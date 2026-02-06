Teljesen váratlanul kihirdette a kormány, hogyan csinál szupervasutat a MÁV-ból: ekkora fejlesztés 30 éve nem volt – elárasztják az új vonatok Magyarországot

„Plusz 50 ezer vasúti ülőhely: mintegy 100 távolsági és elővárosi motorvonat, közel 90 darab új InterCity-kocsi!” – olvasható Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatójának Facebook-posztjában.

Teljesen váratlanul kihirdette a kormány, hogyan csinál szupervasutat a MÁV-ból / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

A poszt szerint erről szól az a most megjelent kormányhatározat, amivel nagyobb lépést lehet tenni a MÁV-flotta megújítása felé.

A most elfogadott határozat előkészítése során az építési és közlekedési minisztérium, valamint a MÁV csoport szakemberei a flotta megerősítésének nem csupán a szakmai, hanem finanszírozásai kérdéseit is tisztázták.

A határozat felhatalmazza a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, hogy

feltételes közbeszerzési eljárást indítson 50 darab, távolsági forgalomra alkalmas motorvonat beszerzésére, további 20 járműre szóló opcióval.

A beszerzés finanszírozásában – az eljárás eredményétől függően – szerepet kaphat az EUROFIMA európai vasúti finanszírozási szervezet is.

Emellett a kormány jóváhagyta 22 darab villamos motorvonat beszerzését uniós forrásból, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz keretében.

A távolsági közlekedésben használt járműállomány is bővülhet:

a MÁV 78 új IC személykocsit szerezhet be piaci hitelből, legalább 10 százalékos saját forrás bevonásával,

valamint további 10 IC kocsit vásárolhat a Magyar Vagon Kft.-től, a MÁV csoport saját forrásaiból.

A kormány egyúttal jelezte, hogy a járműbeszerzések és az új eszközök fenntartása többletköltségeket okozhat a vasúti személyszállítás költségtérítési rendszerében.

A mostani döntéssel párhuzamosan visszavonták a járműpark korszerűsítéséről szóló, 2022-es kormányhatározatot, mivel a fejlesztések új struktúrában folytatódnak.

„Nagyon fontos, hogy a MÁV csoport elővárosi és távolsági flottájának a kormányhatározattal lehetővé váló megerősítésében már érvényesül az a stratégia is, hogy a magyar vasúti közlekedés oroszlánrészét a közeljövőben vontatott szerelvények helyett egyre inkább korszerű motorvonatokra építjük” – írja Hegyi Zsolt.

A MÁV csoport vezérigazgatója szerint ilyen jelentős távolságijármű-beszerzésre 30 éve nem volt példa Magyarországon.