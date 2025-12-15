Most válik valóra a rémálom: Oroszország beperelte Európát 230 milliárd dollárra, nagyon gyors lesz az ítélet – elvehetik az EU pénzét Kínától Dubajig
Oroszország beperelte Európát: az orosz jegybank Moszkvában pert indított az Euroclear ellen, és mintegy 230 milliárd dollár (hozzávetőleg 83 ezer milliárd forint) kártérítést követel. A kereset az első konkrét lépés abban a jogi rémálomban, melyet a Kreml jósolt az EU-nak arra az esetre, ha Brüsszel felhasználná a befagyasztott orosz állami vagyont Ukrajna támogatására.
Brüsszel csodálkozhat: Oroszország beperelte Európát
Az Európai Unió jelenleg nagyjából 210 milliárd eurónyi (megközelítőleg 82 ezer milliárd forint) orosz jegybanki eszközt tart befagyasztva, döntően az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta.
Az uniós tervek szerint ezeknek az eszközöknek a hozamát, illetve egy részét 2026–2027-ben Ukrajna katonai és polgári kiadásait finanszírozó hitel fedezeteként használnák fel.
Az uniós vezetők a közelmúltban arról is megállapodtak, hogy a vagyont határozatlan időre zárolva tartják, azzal érvelve, hogy Ukrajna támogatása biztonságpolitikai érdek, és ennek hiányában Oroszország a jövőben akár NATO-országokat is fenyegethetne. Moszkva ezt az érvelést következetesen elutasítja.
A Reuters beszámolója szerint az orosz jegybank december 12-én nyújtotta be a keresetet a moszkvai kereskedelmi bíróságon.
A beadvány 18,2 ezermilliárd rubelről szól, ami a befagyasztott orosz szuverén eszközök teljes értékének felel meg.
Jogi szakértők szerint a bíróság gyors döntést hozhat az ügyben, és nagy eséllyel az Euroclear számára kedvezőtlen ítélet születik. Az Euroclear a belga székhelyű elszámolóház, melynél a befagyasztott orosz vagyon döntő része található. A cég a sajtómegkeresésekre egyelőre nem reagált.
Oroszország nemzetközi jogi győzelemre is hajtana
Egy orosz bírósági ítélet külföldön is jogi lépésekhez vezethetne. Az orosz fél megkísérelheti az ítélet végrehajtását más joghatóságokban is, különösen olyan országokban, melyeket Oroszország baráti államoknak tekint. Jogi elemzők szerint ide tartozhat
- Kína,
- Hongkong,
- az Egyesült Arab Emírségek,
- Kazahsztán,
vagyis olyan pénzügyi központok és régiók, ahol az Euroclearnek vagy kapcsolódó intézményeknek azonosítható vagyona lehet.
Moszkva már korábban is többször figyelmeztette az Európai Uniót, hogy a befagyasztott állami tartalékok felhasználását lopásnak tekinti, mely aláássa a központi bankokba és az euróba vetett bizalmat.
Orosz részről megtorlást is kilátásba helyeztek, beleértve az oroszországi európai magánbefektetések lefoglalását.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetési megbízottja szerint komoly kérdés, hogy milyen befektető tartaná továbbra is biztonságosnak az európai pénzügyi infrastruktúrát, ha azt látja, hogy az állami döntések felülírhatják a tulajdonjogot.
Az EU már a saját tanácsadóira sem hallgat
Az orosz jegybank hivatalos közlése szerint az uniós tervek jogellenesek, és minden rendelkezésre álló eszközt bevetnek érdekeik védelmében. Ez nemcsak orosz bíróságokat jelent, hanem külföldi nemzeti bíróságokat, nemzetközi választottbíróságokat és más nemzetközi jogi fórumokat is.
Az EU-n belül sem teljes az egyetértés az orosz vagyon felhasználásáról.
Bankári és jogi körök régóta figyelmeztetnek arra, hogy ekkora összegű szuverén eszköz elvonása precedenst teremthet, és hosszú távon az európai pénzügyi rendszer vonzerejét is csökkentheti.
Egy, a svéd jegybank által tavaly közzétett elemzés szerint példátlan lenne, hogy háborúban nem álló országok egy hadviselő fél vagyonát lefoglalják egy harmadik ország támogatására.
Orbán Viktor megüzente Ursula von der Leyennek: Az oroszok ezt meg fogják torolni
A miniszterelnök nemrég közölte: „Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek”.
Orbán Viktor elmondta, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjesztené a gazdasági hátországban a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.
Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni
– szögezte le. Arra is felhívta a figyelmet, nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon.