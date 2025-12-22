Vészjósló orosz döntés: egyszercsak felmondták 11 európai országgal a katonai megállapodást – aggódhatnak a németek, a lengyelek és a románok is
Oroszország miniszterelnöke, Mihail Misusztyin pénteken aláírta azt a rendeletet, amely lehetővé teszi az orosz védelmi minisztérium számára azt, hogy felmondja a tizenegy nyugati országgal, köztük Németországgal, Nagy-Britanniával és Lengyelországgal kötött nemzetközi katonai szerződéseket.
Az erről szóló dokumentumot pénteken tették közzé a hivatalos kormányzati jogi információs internetes portálon – számolt be róla az Interfax orosz hírügynökség.
A rendelet értelmében Oroszország Védelmi Minisztériuma felmondhatja a védelmi minisztériumok közötti együttműködési megállapodásokat
- Belgiummal,
- Bulgáriával,
- Csehországgal,
- Dániával,
- Hollandiával,
- Horvátországgal,
- Lengyelországgal,
- Németországgal,
- Norvégiával,
- Romániával,
- valamint felmondhatja az Oroszország és Nagy-Britannia katonai minisztériumai közötti egyetértési megállapodást.
Valami készül: Oroszország váratlanul felmondta az évtizedes katonai megállapodást három NATO-tagállammal – az egyiknek atombombája van
A Kreml mostani lépése nem az első ilyen az elmúltidőszakban. December elején szintén az Interfax orosz hírügynökség adta hírül, hogy Oroszország felmondja a katonai együttműködési megállapodásokat Kanadával, Franciaországgal és Portugáliával.
Az akkori lépést egy üzengetés előzte meg, ami Radoslaw Sikorski a lengyel külügyminiszter és Vlagyimir Putyin között történt. Az orosz elnök közvetlenül a Kremlben zajló béketárgyalások előtt bejelentette, hogy országával készen áll egy háborúra.
A NATO , reagálva erre az orosz döntésre, felbontotta Oroszország-tanácsának alapító okiratát. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a brüsszeli NATO-miniszterek találkozója után jelentette be, hogy a NATO Oroszország-tanácsának alapító okirata már nem érvényes, amely a szervezet Oroszországgal való biztonsági együttműködését garantálta
„Ez valami olyasmi, amire az egymást követő lengyel kormányok már törekedtek, most pedig végre valósággá vált” – mondta akkor Sikorski.
A szóban forgó NATO-együttműködési intézményt akkor hozták létre, amikor még úgy tűnt, hogy az európai biztonság Oroszországgal együttműködésben megvalósítható.
Erre reagált akkor Moszkva úgy, hogy a Kanadával, Franciaországgal és Portugáliával kötött megállapodásait felmondja. Érdekesség, hogy a kanadai-orosz megállapodást még nem Oroszország, hanem a Szovjetunió kötötte.