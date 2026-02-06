Deviza
EUR/HUF379,65 -0,11% USD/HUF321,96 -0,23% GBP/HUF437,06 +0,17% CHF/HUF414,42 -0,12% PLN/HUF89,96 +0,03% RON/HUF74,56 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,07% EUR/HUF379,65 -0,11% USD/HUF321,96 -0,23% GBP/HUF437,06 +0,17% CHF/HUF414,42 -0,12% PLN/HUF89,96 +0,03% RON/HUF74,56 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ásványkincs
Erdély
bánya

Hivatalos: aranyat és nagyon ritka ásványkincseket találtak Erdélyben, külföldi óriáscég tárta fel a lelőhelyet – ez a bánya egész Európának kulcsfontosságú lehet

Urán-, kobalt-, nikkel- és aranylelőhelyeket azonosítottak az Erdélyi-szigethegységben egy kanadai vállalat kutatásai során. A cég szerint a térség jelentős geológiai potenciált mutat, de a feltárás még nem jelenti a bányászati kitermelés megkezdését.
VG
2026.02.06, 06:37
Frissítve: 2026.02.06, 06:43

Jelentős  mennyiségű ásványkincset találtak az Erdélyi-szigethegységben (Apuseni) egy kanadai bányászati vállalat kutatásai – számolt be a Alba24.

The last coal mine in the Czech Republic nears closure
Aranyat és nagyon ritka ásványkincseket találtak Erdélyben / Fotó: Anadolu /AFP

A Leading Edge Materials februárban kiadott közleménye szerint 

a Bihor megye és Arad megye határán fekvő, mintegy 25 négyzetkilométeres területen urán-, kobalt-, nikkel-, arany-, ólom-, cink- és rézlelőhelyeket azonosítottak. 

A térségnek komoly bányászati múltja van: több történelmi tárna is található itt, amelyek közül néhányat a kommunista időszakban uránkitermelésre használtak. A Leading Edge Materials – amely kritikus fontosságú nyersanyagok feltárására és fejlesztésére szakosodott, és a torontói, illetve a stockholmi tőzsdén is jegyzik – helyi partnerekkel együttműködve, hivatalos kutatási engedély birtokában végzi az explorációs munkálatokat.

Az eddigi geológiai térképezések és mintavételek kiterjedt mineralizációt jeleznek, különösen urán-oxid formájában, amely jaszperes szilicifikációhoz kapcsolódik. Emellett polimetallikus szulfidok – réz, kobalt, nikkel, ólom és cink – jelenlétét is kimutatták szilíciumos-karbonátos kőzetekben, illetve kristályos mészkőben. A területen megfigyelhetők a szupergén dúsulás fázisai is, például az eritrit és az annabergit, ami tovább növeli az ásványtani változatosságot.

Különösen figyelemre méltó a masszív szulfidos ércesedés a Valea Leucii, Dibârz és Avram Iancu térségében. A szakemberek szerint nem kizárt, hogy ezek az előfordulások összekapcsolódnak, és egy nagyobb ásványos rendszer részét képezik.

A minták rendkívül magas fémkoncentrációkat jeleznek: egyes kőzetmintákban akár 28 százalék nikkelt, több mint 6 százalék kobaltot, valamint 3 ppm feletti aranytartalmat mértek, egy minta pedig 17,75 ppm aranyat is tartalmazott. Az urántartalom egyes esetekben meghaladta a 0,3 százalékot.

A vállalat hangsúlyozta: bár az eredmények jelentős geológiai potenciálra utalnak, a kutatási fázis még nem jelent automatikusan bányanyitást. Ehhez további részletes vizsgálatokra, környezeti hatástanulmányokra és a román hatóságok jóváhagyására van szükség. Az urán stratégiai jelentőségű lehet Románia számára, míg a kobalt és a nikkel kulcsszerepet játszik az európai energiatárolási és elektromosjármű-iparban, amelyben az EU csökkenteni kívánja külső – különösen kínai – függőségét.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu