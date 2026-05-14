Már nem az okostelefon-gyártás a fő profilja – a Foxconn az MI-boom fő haszonélvezője lett
Az már előzetesen ismert volt, hogy a tajvani Foxconn, a világ legnagyobb szerződéses elektronikai gyártója 29,7 százalékkal, 66,6 milliárd amerikai dollárra növelte első negyedéves bevételét, de az csak a csütörtökön publikált részletes gyorsjelentésükből derült ki, hogy ebből mekkora nyeresége származott.
Amíg a forgalomnál minimális, egy ezrelékes „csalódást” okozott a hivatalos nevén Hon Hai Precision Industry Co. a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzőinek, addig az 1,58 milliárd dolláros adózott nyereségnél már pozitív volt a meglepetés, méghozzá 2,1 százalékos. Éves összevetésben a Foxconn 19 százalékkal gyarapította a profitját, ebben a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokat kiszolgáló infrastruktúra-elemek iránti erős globális kereslet játszotta a főszerepet.
A Foxconn az MI-szerverek keresletének erősödésében bízik
Az amerikai Nvidia legnagyobb szervergyártójának és az Apple legnagyobb iPhone-összeszerelőjének számító tajvani cég – amelynek legnagyobb termelő bázisai Kínában találhatók – a kereslet további erősödésére számít, de ezeket szokásához híven ezúttal sem kívánta számszerűsíteni.
Michael Chiang vezérigazgató emlékeztetett arra, hogy cége az MI-boom nyertesei közé tartozik, az adatközpontok és a hálózati eszközök gyártásából származik ma már az összbevétel csaknem fele, s itt a bővülés garantáltan két számjegyű marad.
A Foxconn első embere ugyanakkor szintén a szokásához híven most is figyelmeztetett
- a világgazdaságban megmutatkozó bizonytalanságokra,
- a feszült geopolitikai helyzetre
- és a közel-keleti háborúra
mint kockázati tényezőkre, melyek a gazdálkodásukat negatívan befolyásolhatják. A Foxconn alapvető érdeke, hogy a fel-fellángoló amerikai–kínai gazdasági és kereskedelmi háborúban semleges álláspontot képviseljen, ennek megfelelően az Egyesült Államok piacára készített Apple-eszközök gyártását például áthelyezte Kínából Indiába, míg az amerikai extra vámok elkerülése érdekében az Nvidia által rendelt szerverek gyártását Mexikóba és Texasba helyezi át, ott építenek most összeszerelő üzemeket.
Az autópiacon is van keresnivalójuk
A Foxconn az elektromos járművek piacán is igyekezett bővíteni jelenlétét – amit a vállalat ma is a jövőbeli növekedés egyik fő forrásának tekint –, bár ez nem mindig ment zökkenőmentesen. Emlékezetes, hogy a tajvaniak 2022-ben megmentőként érkeztek az Ohio állambeli Lordstownba, hogy a Lordstown Motors villanyautó-gyártót kihúzzák a csávából, de az ehhez beígért extra összegeket már nem vállalták, így a cég felkerült a bedőlt e-autógyártók nem rövid listájára.
A Foxconn nyakán maradt viszont a félkész gyártóbázis, amelyet csak tavaly augusztusban tudott értékesíteni. Az ingatlant a japán SoftBankhoz köthető Crescent Dune nevű cég vette meg 375 millió dollárért azzal a céllal, hogy a General Motors egykori autógyárát MI-szerverek és adatközponti infrastruktúra gyártásához alakítsa át a Stargate AI projekt számára. A Foxconn szintén gyártási szándékkal bérlőként hasznosítja a bázist, amit egykor 230 millióért vett meg.
Lépést tartanak a fejlődéssel
Chiang a gyorsjelentéshez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a Foxconn továbbra is jelentős beruházásokat hajt végre, elsősorban a regionális gyártókapacitások növelése, az automatizálás területén kívánnak előrelépni. Tavaly 27 százalékkal, 5,5 milliárd dollárra növelték beruházási keretüket, amit az idén legalább 30 százalékkal fejelnek meg.
A Foxconn a világ egyik legnagyobb magánfoglalkoztatójának számít, tavaly főállásban globálisan 826 ezer embernek adtak munkát, a létszám az alkalmi bedolgozókkal együtt időnként megközelíti az 1,3 milliót is.
A tajvani óriásvállalat tőzsdei megítélése az eredmények ismeretében lehetne jobb is, az árfolyam az idén csak 6 százalékkal erősödött, egyéves időtávon azonban 50 százalékos pluszt regisztrálhattak.