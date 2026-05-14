Közel az 1 milliárd hordóhoz az olajhiány: mélyül a közel-keleti eredetű energiaválság

Már 782 millió hordóra nőtt a Közel-Keleten kieső nyersolaj- és kondenzátumkínálat volumene, és az elemzők szerint május végére az egymilliárd hordós szintet is elérheti a hiány. A friss adatok arra utalnak, hogy az iráni háború nyomán kialakult energiapiaci válság tovább mélyül, miközben az ellátási problémák tartósan velünk maradhatnak.
VG
2026.05.14, 14:17
Frissítve: 2026.05.14, 14:28

A Kpler árupiaci és szállítmányozási elemzőcég szerint a közel-keleti térség termelési fennakadásai az elmúlt hetekben tovább gyorsultak. Bár az iráni háborúhoz köthető napi olaj- és kondenzárumkiesés mértéke nagyjából 12,5 millió hordó körül stabilizálódott, a helyzet továbbra is rendkívül kifeszített – írja az Origo.

Az iráni háború következtében május végére az egymilliárd hordóhoz közelít az olaj- és kondenzátumhiány (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Az egész közel-keleti exportot nyomás alatt tartja az iráni háború

Az iráni olajszektor működését jelentősen nehezítik az amerikai szankciók és blokádok, amelyek drasztikusan visszafogják az exportlehetőségeket. A helyzetet súlyosbítja, hogy a Kharg-szigeten zajló olajrakodások egy része is leállt, ami újabb logisztikai problémákat okoz Teherán számára.

A kiesések mérséklésére Irán a Perzsa-öbölben maradt ballaszttankereket úszó tárolóként használja, ám ezek kapacitása gyorsan kimerül. Az elemzők szerint ez a következő hetekben további termeléscsökkentést eredményezhet.

Közben az ország szárazföldi készletei is folyamatosan emelkednek: május 7-re az iráni nyersolajkészlet elérte a 66 millió hordót, ami közel 6 millió hordós növekedés április vége óta.

A piaci várakozások továbbra is azzal számolnak, hogy a Hormuzi-szoros a hónap végére fokozatosan újra megnyílhat, azonban a közel-keleti konfliktus már mostanra is erősen átalakította a globális olajpiaci viszonyokat.

A háború előtt a világpiacon még jókora kínálati többlet volt, márciusban és áprilisban azonban fokozatosan hiány alakult ki. Ennek ellenére az ellátási sokk hatása egyelőre kevésbé bizonyult drámainak, mint azt sok elemző várta: a globális kínálati hiány átlagosan napi 2 millió hordó körül alakult. Ebben fontos szerepet játszott a kereslet gyengülése, különösen Ázsiában, ahol a finomítói feldolgozás visszaesése mérsékelte az ellátási problémák hatását.

A hiány azonban egyre látványosabban jelenik meg a készletszintekben is. A globális szárazföldi nyersolajkészletek március vége óta mintegy 60 millió hordóval csökkentek. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt két hónapban átlagosan napi 2 millió hordóval csökkentek a világ olajtartalékai, ami jól mutatja, hogy az energiapiac továbbra is rendkívül sérülékeny a közel-keleti konfliktus következményeivel szemben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
