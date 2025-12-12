Szijjártó Péter kíméletlenül kiosztotta a NATO főtitkárát: a magyar kormány felszólítást küldött – "Hátba szúrta a béketárgyalásokat"
A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy "ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla".
"Mark Rutte meredek dolgokat mondott:
'mi' vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk
- idézte fel.
"A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat" - hangsúlyozta.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként visszautasítja a főtitkár szavait. "Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk" - vélekedett.
"Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!" - húzta alá.
A NATO-főtitkár tudja a háború kitörésének dátumát is
Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a tagországoknak gyorsan növelniük kell védelmi képességeiket, hogy megelőzzék az Oroszország által indított, nagyhatalmi háborút, amely Európában újra fenyegető közelségbe került. Rutte azt is kijelentette, hogy mi vagyunk Oroszország következő célpontja.
A NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni – hangoztatta Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján.
Úgy vélte,
a katonai szövetségben sokan nem érzik Oroszország fenyegetésének sürgető voltát Európában.
Nekik szerinte gyorsan fokozniuk kell a védelmi kiadásokat és a katonai célú termelést, hogy megakadályozzanak egy olyan háborút, amelyhez foghatót csak a korábbi nemzedékek tapasztaltak meg.
Mi vagyunk Oroszország következő célpontja – mondta Rutte. Hozzátette: „Túl sokan csendesen önelégültek. Túl sokan nem érzik a sürgősséget. S túl sokan hiszik, hogy az idő a mi oldalunkon áll. Nem így van. Most van itt az idő a cselekvésre” – fogalmazott a főtitkár.