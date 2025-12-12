Robert Fico fellázadt az EU ellen és ezt levélben közölte Brüsszellel: Szlovákia mostantól blokkolja Ukrajna háborús finanszírozását – "Ez csak értelmetlen gyilkolás"

A szlovák miniszterelnök, Robert Fico kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni az Európai Bizottság azon javaslatát, amely Ukrajna számára nyújtana úgynevezett helyreállítási hitelt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, ha ezeket a pénzeszközöket katonai célokra fordítanák – írja a Pravda.

Robert Fico közölte, hogy megakadályoz minden olyan uniós javaslatot, amely a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozná Ukrajna katonai kiadásait / Fotó: AFP

A kormányfő közölte, hogy hivatalos levelet küldött az Európai Tanács új elnökének, António Costának, amelyben figyelmeztette, hogy

az EU következő csúcstalálkozóján blokkolni fog minden olyan döntést, amely 2026–2027-re Ukrajna katonai finanszírozását célozza.

„Világosan és egyértelműen kifejtem az álláspontomat az ukrajnai katonai konfliktusról. Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.

Semmilyen körülmények között nem támogatok olyan döntést Ukrajna katonai szükségleteinek finanszírozásáról, amelyben a Szlovák Köztársaságnak részt kellene vennie. Ugyanakkor tiszteletben tartom minden EU-tagállam szuverén jogát, hogy erről maga döntsön.”

Döntését Fico saját „békeorientált politikájával” indokolta, amely nem teszi lehetővé, hogy „tízmilliárd eurókat szavazzon meg háborúra”.

A szlovák miniszterelnök külön hangsúlyozta Donald Trump amerikai elnök „békeinitiativáinak” támogatását. Szerinte a befagyasztott orosz vagyon ukrán katonai felhasználása veszélybe sodorhatná az amerikai terveket, mivel Trump állítólag ezeket az erőforrásokat Ukrajna háború utáni újjáépítésére szánná.

Fico bírálta Ukrajnát is, „korrupciós botrányokra” hivatkozva, amelyekről „mindannyian hallunk”. Azt is kifogásolta, hogy Kijev leállította a gáztranzitot, ami – állítása szerint – károkat okozott Szlovákiának.

Ugyanakkor Fico hangsúlyozta, hogy kormánya továbbra is „felelős és szolidáris szereplő” a humanitárius kérdésekben. Emlékeztetett, hogy Szlovákia közel 200 ezer ukrán menekültet fogadott be, dolgozik új energetikai és vasúti összeköttetéseken, valamint határátkelők felújításán.