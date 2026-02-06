Deviza
kormány
Otthon Start Program
program

Döntött a kormány: hatalmas változás lesz az Otthon Start Programban és a csok plusznál, már márciustól életbe lép – teljes fordulat jön a 3 százalékos hitel folyósításában

Új finanszírozási eszközzel gyorsítaná fel a kormány a lakásépítéseket: 2026-tól az államilag támogatott hitelek egy része már az építkezés során is folyósítható lehet. Az intézkedés javíthatja a fejlesztések finanszírozását, és akár árcsökkenést is hozhat az új lakások piacán.
VG
2026.02.06, 06:54
Frissítve: 2026.02.06, 06:59

Új, innovatív finanszírozási megoldással kívánja felgyorsítani az új lakások építését a kormány – derül ki Panyi Miklós Facebook-bejegyzéséből

Otthon Start program fix 3 százalékos lakáshitel OSP ingatlanpiac CEE
Döntött a kormány: hatalmas változás lesz az Otthon Start Programban és a csok plusznál, már márciustól életbe lép / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának posztja szerint  társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint március 1-jétől az államilag támogatott lakáshitelek egy része már a kivitelezés során is folyósítható lesz, még a használatbavételi engedély megszerzése előtt.

A tervek értelmében a fix 3 százalékos kamatozású hitel és a csok plusz újépítésű lakások esetében készültségi fokhoz kötötten, szakaszosan válna elérhetővé. 

Ez érdemben javíthatja a lakásfejlesztések finanszírozását, mivel a fejlesztők már az építkezés alatt forráshoz juthatnak, ami akár jelentős árengedményeket is lehetővé tehet a lakásvásárlók számára.

A politikus szerint a konstrukció biztonsági elemeket is tartalmaz: 

  • a hitelösszegek kizárólag elkülönített, 
  • óvadéki számlára érkezhetnek, miközben a vevőket, a beruházókat és a bankokat egyaránt védi az újonnan bevezetésre kerülő társasházi építményi jog intézménye. 
  • A szakaszos folyósítás feltételeit a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott keretek szabályozzák.

Az új rendszer a bankoknak is teret nyithat innovatív termékek kidolgozására, amelyek további kedvezményeket biztosíthatnak az új lakást vásárlók számára. A kormány szerint az Otthon Start Program, a gyorsított engedélyezési eljárások, valamint az új finanszírozási és jogi eszközök együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a megfizethető lakásfejlesztések minden korábbinál gyorsabban és biztonságosabban valósuljanak meg Magyarországon.

Panyi Miklós szerint működnek az otthonteremtési támogatások. Január végén az Otthon Start programban folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 ezret.

Ezek az Otthon Start program legfontosabb számai

Közölte, hogy

  • a programban részt vevők átlagéletkora 34 év,
  • az átlagos hiteligénylési összeg pedig 34 millió forint.
  • A csok plusz szerződések aránya 15 százalék körüli,
  • adóstársként pedig a szülőket 8 százalékos aránnyal vonják be.
  • A 22 ezer folyósított hitelszerződéssel a kihelyezett hitelösszeg 750 milliárd forint értékű.
