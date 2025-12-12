Deviza
EUR/HUF383.73 +0.19% USD/HUF327.12 +0.29% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.79 +0.19% RON/HUF75.39 +0.23% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF383.73 +0.19% USD/HUF327.12 +0.29% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.79 +0.19% RON/HUF75.39 +0.23% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,748.34 +0.49% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,936 -0.07% OTP34,600 +0.81% RICHTER9,710 +0.82% OPUS558 +0.36% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,028.75 -0.26% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.05 +0.03% BUX109,748.34 +0.49% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,936 -0.07% OTP34,600 +0.81% RICHTER9,710 +0.82% OPUS558 +0.36% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,028.75 -0.26% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,409.05 +0.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
Brüsszel
feszültség

Szijjártó Péter kíméletlenül kiosztotta a NATO főtitkárát: a magyar kormány felszólítást küldött – "Hátba szúrta a béketárgyalásokat"

A Külügyminiszter szerint a NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben.
Andor Attila
2025.12.12, 07:41

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy "ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla".

Feszültség: Szijjártó szerint Brüsszel felsorakozottt Trump béketerve ellen / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

"Mark Rutte meredek dolgokat mondott:

 'mi' vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk

- idézte fel.

"A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat" - hangsúlyozta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként visszautasítja a főtitkár szavait. "Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk" - vélekedett.

"Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!" - húzta alá.

A NATO-főtitkár  tudja a háború kitörésének dátumát is 

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a tagországoknak gyorsan növelniük kell védelmi képességeiket, hogy megelőzzék az Oroszország által indított, nagyhatalmi háborút, amely Európában újra fenyegető közelségbe került. Rutte azt is kijelentette, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja.

A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján.

Úgy vélte, 

a katonai szövetségben sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában.

 Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.

Mi vagyunk Oroszország következő célpontja – mondta Rutte. Hozzátette: „Túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre” – fogalmazott a főtitkár.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu