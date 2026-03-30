Totális fordulat: Amerika megengedte, szabadon érkezhet az orosz olaj a tiltott zónába – Trump elmagyarázta, mi áll a háttérben

Az Egyesült Államok nem állítja meg az orosz olajtankert, amely a szankciók ellenére Kubába tart. Amerika szerint jöhet az olaj – de figyelmeztet: ez sem menti meg a „bukásra ítélt” kubai rendszert.
VG
2026.03.30, 09:32
Frissítve: 2026.03.30, 10:13

Az Egyesült Államok parti őrsége nem lép fel egy orosz nyersolajat szállító tanker ellen, amely Kubába tart, annak ellenére, hogy Washington hónapok óta jelentős nyomást gyakorol az ország energiaellátására – számolt be róla a The New York Times egy amerikai tisztviselőre hivatkozva.

Amerika megengedte, szabadon érkezhet az orosz olaj a tiltott zónába / Fotó: NurPhoto / AFP

A Interfax szemléje szerint a térségben jelenleg két amerikai járőrhajó is tartózkodik, amelyek képesek lennének megkísérelni a tanker feltartóztatását, azonban Donald Trump elnök adminisztrációja nem adott ki ilyen utasítást. Ez gyakorlatilag zöldutat jelent a hajó számára, amely mintegy 730 ezer hordó nyersolajat szállít.

A tanker várhatóan hétfőn érkezik meg a kubai Matanzas kikötőjébe. Az olajszállítmány kulcsfontosságú lehet a szigetország számára, amely az elmúlt hónapokban súlyos üzemanyaghiánnyal küzdött a gyakorlatilag kialakult amerikai „üzemanyagblokád” következtében.

Amerikai elemzők úgy vélik, hogy az orosz szállítmány érkezése enyhítheti a gyorsan mélyülő kubai válságot, és legalább néhány hétre stabilizálhatja az energiaellátást. Ez egyben csökkentheti a nyomást a kubai kormányon is, amely gazdasági összeomlás szélére sodródott, miközben Washington részéről fokozódnak a politikai fenyegetések.

A fejlemény geopolitikai szempontból is jelentős: azt mutatja, hogy Kuba továbbra is számíthat hagyományos szövetségesére, Oroszországra, még a fokozódó nemzetközi feszültségek közepette is.

Donald Trump amerikai elnök újságíróknak nyilatkozva megerősítette, hogy nem ellenzi a Kubába irányuló olajszállításokat, amennyiben azok humanitárius célokat szolgálnak. „Ha bármely ország egy kis olajat akar küldeni Kubának, jelenleg nincs problémám vele, legyen az Oroszország vagy bárki más” – mondta az elnök.

Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte az olajszállítás nem fogja megmenteni a jelenlegi kubai vezetést. „Ez nem fog változtatni semmin. Kubának vége. Rossz rezsimjük van, nagyon rossz és korrupt vezetésük, és mindegy, kapnak-e olajat vagy sem” – fogalmazott.

Az amerikai döntés, miszerint nem akadályozzák meg a tanker útját, átmeneti enyhülést jelezhet a feszültségekben, ugyanakkor nem jelent tartós politikai fordulatot Washington Kuba-politikájában. A helyzet alakulása nagyban függ attól, hogy érkeznek-e további szállítmányok, illetve hogy az Egyesült Államok milyen lépéseket tesz a jövőben a szigetország gazdasági nyomás alatt tartása érdekében.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu