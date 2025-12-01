Kiakadtak Lengyelországban Nawrockira azon, amit Orbán Viktorral tett: "Oda fog bárki engedni minket a békecsúcson az asztalhoz?"
Megosztja a lengyel politikusokat, hogy Nawrocki elnök nem találkozik Orbán Viktorral. Finoman szólva sem örül mindenki a helyzetnek, miután a lengyel elnök úgy döntött, hogy magyarországi látogatásának programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza – írja a Fakt.
Az államfő döntését a Tusk-kormány egyfelől persze lelkesen fogadta. „Kevés dolog meglepő a lengyel politikában. De az a tény, hogy Nawrocki elnök úr meghallgatta a miniszterelnököt és tágabb értelemben a kormányt Orbán káros, oroszbarát politikájával kapcsolatban, óvatos optimizmusra ad okot” – írta Marcin Kierwinski belügy- és közigazgatási miniszter.
Csakhogy a fejlemény megítélése vitatott is egyben, és egyáltalán nem lelkesedik mindenki a lemondott találkozó miatt.
Orbán mellett Trump, Hszi Csin-ping és Modi, a világ leghatalmasabb országainak vezetői a közelmúltban találkoztak Putyinnal. Most akkor mindet bojkottálni fogjuk?
– tűnődött Slawomir Mentzen, az Új Remény vezetője, aki egyben a Konföderáció egyik legfontosabb arca is. De azt a kérdést is feltette, hogy vajon
az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokat is bojkottálnánk, ha valaki csodával határos módon meghívna minket az asztalhoz?
Arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelországnak vannak bizonyos közös érdekei Orbánnal, és ezeket érdemes követni. „Nem értem ezt a hivalkodó lemondást a vele való találkozóról. Ha még csak nem is beszélünk Magyarországgal, akkor kivel tudunk az EU-ban megállapodásra jutni?” – zárta kijózanító bejegyzését a közösségi médiában.
Krzysztof Bosak, a Nemzeti Mozgalom vezetője hasonló hangnemben nyilatkozott. Nawrocki döntését felesleges lépésnek nevezte. „Nem tetszik az egész helyzet abban az értelemben, hogy – véleményem szerint – a visegrádi csoport, a közelségünk, a partnerségünk miatt mindenképpen fenn fogjuk tartani a kapcsolatokat Magyarországgal” – nyilatkozta a Polsat Newsnak.
Esztergomba jönnek a V4-ek
Esztergomban éledhet újjá a Visegrádi Együttműködés. Sulyok Tamás köztársasági elnök V4-csúcstalálkozóra hívta a régió államfőit, ahol a gazdasági versenyképesség, az energetikai együttműködés és a közép-európai biztonság lesz a tárgyalások középpontjában. A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit. A találkozó két héttel megelőzi az európai uniós csúcsot.
Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja. A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.