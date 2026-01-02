Ellentmondó nyilatkozatok a Tisza Párt gazdasági elképzeléseiről

Az Origo számításai szerint a Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől, de a cikk szerint ebbe még nincs benne, hogy a gazdaságot fékező hatások további súlyos veszteségeket okoznának.

A Tisza Pártnak tulajdonított programban több mint 2000 milliárd forintot szednének be az emberektől / Fotó: veronikdul / Shutterstock

A tervezett program

bruttó évi 5 millió forintos jövedelemhatárig tartaná csak meg a 15 százalékos sávot.

5–15 millió forint között már 22 személyi jövedelemadót kellene fizetni,

a 15 millió forint fölötti jövedelmeknek pedig már a 33 százalékát vonnák el.

Így a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul.

A portál hozzáteszi, hogy egységes adócsökkentés helyett adóemelést tervez Magyar Péter pártja, ami különösen a gyermekeket nevelő családokat sújtaná, hiszen jó eséllyel a családi kedvezményektől is elköszönhetnének. Számítások szerint a terv a fővárosiaktól venné el a legtöbb pénzt, de a szegényebb régiókban élő családokat is tönkretenné.

A csomag az átlag-autótulajdonost is megsarcolná: a vagyonadó mellett 32 százalékos áfát is fizetniük kellene új autó vásárlása vagy alkatrészek beszerzése alkalmával.

A sajtóban megjelent program a dohánytermékek áfáját 5 százalékkal növelné, így a jelenlegi 27 százalékos áfatartalom 32 százalékra emelkedne. Az alkoholtermékek jövedéki adója és áfája is nőne.

A legnagyobb ellenzéki párthoz kötött program jelentős összeget a nyugdíjasoktól vonnának el. A kiszivárgott gazdasági konvergenciaprogram alapján egy átlagnyugdíjban részesülő időskorú évi 423 ezer forintot, a nyugdíj mellett munkát vállalók pedig akár évi 2,2 milliót veszíthetnének. Ezt tetézi, hogy a Tisza Párt szakértői a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlését és új adóterhek bevezetését is szorgalmazzák.

A kiszivárgott tervek szerint a nyugdíjasok ellátására szánt pénzt tőzsdei spekulációkra használnák fel, miközben újabb megszorításokkal és járulékemelésekkel sújtanák a lakosságot, kiszolgáltatva ezzel az idősek megélhetését a spekulánsok kénye-kedvére. Az összes nyugdíjas ellátása veszélybe kerülne, ha a Tisza Párt alakítana kormányt a tavaszi választások után.