-nyilatkozat, amit legegyszerűbben elektronikusan, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) lehet beadni, de papíron is leadható a munkáltatónál, kifizetőnél.

Januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lép életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is belépnek az szja-mentes körbe, 

illetve 2026. január 1-től esedékes a családi adókedvezmény újabb emelése is, januárban havi nettó 20 000, 40 000, illetve 66 000 forintra nő a kedvezmény egy, két és három gyerek után.

Ne maradjon le, itt kell intézni az adókedvezményt a 40 év alatti anyáknak 

Újabb mérföldkőhöz érkezik a családbarát adópolitika: 2026 januárjától elindul a negyven év alatti, kétgyermekes édesanyák szja-mentessége is. Az érintetteknek elég egyszer nyilatkozniuk, az adókedvezmény pedig már az év eleji fizetésben is azonnal érezhető lesz – közölte a NAV.
A családokat támogató adókedvezmények sora tovább bővül, 2026. január 1-jén indul a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentessége. Nyilatkozni is egyszerűbb lesz: a kedvezményt nem kell évente kérni, és egyszerre lehet nyilatkozni az „anyakedvezményről”, valamint a családi adókedvezményről is – közölte csütörtökön a NAV.
A kétgyermekes anyák lépcsőzetesen szereznek jogosultságot az szja-mentességre,

  • 2026. január 1-jétől a 40 év alatti, 
  • 2027-től az 50 év alatti, 
  • 2028-tól a 60 év alatti,
  • 2029-től pedig valamennyi kétgyermekes édesanya megkapja az élethosszig tartó szja-mentességet a munkával szerzett jövedelmei után. 
    Most januárban tehát elsőként azok kérhetik a kedvezmény érvényesítését, akik 40. életévüket 2025. december 31. után töltik be.

 

