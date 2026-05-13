Kezeljük autonóm módon a kritikus problémát

Ha létezik a szó legszorosabb értelmében „kritikus infrastruktúra”, akkor az a villamosenergia-hálózat. Ha pedig egy kritikus infrastruktúra soha nem látott, szinte lehetetlennek tűnő kihívásokkal szembesül, akkor nincs vesztegetni való idő. Márpedig a villamosenergia-rendszerek esetében pontosan ez a helyzet.
Balasa Levente
a Siemens Zrt. Smart Infrastructure üzletágának vezetője
49 perce
Ahogy mondani szokás: a villamosenergia-hálózat helyzete súlyos, de nem reménytelen. Nézzük először, miért súlyos a helyzet! 

Villamosenergia-hálózat – a jövő energiarendszere csak autonóm, digitális és intelligens hálózatként működhet hatékonyan

A globális energiaszükséglet soha nem látott ütemben növekszik: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2040-ig 30–40 százalékos növekedést prognosztizál, 2050-re a jelenlegi kereslet megduplázódását valószínűsíti. A növekvő energiaigényt az új technológiai eszközök is igénylik: az adatközpontok fogyasztása már 2030-ra megduplázódhat, elérve a 945 TWh-t. Ennél is erősebb a közlekedés elektrifikációjának hatása: 2030-ra az üzembe helyezett elektromos autók 40 százaléka (szintén az IEA prognózisa szerint) elektromos lesz. A termelés az előrejelzések szerint képes lesz lépést tartani az igényekkel, a növekedésben pedig a megújuló források játsszák majd a főszerepet: a globális megújulóenergia-termelés 2030-ra elérheti 17 000 TWh-t (ami a 2023. évi mennyiség közel kétszerese), a napenergia-kapacitás eközben 2 TW-ról 8 TW-ra nő, 2030-ban az előrejelzések szerint 100 millió háztartás használ majd a napelemeket. 

Ez pedig azt jelenti, hogy a villamosenergia-hálózatokra és működtetőikre soha nem látott teher, illetve felelősség hárul: miközben a kapacitásokat bő tíz év alatt kétszeresére kell növelni, kezelni kell a komplexitás robbanását, a sokmillió decentralizált energiaforrás hálózatba kapcsolását, a termelő/fogyasztó (prosumer) ügyfelekkel megjelenő új problémákat is.

Az akadályokat ráadásul nehezített pályán kell legyőzni. A Deloitte előrejelzése szerint 2030-ra az alacsony feszültségű hálózati eszközök 40–55 százaléka 40 évnél idősebb lesz – miközben az új beruházásokért ádáz harc folyik, amelynek győztesei az engedélyezési eljárások útvesztőiben folytatják a küzdelmet… És a sor még hosszan folytatható: a Northeast Group becslése szerint csak az áramlopásból és más, nem technikai gyökerű problémák miatt évente több mint 100 milliárd dollár veszteség keletkezik, amihez hozzávehetjük a számlázási hibákból eredő plusz költségeket is. Végül, de korántsem utolsó sorban, meg kell felelni a fenntarthatósági követelményeknek is.

Villamosenergia-hálózat: paradigmaváltásra van szükség

A decentralizált és kétirányú energiaáramlásokat kezelő rendszerek alapvetően eltérnek a hagyományos, centralizált hálózatoktól, így az üzemeltetés sem követheti a régi gyakorlatokat. Ahhoz, hogy kapacitáskorlátokat, a modernizálódó, vagy éppen elavuló infrastruktúrát, az exponenciálisan növekvő adatmennyiséget kezelni lehessen, paradigmaváltásra van szükség.

A hálózati adatok kihasználtsága napjainkban rendkívül alacsony: igaz ugyan, hogy az okosmérők száma 2010 óta tízszeresére nőtt, a rendelkezésre álló adatoknak csupán 2–4 százalékát használják fel hatékonyan. Márpedig ez a terület az, ahol a paradigmaváltásnak el kell indulnia. Adatvezérelt működésre kell áttérni méghozzá úgy, hogy az adatokat a hálózat autonóm módon kezeli. Könnyen belátható, hogy nincs is más választás: ha a fogyasztók egyre nagyobb hányada termelő is, ha a kapacitásokat a rendszerek fizikai teljesítőképességéhez közelítő hatásfokkal kell működtetni, ha a kereslet és a kínálat nem csupán a fogyasztói szokásoktól, de az időjárástól és a piaci viszonyoktól függően is folyamatosan változnak, akkor a komplexitás az ember számára kezelhetetlenné válik: a „manuális” adatfeldolgozás kora véget ért.

Egy korszak vége persze mindig egy új korszak kezdete: az új korszak pedig egyértelműen az autonóm hálózatoké. Ezek a rendszerek valós időben optimalizálják az energiaáramlást, integrálják a megújulókat és reagálnak a változásokra. A döntéshozatal AI-alapon zajlik, az ehhez szükséges egységes adatmodellt a digitális iker technológia biztosíthatja, amely a pontos tervezést és működtetést is lehetővé teszi.

Az autonóm működés egyik kulcseleme a prediktív analitika: gépi tanulási modellek segítségével a hálózat előre képes jelezni a terhelési csúcsokat és a termelési ingadozásokat.

 Az automatizált vezérlés révén a hálózat reakcióideje másodpercekben mérhető, aminek eredményeként az áramszünetek időtartama akár 30–50 százalékkal is csökkenthető. Az autonóm hálózatok a meglévő infrastruktúra kihasználtságát akár kétszeresére is növelhetik, miközben bizonyos beruházási költségek  – például transzformátorcserék – akár 75 százalékkal csökkennek.

Az AI-vezérelt autonóm hálózatok bevezetése természetesen nem pusztán technológiai kérdés. A kezdeti beruházások elindításához sok esetben nyitottság szükséges, és a döntéshozók feladata a megfelelő, többek között az adatmegosztásra és a kiberbiztonságra vonatkozó keretrendszerek kidolgozása is. Ezek azonban nemcsak megtérülő, de elkerülhetetlen beruházások: a jövő energiarendszere csak autonóm, digitális és intelligens hálózatként működhet hatékonyan.

Balasa Levente
