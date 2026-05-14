Megtartotta első kormányülését a Magyar Péter vezette Tisza-kormány Ópusztaszeren, ahol jelen volt Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazatója. Nem véletlenül, a téma ugyanis a hazai üzemanyagpiac helyzete volt, az iráni háború február 28-i kitörése óta elszálltak az olajárak, emiatt az előző kormánynak be kellett avatkoznia a piac működésébe, hogy a magyar lakosság és a vállalatok ne fulladjanak bele a brutális benzin- és gázolajárakba. Magyar Péter ezt a helyzetet örökölte meg.

Egy hét sem kellett hozzá, hogy kipukkadjon Magyar Péter legnagyobb kampányígérete: a kormányfő nem bontotta ki az igazság minden részletét a 480-as benzinről / Fotó: Hegedüs Róbert

A Tisza vezére ellenzékből még élesen támadta az Orbán-kormány intézkedéseit. Először március 3-án szólalt meg a kérdésben.

Elég a dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinárstopot 480 forintos áron a benzinkutakon

– írta ki a közösségi oldalán Magyar Péter. Később, március 9-én, amikor a kormány már döntött arról, hogy a benzin árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban maximálja, úgy reagált, hogy „ez nem védett ár, hanem állami nyerészkedés” és újra az üzemanyagot terhelő adók csökkentésére szólította fel a kormányt. Érdekesség, hogy itt már óvatosabban fogalmazott, és nem 480 forintos üzemanyagárakat követelte, hanem azt mondta, védett árához képest szerinte 50-100 forinttal is lehetne csökkenteni az üzemanyag literenkénti árat.

Ehhez képest Magyar Péter a szerdán megtartott kormányülést követő sajtótájékoztatón lényegében kikérte magának, hogy számonkérjék rajta azt, amit a kampányban mondott. Cinikusan azt mondta, „megelőzendő a propagandisták kérdéseit a 480 forintos benzinárra, mielőtt felteszik, jelzem, hogy nézzék meg, hogy amikor erről beszéltünk, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, és mennyi most”.

Javaslom a CNBC.com oldalt, ahol real time láthatják a Brent nyersolaj árat is. Ha ezt megtették, akkor utána jöjjenek a 480 forintos benzinár kérdésükkel

– mondta.

Csakhogy a miniszterelnök finoman szólva sem bontotta ki az igazság minden részletét. Ugyanis azt már nem tette hozzá, hogy közben a forint jelentősen erősödött a dollárral szemben, ami igencsak árnyalja a képet arról, amit mondott.

Abban kétségtelenül igaza van, hogy jelenleg drágább az olaj, mint amikor követelte a 480-as benzinárstopot. Míg március 3-án 81,40 dollár, március 9-én már 98 dollár volt a Brent ára, ami jelenleg 106 dollár. Viszont van egy másik tényező, ami meghatározza a hazai üzemanyagárak alakulását. A forint időközben jelentősen erősödött a dollárral szemben:

március 9-én még 343,4 forint volt egy dollár,

május 13-án már 306,9 forint.

Tehát két hónap leforgása alatt több mint 10 százalékot erősödött a hazai fizetőeszköz, ami nagyobb, mint az olajár esetében látott 8 százalékos drágulás. Könnyen kiszámolható, hogy míg egy hordó Bent korábban 33 653 forintba került, addig május 13-án már csak 32 531 forintba, tehát még olcsóbb is lett.