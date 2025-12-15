Több lepusztult telefonfülkét is eltüntettek Budapestről – a nagyja azonban még hosszú ideig az emberek nyakán maradhat
Azt követően, hogy Fővárosi Közgyűlés elfogadta Vitézy Dávid frakcióvezető előterjesztését a használaton kívüli telefonfülkék felszámolásáról, a belvárosból már több romos állapotban lévő fülkét el is szállítottak.
Az elmúlt években a média többször is foglalkozott az elhagyatott telefonfülkék állapotával: sok esetben ezeket a berendezéseket megrongálták, illetve sokszor nyilvános WC-nek és szemétlerakónak használták.
Az előterjesztés értelmében 2026 tavaszáig átfogó felmérés készül arról, hogy hány fülke van Budapesten, összesítik, hogy kik felelősek ezekért, illetve milyen állapotban vannak, és használja-e ezeket a berendeséeket még valaki.
Vitézy a Világgazdaságnak korábban elmondta, a belvárosi kerületek (például VI., VII., VIII.) próbáltak már megoldást találni, egyelőre csak részeredményekkel.
A közgyülés döntését követően a Telekom megkezdte a használaton kívüli telefonfülkék elszállítását:
első körben 18 darab nyilvános telefont szerelt le és szállított el a Telekom a VII. kerületből.
A VI. kerület polgármestere emlékeztetett, hogy évek óta küzdenek Terézvárosban azért, hogy eltűnjenek a használhatatlan, mocskos telefonfülkék. „Leveleztünk a Telekommal hosszan, hiába. Plakátkampányt indítottunk, hogy ezzel hívjuk fel a figyelmet a tarthatatlan helyzetre. De a fülkék maradtak” – írta Soproni Tamás.
A polgármester azt is megosztotta, hogy bár megpróbálták elejét venni a hirdetéseknek, nem jártak sikerrel: a körúton eltűnt fülkék helyett megjelentek a Telekom újabb reklámfelületei. A politikus szerint a cég egyáltalán nem a távközlésen, a hírközlésen dolgozik, hanem azon, hogy a fülkék felszámolása után is biztosítsa a hirdetési felületeket.
A Budapesten működtetett telefonfülkék száma
- 2021-ben még 1000 körül volt,
- 2022-ben már csak 670 lehetett,
- a Magyar Telekom a Világgazdasággal közölte, hogy jelenleg 410 darab telefonfülkét működtet, azonban kizárólag segélyhívásra alkalmasak.
Vitézy a Világgazdaságnak korábban elmondta, hogy a közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a felterjesztési jogával élve kezdeményezze a kormánynál a kapcsolódó jogi szabályozás felülvizsgálatát, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökénél a segélykéréshez feltétlenül szükséges, de életszerűbb és az egyértelműség követelményének jobban megfelelő rendeleti szabályok megalkotását.
A legtöbb lepusztult telefonfülke még a nyakunkon maradhat
Az NMHH lapunknak elmonda, hogy a hatóság elnöke 2024-ben felülvizsgálta a nyilvános telefonállomások üzemeltetésére vonatkozó kötelezettséget, és megállapította, hogy annak fenntartása módosított formában indokolt.
Ezért 2025. július 1-jétől már nem a hagyományos telefonfülkék üzemeltetése, hanem kizárólag a segélyhívás indításának biztosítása válik kötelezővé.
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a kijelölt egyetemes szolgáltatók a szolgáltatást költséghatékonyabb, biztonságosabb és kevésbé rongálható megoldásokkal (például segélyhívó oszlopokkal) lássák el a hagyományos telefonfülkék helyett.
A berendezések elhelyezésére vonatkozó sűrűségi előírások is enyhültek:
- 4000 fő alatti településeken legalább egy,
- 4000 fő feletti településeken pedig minden megkezdett 4000 lakosra legalább egy segélyhívásra alkalmas berendezést kell üzemeltetni.
A bontási munkálatok elkezdődtek, ez ügyben megkerestük az NMHH-t azzal kapcsolatban, hogy mennyi fülkét érinthet a bontási folyamat. A hatóság közlése szerint ők nem szabályozzák a telefonfülkék elbontását, így „ezek megvalósítása és ütemezése a kijelölt egyetemes szolgáltatók döntésétől függ”.
Megismételte a Magyar Telekom lapunknak már elküldött közlését is, hogy a cég már megkezdte a régi telefonfülkék korszerűbb, a rongálásokkal szemben ellenállóbb segélyhívó oszlopokkal való kiváltását.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság azonban hozzátette, hogy ennek pontos ütemtervéről az NMHH nem rendelkezik információval, mivel az kizárólag a szolgáltató üzleti döntése.