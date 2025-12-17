Az amerikai tőzsdét is meghódítaná az AI-szektor dél-koreai nagyágyúja

A dél-koreai SK Hynix memóriacsipeket gyárt, melyek a mesterséges intelligencia rendkívüli memóriaigénye miatt nagy keresletnek örvendenek. A vállalat árfolyama idén több mint 200 százalékkal nőtt, de az értékeltsége még így is visszafogott maradt, mivel a profit is jelentősen megugrott az elmúlt években. Idén az egy részvényre jutó nyereség duplázódhat tavalyhoz képest, jövőre pedig további 63 százalékos növekedés várható.

Alulértékelt a mesterséges intelligencia nagyágyúja / Fotó: Science Photo Library via AFP

A piaci várakozások szerint a memóriacsipek iránti kereslet a következő években tovább növekszik. Az SK Hynix úgy becsli, hogy az ellátás szűkössége 2028-ig is kitarthat a DRAM-ok esetében, ami a gyártók számára kedvező helyzetet teremt, mivel lehetőséget ad az árak emelésére. A vállalat bevételének kétharmada ezekből a termékekből származik. Az SK Hynix másik fő termékcsoportja, az úgynevezett HMB csipek iránt szintén nagy a kereslet, mivel az Nvidia és más cégek AI-adatközpontokat működtető termékeihez szükségesek.

Az SK Hynix tehát nívós és nem utolsósorban vastag tárcával rendelkező ügyfélkörrel rendelkezik. Hat legnagyobb ügyfele a Magnificent 7 tagja (kivétel a Tesla).

A legfőbb versenytárs az amerikai Micron, ezért érdemes a két cég értékeltségi mutatóit összehasonlítani.

A Micron 12,2-es P/E-rátán forog az aktuális pénzügyi év eredményvárakozásait alapul véve, a következő évre ez 9,7, az EV/EBITDA-szorzó pedig 8 idén és 6,5 a következő évben.

Az SK Hynix esetében a P/E-ráta 2025-ben 10,1, jövőre pedig 6,2, az EV/EBITDA pedig 7,2, ami jövőre 4,4-re csökkenhet.

Ez azt jelenti, hogy a dél-koreai vállalat jelenleg is alulértékelt, de a gyors ütemben javuló eredmények hatására a következő évben 50-60 százalékos alulértékeltséget láthatunk a fő riválishoz képest. A jelentős diszkontot részben az okozza, hogy az SK Hynix nem érhető el az amerikai tőzsdén. Ez azonban hamarosan megváltozhat.

Az SK Hynix közleménye szerint vizsgálják az amerikai tőzsdei bevezetés lehetőségét. Tehát ha a gyors növekedés és a következő évekkel kapcsolatos optimizmus nem lenne elég, az amerikai tőzsdére lépés miatt még inkább a figyelem középpontjába kerülhet a vállalat. A befektetők szélesebb köre számára nyílhat hozzáférés a részvényeihez, ami az árfolyamot is feljebb mozdíthatja.