Átvenné a Mercedes-gyárat a Rheinmetall riválisa: a kocsiknak annyi, fokozatosan állnának át a páncélosokra – kiderült, mi lesz a több ezer munkavállalóval

Megmenekülhetnek a munkavállalók. A teljes átvétel mellett az is opció, hogy az üzemben párhuzamosan gyártanák a KNDS katonai járműveit és a Mercedes-Benz Sprinter kisteherautóit.
Murányi Ernő
2026.05.14, 13:41
Frissítve: 2026.05.14, 13:58

A szárazföldi harci járműveket, fegyverrendszereket gyártó német-francia KNDS vállalat átveheti a Mercedes-Benz Berlin déli részén fekvő ludwigsfeldei gyárát, a felek megkezdték a tárgyalásokat – írja a Spiegel.

Német fegyvergyártó venné át a Mercedes-Benz berlini gyárát / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Mercedes-Benz Sprinterei helyett páncélosokat gyártanának Berlinben

A német Krauss-Maffei Wegmann és a francia Nexter egyesüléséből létrejött védelmi ipari konszern az elkövetkező években egymilliárd eurót kíván befektetni új kapacitásokba, hogy az európai hadseregek harckocsik és katonai járművek iránti keresletét kielégíthesse. Tavaly a KNDS már átvett egy bezárásra ítélt Alstom-gyárat Görlitzben.

Az ügy hátteréhez tartozik, hogy a német hadsereg, azaz a Bundeswehr az elkövetkező hónapokban hatalmas megrendelésre készül. Akár 3000 darab Boxer páncélozott járműre is szüksége lehet.

A harci járművet pedig a Rheinmetall mellett a KNDS gyártja, mégpedig több kivitelben is. Az utóbbi vállalat felpörgette ugyan a termelést müncheni üzemében, ahol most már akár havonta tíz Boxer is legyártható, azonban ez még mindig nem elegendő a hatalmas megrendelés teljesítéséhez.

A Mercedes-Benz amúgy a ludwigsfeldei gyárában eddig egyebek között a Sprinter kisteherautók alvázait gyártotta, ám a tervek szerint a termelés 2030-tól a lengyelországi Jaworba kerülne át, a berlini gyártás pedig megszűnne.

Megmenekülhetnek a munkavállalók

Ha a KNDS valóban átvenné a gyárat, mintegy kétezer alkalmazott munkahelye is megmenekülhetne. 

Állítólag a tárgyalásokon az is szóba került, hogy a teljes átvétel előtt először csak a gyár egy részét bérlik ki, és az üzemben egymás mellett gyártanák a KNDS katonai járműveit és a Mercedes kisteherautóit. 

Ludwigsfeldében a Daimler egykor repülőgép-motorokat gyártott a nácik számára. Később keletnémet állami vállalat lett belőle, ahol többek között robogókat gyártottak, mielőtt a Daimler-Benz 1994-ben visszavásárolta a gyárat. 

Míg a német autóipar válságban van, a hadiipar virágzik, s egyre több jel utal rá, hogy a két szegmens üzleti kapcsolatba léphet egymással. 

Szintén mai hír, hogy a Financial Times szerint a Xpeng kínai elektromosautó-gyártó is tárgyalásokat folytat a Volkswagennel és más autógyártókkal egy európai gyár megvásárlásáról, miközben gyorsítja nemzetközi terjeszkedését.

A két vállalat egyébként már együttműködik. A Volkswagen 2023-ban mintegy 700 millió dollárért 5 százalékos részesedést szerzett a Xpengben, és nemrég megkezdődött az első közösen fejlesztett modell gyártása Kínában. 

 

