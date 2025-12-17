Befektetés: nagyítóval kell keresni a hozamokat, de így is új csúcson a magyarok egyik kedvence
Novemberben lassított a hazai befektetési alapok vagyonának bővülése, ám ezzel együtt is új csúcsra ért a kdvelt befektetés nettó eszközértéke a a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) kedden közzétett adatai szerint.
Az eszközosztály vagyona csekély 0,2 százalékkal emelkedett az október vége óta eltelt egy hónap során, ezzel pedig minden korábbinál magasabbra, 20 237,9 milliárd forintra nőtt.
A megtakarításoknak köszönhető a befektetési alapok újabb rekordja
Az újabb, 35 milliárd forintos bővülés teljes egészében a beérkező friss megtakarításoknak köszönhető, az ügyfelek ugyanis 70 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél. A hozamok novemberben ugyanakkor nem támogatták őket, a leforduló árfolyamok 35 milliárd forinttal mérsékelték a befektetések értékét.
A bő 6150 milliárd frorinttal magasan a legnagyobb méretű kategóriának számító kötvényalapokból 12 milliárd forintnyit váltottak vissza, és mivel a hozamok sem alakultak kedvezően, ezért 0,3 százalékkal apadt az ilyen portfóliók összértéke.
A második legméretesebb terméktípus, az abszolút hozamú alapok másfél százalékos gyarapodást tudtak felmutatni, köszönhetően a kiemelkedően magas, 63 milliárd forintos befektetői érdeklődésnek. Az árfolamok itt is lefelé vették az irányt, tompítva a bővülést.
A 3200 milliárdos vagyon útját egyengető vegyes alapokba 23 milliárd forint friss megtakarítás érkezett, ez pedig kellett is ahhoz, hogy a negítív hozamokat ellensúlyozzák. A harmadik legnagyobb terméktípus így szerény, 0,3 százalékos növekedéssel nyugtázta az év utolsó előtti hónapját.
Ritka volt az ősz végén jól fialó befektetés
Az ugyacsak a méretesebb kategóriák közé tartozó zárt körű valamint ingatlanalapoknak még ennyire sem futotta, előbbi 0,6 százalékkal, utóbbi 0,2 százalékkal zsugorodott novemberben. A zárt körű alapokból hét milliárdot, az ingatlanos ezsközökből nyolc milliárd forintot vontak ki a kezelés alól, a hozamok pedig csak utóbbinál tudták némileg tompítani ezek hatását.
A részvényalapok egy százalékkal gyarapodtak, de mivel a tőzsdéken elmaradt az újabb felívelés, ez kizárólag az ilyen termékekbe érkező bőséges, 25 milliárd forintnyi friss tőkének volt betudható.
Gyengén muzsikáltak viszont a tőkevédett alapok és a pénzpiaci kategória is, ahol az elmaradó hozamokat jelentős, 19 milliárd, illetve 10 milliárd forint tőkekivonás súlyosbította, 2,7-2,4 százalékos visszaesést eredményezve.
A kisebb méretű, nagyságrendileg 200 milliárdos vagyonnal rendelkező árupiaci alapok jelentős, 11 százalékos méretugrást hajtottak végre, amiben az arányaiban kimagasló, 15 milliárd forintos beérkező megtakarítás mellett a jókora, hét milliárd forintos pozitív hozamok egyaránt közejátszottak.
A legkisebb, alig 20 milliárd forintot kezelő származtatott alapok erodálódása tovább folytatódott a csökkenő hozamok hatására.