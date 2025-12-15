Orbán Viktor hétfő reggel megüzente Ursula von der Leyennek, mit fog tenni az EU-csúcson Magyarország: "Az oroszok ezt meg fogják torolni"

Ez a hét a brüsszeli uniós csúcs jegyében telik. Mi is felkészülünk. A magyar parlament európai uniós konzultációs bizottsága hamarosan ülésezik – közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor az orosz–ukrán háború lezárásáról beszélt a Facebookon / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A tét szerinte egyszerű: háború vagy béke. „Soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború lezárásához. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek” – fogalmazott.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa folytatná, sőt kiszélesítené a háborút. Folytatni akarja az orosz–ukrán frontvonalon és kiterjesztené a gazdasági hátországban a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával.

Ez a lépés felér egy nyílt hadüzenettel, amelyet orosz részről meg fognak torolni

– szögezte le.

Percről percre teljesül be Orbán Viktor jóslata: Moszkva piszkosul dühös, Von der Leyent durván leszúrták – „Ez simán lopás, az ilyen bűncselekmények nem maradnak büntetlenül!”

Orbán Viktor előre szólt, mi fog történni az EU-csúcson

Arra is felhívta a figyelmet, nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.

Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását,

nem küld sem pénzt,

sem fegyvereket Ukrajnába,

és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja.

„Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!” – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Beláthatatlan károk, megtorolt bűncselekmények

Orbán Viktor utalása arra, hogy az oroszok megtorlásra készülnek, egybevág Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivőjének az orosz vagyon felhasználásáról tett nyilatkozatával. A szóvivő szerint

az Európai Unió már nem lesz képes kompenzálni a károkat, amelyeket ilyen cselekedetekkel okoz mind a saját pénzügyi és gazdasági rendszerében, mind pedig a valaha megbízható kereskedelmi és befektetési partnerként szerzett globális hírnevében. Az ilyen nemzetközi kapcsolatokban elkövetett bűncselekmények nem maradnak büntetlenül.

Szerinte az is egyértelmű, hogy az Ursula von der Leyen és más európai vezetők által képviselt EU semmi mást nem tesz, mint a rendelkezésre álló összes eszközével aláássa „az ukrán válság békés megoldására irányuló törekvéseket”.