Deviza
EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11% EUR/HUF387 -0,15% USD/HUF330,47 -0,07% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF415,45 -0,21% PLN/HUF91,89 -0,37% RON/HUF76,03 -0,15% CZK/HUF15,9 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 703,91 +0,14% MTELEKOM1 810 +0,44% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,44 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,52 +0,75% BUX109 703,91 +0,14% MTELEKOM1 810 +0,44% MOL2 830 0% OTP34 950 +0,26% RICHTER9 680 0% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 975,44 -0,17% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 441,52 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
KSH
kereset
adókedvezmény

Hatalmasat nőttek a keresetek és ezt kormányintézkedés okozta

A bruttó átlagkereset 692 700 forint volt októberben, ami 8,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedésében a családi adókedvezmények is szerepet játszottak.
VG
2025.12.19, 08:32
Frissítve: 2025.12.19, 10:09

Idén októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 700 forint volt, 8,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A nettó átlagkereset 482 400 forintot ért el, ez 10 százalékkal magasabb volt, mint 2024 októberében.

kereset
Októberben is nőttek a keresetek / Fotó: Reuters

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett, magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a három gyermeket nevelő anyák 2025. október 1-jétől bevezetett kedvezménye. A rendszeres

  • prémium,
  • jutalom,
  • egyhavi különjuttatás nélküli,

bruttó átlagkereset 668 ezer forint volt, ami 9 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 664 600, a költségvetésben 670 800, a nonprofit szektorban 693 ezer forintot tett ki, 8,2 és 11,5, illetve 9,7 százalékkal nőtt egy év alatt. A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3 százalékos növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 575 ezer forintot ért el, ami 9,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 401 100 forintot tett ki, 10,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

 

Idén január és október között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 691 400 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,1 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.

Reagált a szaktárca a friss kereseti adatra

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1300 milliárd forintot venne el a családoktól – közölte az NGM. A Tiszával ellentétben a kormány nem Brüsszel programját hajtja végre, hanem a magyar munkavállalók és a hazai kkv-k pártján áll. A bérmegállapodásnak köszönhetően 2026-ban a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal növekszik.

Ez ebben a negatív külső gazdasági környezetben komoly eredmény, ami hozzájárul ahhoz, hogy jövőre is folytatódjon a reálbérek több mint két éve tartó, dinamikus növekedése. A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül.

Ezzel szemben a Tisza Párt célja Ukrajna, a háború és a multik támogatása, ezért brutális többkulcsos jövedelemadó-emeléssel sújtanák a munkavállalókat, megadóztatnák a nyugdíjakat, és elvennék a sok százezer család megélhetését biztosító termelő ipari vállalkozások adókedvezményét, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu