Hosszú ideje a főváros szégyenfoltjai a lerobbant telefonfülkék – a Magyar Telekom állítja, hogy százmilliókat költ rájuk

Egyelőre senki sem tudja megmondani pontosan, hogy hány lerobbant telefonfülkét kellene azonnal elbontani a fővárosban. Csupán kerületi és szolgáltató általi becslések vannak az elhagyatott, rossz állapotban lévőkről.

A fővárosban több száz telefonfülke van / Fotó: Kovács Dávid / Mediaworks

„Több száz lehet – ezek az adott kerületek, valamint főváros által fenntartott köztéri helyszíneken, útszakaszokon vannak vegyesen” – közölte a Világgazdasággal Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

A politikus javasolta, hogy a feleslegessé vált budapesti telefonfülkéket bontsák el. A főváros később elfogadta az erről szóló előterjesztést, amely elindítja a város telefonfülkéinek felülvizsgálatát.

Az előterjesztés értelmében 2026 tavaszáig átfogó felmérés készül arról: hány nyilvános telefon van Budapesten, összesítik, hogy kik felelősek ezekért, illetve milyen állapotban vannak, és használja-e a fülkéket még valaki.

Senki sem telefonálásra használja a telefonfülkéket

Az elmúlt években a média többször is foglalkozott az elhagyatott telefonfülkék állapotával: sok esetben ezeket a berendezéseket megrongálták, illetve gyomorforgató módon nyilvános wc-nek és szemétlerakónak használták városszerte.

A fővárosban működtetett telefonfülkék száma

2021-ben még 1000 körül volt, 57

2022-ben már csak 670 lehetett,

a Magyar Telekom a Világgazdasággal közölte, hogy jelenleg 410 darab telefonfülkét működtet, azonban kizárólag segélyhívásra alkalmasak.

Bár manapság szinte senki sem használja telefonálásra a fülkéket, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kötelezettséget ír elő a működtetésükre.

A Magyar Telekom hangsúlyozta, hogy a szolgáltatók nyilvánostelefon-üzemeltetési kötelezettségeit a hírközlési hatóság idén márciusban módosította.

A határozat értelmében a négyezer főnél kisebb lélekszámú település esetén legalább egy darab, négyezer fő feletti településeknél – így Budapesten is – minden megkezdett négyezer lakosonként legalább egy darab, segélyhívás indítására alkalmas berendezést kötelesek működtetni.

Vitézy Dávid szerint ez azonban életszerűtlen, hiszen rengeteg telefonfülkében már telefon sincsen, így semmilyen funkcióra nem alkalmasak. Megfogalmazása szerint a legtöbb fülke botrányos állapotban van: üvegük betört, burkolatuk graffitivel borított, valamint köztisztasági szempontból is veszélyesek.