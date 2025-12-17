Befektetés: nagyítóval kell keresni a hozamokat, de így is új csúcson a magyarok egyik kedvence

Novemberben lassított a hazai befektetési alapok vagyonának bővülése, ám ezzel együtt is új csúcsra ért a kdvelt befektetés nettó eszközértéke a a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) kedden közzétett adatai szerint.

Öntik a pénzt az alapkezelőkhöz, bár novemberben nem sok hozamot termelzt ez a befektetés / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

Az eszközosztály vagyona csekély 0,2 százalékkal emelkedett az október vége óta eltelt egy hónap során, ezzel pedig minden korábbinál magasabbra, 20 237,9 milliárd forintra nőtt.

A megtakarításoknak köszönhető a befektetési alapok újabb rekordja

Az újabb, 35 milliárd forintos bővülés teljes egészében a beérkező friss megtakarításoknak köszönhető, az ügyfelek ugyanis 70 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél. A hozamok novemberben ugyanakkor nem támogatták őket, a leforduló árfolyamok 35 milliárd forinttal mérsékelték a befektetések értékét.

A bő 6150 milliárd frorinttal magasan a legnagyobb méretű kategóriának számító kötvényalapokból 12 milliárd forintnyit váltottak vissza, és mivel a hozamok sem alakultak kedvezően, ezért 0,3 százalékkal apadt az ilyen portfóliók összértéke.

A második legméretesebb terméktípus, az abszolút hozamú alapok másfél százalékos gyarapodást tudtak felmutatni, köszönhetően a kiemelkedően magas, 63 milliárd forintos befektetői érdeklődésnek. Az árfolamok itt is lefelé vették az irányt, tompítva a bővülést.

A 3200 milliárdos vagyon útját egyengető vegyes alapokba 23 milliárd forint friss megtakarítás érkezett, ez pedig kellett is ahhoz, hogy a negítív hozamokat ellensúlyozzák. A harmadik legnagyobb terméktípus így szerény, 0,3 százalékos növekedéssel nyugtázta az év utolsó előtti hónapját.

Ritka volt az ősz végén jól fialó befektetés

Az ugyacsak a méretesebb kategóriák közé tartozó zárt körű valamint ingatlanalapoknak még ennyire sem futotta, előbbi 0,6 százalékkal, utóbbi 0,2 százalékkal zsugorodott novemberben. A zárt körű alapokból hét milliárdot, az ingatlanos ezsközökből nyolc milliárd forintot vontak ki a kezelés alól, a hozamok pedig csak utóbbinál tudták némileg tompítani ezek hatását.