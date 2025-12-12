Robert Fico fellázadt az EU ellen és ezt levélben közölte Brüsszellel: Szlovákia mostantól blokkolja Ukrajna háborús finanszírozását – "Ez csak értelmetlen gyilkolás"
A szlovák miniszterelnök, Robert Fico kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni az Európai Bizottság azon javaslatát, amely Ukrajna számára nyújtana úgynevezett helyreállítási hitelt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, ha ezeket a pénzeszközöket katonai célokra fordítanák – írja a Pravda.
A kormányfő közölte, hogy hivatalos levelet küldött az Európai Tanács új elnökének, António Costának, amelyben figyelmeztette, hogy
az EU következő csúcstalálkozóján blokkolni fog minden olyan döntést, amely 2026–2027-re Ukrajna katonai finanszírozását célozza.
„Világosan és egyértelműen kifejtem az álláspontomat az ukrajnai katonai konfliktusról. Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.
Semmilyen körülmények között nem támogatok olyan döntést Ukrajna katonai szükségleteinek finanszírozásáról, amelyben a Szlovák Köztársaságnak részt kellene vennie. Ugyanakkor tiszteletben tartom minden EU-tagállam szuverén jogát, hogy erről maga döntsön.”
Döntését Fico saját „békeorientált politikájával” indokolta, amely nem teszi lehetővé, hogy „tízmilliárd eurókat szavazzon meg háborúra”.
A szlovák miniszterelnök külön hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök „békeinitiativáinak” támogatását. Szerinte a befagyasztott orosz vagyon ukrán katonai felhasználása veszélybe sodorhatná az amerikai terveket, mivel Trump állítólag ezeket az erőforrásokat Ukrajna háború utáni újjáépítésére szánná.
Fico bírálta Ukrajnát is, „korrupciós botrányokra” hivatkozva, amelyekről „mindannyian hallunk”. Azt is kifogásolta, hogy Kijev leállította a gáztranzitot, ami – állítása szerint – károkat okozott Szlovákiának.
Ugyanakkor Fico hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is „felelős és szolidáris szereplő” a humanitárius kérdésekben. Emlékeztetett, hogy Szlovákia közel 200 ezer ukrán menekültet fogadott be, dolgozik új energetikai és vasúti összeköttetéseken, valamint határátkelők felújításán.
Fico kijelentette, hogy támogatja Ukrajna EU-tagságát, ám rámutatott: a tagállamok körében nő a szkepticizmus Kijev gyors felvételével kapcsolatban.
Ebből éktelen botrány lesz: Ursula von der Leyenék bevitték a döntő ütést, Putyin soha nem kapja vissza a befagyasztott orosz vagyont
Mint lapunk csütörtökön megírta, az uniós tagállamok képviselői rendkívüli hatáskört adtak Ursula von der Leyennek és az Európai Bizottságnak az orosz állami vagyon befagyasztására. Az új mechanizmus lehetővé teszi, hogy az Európában lévő 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon addig maradjon blokkolva, amíg Oroszország nem fizet jóvátételt Ukrajnának.
A változtatás áthágja a korábbi szabályokat, amelyek szerint a szankciókat hat hónaponként egyhangúlag kellett volna meghosszabbítani. Eddig bármely tagállam vétóval akadályozhatta volna a befagyasztott vagyon visszaadását. Az új rendelkezés azonban rendkívüli hatáskört ad a Bizottságnak, így a békepárti országok, például Magyarország és Szlovákia, nem tudják önállóan feloldani a befagyasztott összegeket.
Bóka János miniszter szerint a döntés ellentétes az uniós szerződésekkel, precedenst teremt, és veszélyezteti a közös kül- és biztonságpolitika döntéshozatali rendjét. Bóka szerint a döntés veszélyes precedenst teremt, és hosszú távon gyengítheti az uniós döntéshozatal legitimitását. Magyarország nem támogatta a javaslatot, és fenntartja a jogot minden szükséges további lépés megtételére. A miniszter rámutatott a geopolitikai kockázatokra is. "Valós kockázata van annak, hogy ez a döntés kisiklatja a folyamatban lévő tárgyalásokat, amelyek végre tartós békéhez vezethetnének közvetlen szomszédságunkban."
Bóka szerint a precedens hosszú távon gyengítheti a tagállamok befolyását a kulcsfontosságú döntésekben, és kérdésessé teszi az EU közös kül- és biztonságpolitikai irányvonalát.
Ennek már a fele sem tréfa: Ursula von der Leyen majdnem 1000 milliárd forintot venne el Magyarországtól, hogy odaadja az orosz vagyont Ukrajnának – kiszivárgott a döbbenetes terv
Az Európai Bizottság sürgeti az uniós kormányokat, hogy vállaljanak garanciát a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával tervezett, akár 210 milliárd eurós ukrán hitel mögött. Magyarországnak is kezességet kellene vállalnia az Ukrajnának szánt gigahitelhez, a részére 2,4 milliárd eurónyi garanciavállalás jutna.