Döntött a kormány: hatalmas változás lesz az Otthon Start Programban és a csok plusznál, már márciustól életbe lép – teljes fordulat jön a 3 százalékos hitel folyósításában

Új, innovatív finanszírozási megoldással kívánja felgyorsítani az új lakások építését a kormány – derül ki Panyi Miklós Facebook-bejegyzéséből.

Döntött a kormány: hatalmas változás lesz az Otthon Start Programban és a csok plusznál, már márciustól életbe lép / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkárának posztja szerint társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint március 1-jétől az államilag támogatott lakáshitelek egy része már a kivitelezés során is folyósítható lesz, még a használatbavételi engedély megszerzése előtt.

A tervek értelmében a fix 3 százalékos kamatozású hitel és a csok plusz újépítésű lakások esetében készültségi fokhoz kötötten, szakaszosan válna elérhetővé.

Ez érdemben javíthatja a lakásfejlesztések finanszírozását, mivel a fejlesztők már az építkezés alatt forráshoz juthatnak, ami akár jelentős árengedményeket is lehetővé tehet a lakásvásárlók számára.

A politikus szerint a konstrukció biztonsági elemeket is tartalmaz:

a hitelösszegek kizárólag elkülönített,

óvadéki számlára érkezhetnek, miközben a vevőket, a beruházókat és a bankokat egyaránt védi az újonnan bevezetésre kerülő társasházi építményi jog intézménye.

A szakaszos folyósítás feltételeit a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott keretek szabályozzák.

Az új rendszer a bankoknak is teret nyithat innovatív termékek kidolgozására, amelyek további kedvezményeket biztosíthatnak az új lakást vásárlók számára. A kormány szerint az Otthon Start Program, a gyorsított engedélyezési eljárások, valamint az új finanszírozási és jogi eszközök együttesen hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a megfizethető lakásfejlesztések minden korábbinál gyorsabban és biztonságosabban valósuljanak meg Magyarországon.

Panyi Miklós szerint működnek az otthonteremtési támogatások. Január végén az Otthon Start programban folyósított hitelszerződések száma meghaladta a 22 ezret.

Ezek az Otthon Start program legfontosabb számai

Közölte, hogy