Már nem az okostelefon-gyártás a fő profilja – a Foxconn az MI-boom fő haszonélvezője lett

Az már előzetesen ismert volt, hogy a tajvani Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója 29,7 százalékkal, 66,6 milliárd amerikai dollárra növelte első negyedéves bevételét, de az csak a csütörtökön publikált részletes gyorsjelentésükből derült ki, hogy ebből mekkora nyeresége származott.

Megbízó és megbízott: Jensen Huang az Nvidia és Young Liu a Foxconn vezetője egy bemutatón / Fotó: AFP

Amíg a forgalomnál minimális, egy ezrelékes „csalódást” okozott a hivatalos nevén Hon Hai Precision Industry Co. a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzőinek, addig az 1,58 milliárd dolláros adózott nyereségnél már pozitív volt a meglepetés, méghozzá 2,1 százalékos. Éves összevetésben a Foxconn 19 százalékkal gyarapította a profitját, ebben a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokat kiszolgáló infrastruktúra-elemek iránti erős globális kereslet játszotta a főszerepet.

A Foxconn az MI-szerverek keresletének erősödésében bízik

Az amerikai Nvidia legnagyobb szervergyártójának és az Apple legnagyobb iPhone-összeszerelőjének számító tajvani cég – amelynek legnagyobb termelő bázisai Kínában találhatók – a kereslet további erősödésére számít, de ezeket szokásához híven ezúttal sem kívánta számszerűsíteni.

Michael Chiang vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy cége az MI-boom nyertesei közé tartozik, az adatközpontok és a hálózati eszközök gyártásából származik ma már az összbevétel csaknem fele, s itt a bővülés garantáltan két számjegyű marad.

A Foxconn első embere ugyanakkor szintén a szokásához híven most is figyelmeztetett

a világgazdaságban megmutatkozó bizonytalanságokra,

a feszült geopolitikai helyzetre

és a közel-keleti háborúra

mint kockázati tényezőkre, melyek a gazdálkodásukat negatívan befolyásolhatják. A Foxconn alapvető érdeke, hogy a fel-fellángoló amerikai–kínai gazdasági és kereskedelmi háborúban semleges álláspontot képviseljen, ennek megfelelően az Egyesült Államok piacára készített Apple-eszközök gyártását például áthelyezte Kínából Indiába, míg az amerikai extra vámok elkerülése érdekében az Nvidia által rendelt szerverek gyártását Mexikóba és Texasba helyezi át, ott építenek most összeszerelő üzemeket.