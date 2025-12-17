Deviza
ÁKK
FixMÁP
állampapír

Állampapír: az év végén sem lassít az idei bomba vétel, de a trónkövetelő is rohamosan közelít – a korábbi sztár lassan utolsó mentsvárát is elveszti

A FixMÁP népszerűsége megingathatatlan, de a MÁP Plusz térnyerését is nehéz lenne letagadni. A hazai lakossági állampapírpiac az év vége felé sem veszített vonzerejéből.
Mészáros Gergő
2025.12.17., 06:02
Fotó: Világgazdaság

Továbbra is töretlen a hazai lakossági állampapírpiac vonzereje: az 50. héten az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss adatai szerint 65,9 milliárd forint értékben keltek el lakossági papírok, közel kétszer akkora volumenben, mint amit az ÁKK októberi kínálati átalakítása előtt átlagosan megszokhattunk. A friss számok az előző héthez képest ugyanakkor már visszaesést jelentenek, a 49. héten ugyanis 78 milliárd forintra rúgott a kereslet, a befektetői érdeklődés a legtöbb papír esetében csökkent heti alapon, de drasztikus visszaesésről semmiféleképpen nem lehet beszélni.

állampapír,
A FixMÁP mindent vitt az idén a lakossági állampapírpiacon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A FixMÁP továbbra is tarol a lakossági állampapírok ranglistáján

Az 50. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 38,8 milliárd forint, közel 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 14,4 milliárd forint, 5 milliárd forinttal kevesebb, mint egy hete. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,7 milliárd forint, 3 milliárd forinttal kevesebb, mint a 49. héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 2,2 milliárd forint, közel 200 millió forinttal kevesebb, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 90 millió forinttal több az előző héthez mérten. 

Az elmúlt hónapok teljesen egyértelmű trendjei ellenére az ÁKK legfrissebb, november 30-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen, de a korábbi sztárpapír előnye rohamosan fogyatkozik:

  • a Prémium papírban már csak 3780 milliárd forintnyi tőke áll, jelentősen kevesebb, mint akár csak két hete, 
  • a FixMÁP rohamosan közelít, már 3487 milliárd forintot tudhat a neve mellett, így a jövő év elején már jó eséllyel be is előzi majd Fix versenytársát,
  • a BMÁP 2072 milliárd forinttal a harmadik, 
  • az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már át is lépte az ezermilliárdos mezsgyét, 1002 milliárd forint áll ugyanis benne.

Állampapír: heteken belül jöhet az ezermilliárdos kibocsátás, brutális túlkereslet várható – legutóbb egymást taposták a befektetők, amikor erre sor került

Az ÁKK a napokban ismertette a jövő évi finanszírozási tervet, melynek természetesen részét képezik a devizakötvények is. Az államadósság-kezelő kevesebb devizakötvénnyel számol jövőre, mint az idén, ez azonban messze nem a befektetői érdeklődésnek tudható be. Tűzijátékkal indulhat a 2026-os esztendő is az állampapírok körében.

A FixMÁP mindent vitt az idén a lakossági állampapírpiacon

Erősen indult, majd kicsit lassított, az év végén viszont hatalmasat hajrázott a hazai lakossági állampapírpiac az idén. Míg az év eleje a Prémium Magyar Állampapír szédületes kamat- és tőkekifizetéseiről szólt, addig az ősz második fele már az Államadósság Kezelő Központ által október elejével újrarajzolt kínálat okozta, brutális keresleti fellendülésről. Az ÁKK friss adataiból pedig minden kétséget kizáróan látható, hogy melyik papírt lehet megkoronázni az idei év egyértelmű királyaként.

  • A FixMÁP több mint 2500 milliárd forinttal tudta növelni állományát az idén, ezzel valósággal köröket vert a versenytársakra. 
  • A dobogó második fokára a Bónusz Magyar Állampapír fért fel ezermilliárd forint körüli nettó állománynövekedéssel, 
  • a lakossági papírok versenyének bronzérmese pedig a MÁP Plusz lett, igaz, nagyságrendekkel elmaradva az első két helyezettől.

Állampapír

Állampapír
196 cikk

