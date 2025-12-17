Putyin írásba adta Orbán Viktornak, mit fog tenni, ha az EU Ukrajnának adja a befagyasztott orosz vagyont: a válaszlépés brutális lesz, de Magyarország levédte magát

A sok napirendi pont ellenére ezt a hétvégét egyetlen téma, a háború és a béke témája uralja majd - jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak.

Putyin írásba adta Orbán Viktornak, mit fog tenni, ha az EU Ukrajnának adja a befagyasztott orosz vagyont / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Az EU nyílt hadüzenetet küldhet Putyinnak

Orbán Viktor a belga fővárosban az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta, a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de ezt az összes, egyébként fontos kérdést "mind be fogja takarni" a háború és a béke kérdése.

Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis, hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet.

A miniszterelnök hozzátette, hogyha az EU valóban elszedi az oroszok pénzét, akkor azt putyinék is úgy fogják értelmezni, hogy hadüzenet.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy Putyin biztosította arról, hogy "a nemzetközi jog minden eszközét felhasználják" azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezt megszavazzák. Mivel Magyarország nem fogja ezt megszavazni, levédte magát az orosz ellenlépéstől.

Az ukránok támogatása felől közelítve a kérdéshez azt kell megvitatnunk, hogy adjunk-e, ha igen, mennyit és milyen módon Ukrajnának támogatást, katonaitól a pénzügyiig, gondolva az összes lehetséges formára - fogalmazott a kormányfő, megjegyezve, a következő időszakban ez az asztalon lévő kérdés.

Kifejtette, a háborúpártiak Ukrajnának akarnak támogatást adni, akik meg nem akarnak ilyet adni, azok azt mondják, nem kellene semmilyen döntést sem hoznunk most, hanem meg kell várni az amerikai-orosz tárgyalások eredményét.

Nekünk, békepártiaknak csak annyit kellene mondani, hogy támogatjuk az amerikaiak békeerőfeszítését, és addig semmilyen stratégiai döntést ne hozzunk, mert az csak csökkenti az amerikai tárgyalások sikerességének esélyét - hangoztatta Orbán Viktor, hozzátéve, a következő napokban a háború- és a békepártiak "összecsapása" történik majd meg.