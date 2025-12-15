Több lepusztult telefonfülkét is eltüntettek Budapestről – a nagyja azonban még hosszú ideig az emberek nyakán maradhat

Azt követően, hogy Fővárosi Közgyűlés elfogadta Vitézy Dávid frakcióvezető előterjesztését a használaton kívüli telefonfülkék felszámolásáról, a belvárosból már több romos állapotban lévő fülkét el is szállítottak.

Több lepusztult telefonfülkét is eltüntettek Budapestrő / Fotó: Mediaworks

Az elmúlt években a média többször is foglalkozott az elhagyatott telefonfülkék állapotával: sok esetben ezeket a berendezéseket megrongálták, illetve sokszor nyilvános WC-nek és szemétlerakónak használták.

Az előterjesztés értelmében 2026 tavaszáig átfogó felmérés készül arról, hogy hány fülke van Budapesten, összesítik, hogy kik felelősek ezekért, illetve milyen állapotban vannak, és használja-e ezeket a berendeséeket még valaki.

Vitézy a Világgazdaságnak korábban elmondta, a belvárosi kerületek (például VI., VII., VIII.) próbáltak már megoldást találni, egyelőre csak részeredményekkel.

A közgyülés döntését követően a Telekom megkezdte a használaton kívüli telefonfülkék elszállítását:

első körben 18 darab nyilvános telefont szerelt le és szállított el a Telekom a VII. kerületből.

A VI. kerület polgármestere emlékeztetett, hogy évek óta küzdenek Terézvárosban azért, hogy eltűnjenek a használhatatlan, mocskos telefonfülkék. „Leveleztünk a Telekommal hosszan, hiába. Plakátkampányt indítottunk, hogy ezzel hívjuk fel a figyelmet a tarthatatlan helyzetre. De a fülkék maradtak” – írta Soproni Tamás.

A polgármester azt is megosztotta, hogy bár megpróbálták elejét venni a hirdetéseknek, nem jártak sikerrel: a körúton eltűnt fülkék helyett megjelentek a Telekom újabb reklámfelületei. A politikus szerint a cég egyáltalán nem a távközlésen, a hírközlésen dolgozik, hanem azon, hogy a fülkék felszámolása után is biztosítsa a hirdetési felületeket.

A Budapesten működtetett telefonfülkék száma

2021-ben még 1000 körül volt,

2022-ben már csak 670 lehetett,

a Magyar Telekom a Világgazdasággal közölte, hogy jelenleg 410 darab telefonfülkét működtet, azonban kizárólag segélyhívásra alkalmasak.

Vitézy a Világgazdaságnak korábban elmondta, hogy a közgyűlés felkérte Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a felterjesztési jogával élve kezdeményezze a kormánynál a kapcsolódó jogi szabályozás felülvizsgálatát, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökénél a segélykéréshez feltétlenül szükséges, de életszerűbb és az egyértelműség követelményének jobban megfelelő rendeleti szabályok megalkotását.