Deviza
EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,76 +0,16% GBP/HUF439,95 +0,48% CHF/HUF412,54 +0,37% PLN/HUF91,52 +0,4% RON/HUF75,7 +0,27% CZK/HUF15,85 +0,18% EUR/HUF385,51 +0,23% USD/HUF327,76 +0,16% GBP/HUF439,95 +0,48% CHF/HUF412,54 +0,37% PLN/HUF91,52 +0,4% RON/HUF75,7 +0,27% CZK/HUF15,85 +0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34% BUX109 761,83 +0,23% MTELEKOM1 780 +1,83% MOL2 850 -2,2% OTP34 600 +0,58% RICHTER9 855 +0,36% OPUS555 -2,46% ANY6 940 0% AUTOWALLIS148,5 +0,34% WABERERS5 360 -0,74% BUMIX10 128,33 +1,45% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 413,68 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
finanszírozás
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Európai Parlament
Európai Unió

Ez már padlássöprés, megszavazta a parlament: az utolsó euróit is Ukrajnának adja Európa – hozzáférnek ahhoz, amihez eddig csak a tagországok

Az Európai Parlament támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését. Az EP azt is támogatja, hogy Ukrajna is részesülhessen az Európai Védelmi Alapból.
VG/MTI
2025.12.16, 18:34
Frissítve: 2025.12.16, 18:41

Támogatta az Európai Parlament plénuma kedden annak az uniós jogszabálynak az elfogadását, amely a főbb európai uniós finanszírozási programok módosításai révén megkönnyítené, hogy a tagállamok a védelmi kezdeményezések támogatására fordíthassák az uniós forrásokat, valamint azt, hogy Ukrajna védelmi ipara is részesüljön az Európai Védelmi Alapból – tájékoztatott az Európai Parlament kedden.

Európai Unió, EU orosz-ukrán háború
Az Európai Parlament támogatja a védelmi beruházások uniós támogatásának növelését / Fotó: Shutterstock

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén 519 szavazattal 119 ellenében, 25 tartózkodás mellett elfogadott jogszabály lehetővé teszi, hogy a meglévő uniós programokra – például a Stratégiai Technológiák Európai Platformjára, a Horizont Európára, az Európai Védelmi Alapra, a Digitális Európa programra és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (CEF) – vonatkozó szabályok módosítása révén több uniós finanszírozást fordítsanak a védelmi vonatkozású beruházásokra.

Az Európai Védelmi Alapból is kapna Ukrajna

Az Európai Parlament kiterjesztette az intézkedések hatályát annak érdekében, hogy azok magukban foglalják az ellenálló képesség fokozását a folyamatos hibrid támadásokkal és külföldi beavatkozással szemben. Az EP-képviselők azt is szorgalmazták, hogy a jogszabály tegye lehetővé az ukrán védelmi ipar nagyobb támogatását, és biztosítsa az ország részvételét az Európai Védelmi Alapban. Ez utóbbi amiatt különösen érdekes, mivel ez kifejezetten az uniós tagállamoknak létrehozott alap, de a döntés értelmében ezentúl Ukrajna is részesülhet belőle, pedig nem tagja azEurópai Uniónak.

A Horizont Európa program a jövőben katonai célokra is használható polgári alkalmazásokat támogat majd a kutatások területén. A támogatást ki kell terjeszteni a kis- és középvállalkozásokra, köztük az induló innovatív vállalkozásokra és a kis méretű, közepes piaci tőkeértékű vállalatokra is, amelyek egyébként nehezen jutnának finanszírozáshoz. A jogszabály lehetővé teszi továbbá a kettős felhasználású – katonai és polgári célú – közlekedési infrastruktúra uniós finanszírozását az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében, beleértve a katonai mobilitási folyosókat is, ahol az Európai Bizottság feltételeket szabhat a felhasználandó felszerelések, áruk vagy szolgáltatások származási országára vonatkozóan.

Reagáltak a magyar EP-képviselők

A döntés után lapunknak is eljuttatott közleményében reagált a kormánypártok EP-képviselőcsoportja. Kiemelték, hogy szerintük a Tisza Párt támogatja, hogy Ukrajna és ukrán katonai vállalatok uniós forrásokból, így a magyar polgárok által befizetett pénzből vásároljanak és fejlesszenek védelmi eszközöket, mivel megszavazta a legújabb uniós védelmi ipari csomagot. Ezzel hitet tettek Ukrajna és a háború finanszírozása mellett.

„Ezzel szemben mi, a Fidesz–KDNP EP-képviselői a mai szavazáson is elutasítottuk ezt a kezdeményezést. Kiállunk a béke mellett, nem engedjük, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék, és nemet mondunk a háború további finanszírozására is. Ennek a békepárti álláspontnak a fenntartása a csütörtöki EU-csúcs és az áprilisi választás tétje” – írták közleményükben.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12557 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu