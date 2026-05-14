Történelmet írt a Honda, átkozhatják a brutális veszteséget hozó elektromos átállást
Hét évtized óta nem érte akkora szégyen Japán második számú járműgyártóját, mint a márciussal zárult üzleti évében. A Honda az erőltetett és átgondolatlan elektromos átállás kudarca miatt veszteséggel zárt. Ilyen legutóbb 1957-ben történt, abban az évben, amikor az autógyártó bevezette a részvényeit a tokiói tőzsdére.
A tavalyi év tehát elment a kukába, a japánok azonban már most feledtetni szeretnék a kisiklást, amit a villanyautózás 9 milliárd dollárt meghaladó, soha meg nem térülő kiadásai jelentettek számára, s a folyó üzleti évben már 3,2 milliárd dolláros üzemi nyereséget termelnének.
A Honda nem kísérletezik tovább, visszatér a gyökerekhez
Ehhez nem is kell mást tenniük, mint hogy sutba vágják az elektromos autók gyártásának forszírozásáról szóló terveiket, a többi ugyanis már megy magától. Az elrendelt költségcsökkentések és a fénykorát élő motorkerékpár-gyártás ugyanis kihúzza a csávából a Hondát, amely e szegmensben világelsőnek számít.
Ráadásul céljaik is merészek, az idén bővítik termelési kapacitásaikat Indiában, és rekordmagas, 22,8 millió darabos globális értékesítést terveznek. Tavaly az indiai és brazíliai motoreladások vitték a prímet, nagyjából kompenzálva az autógyártó üzletág Kínában elszenvedett forgalomcsökkenését.
Mibe Tosihiro vezérigazgató csütörtökön felidézte az eredeti, de meg nem valósuló célokat, melyek szerint 2030-ra az újautó-eladások egyötödét az elektromos járművek teszik ki, valamint hogy 2040-re teljes mértékben átállnak az elektromos és az üzemanyagcellás járművek gyártására.
Szerencséjük, hogy a kereslettel szinkronban nem lévő elektromos átállást leszámítva alapvető problémák nem terhelik a Hondát, amely villanyautós tervei revideálásának eredményeként jegelte a 11 milliárd dolláros kanadai óriásberuházását, melynek keretében akkumulátorokat és villanyautókat gyártottak volna. Bejelentésük szerint az építkezést meghatározatlan ideig elhalasztották, végleges törléséről viszont óvatosságból nem döntöttek, hátha egyszer fordul a kocka, és szükség lesz a kapacitásra.
A márciusban véget ért üzleti évben a Honda Motor üzemi vesztesége 2,63 milliárd dollár volt, szemben az LSEG elemzői felmérésében szereplő kereken 2 milliárdos konszenzussal. Egy évvel korábban még 7,6 milliárd dolláros nyereséggel büszkélkedhettek a japánok.
Az elektromos átállás rövidzárlatot okozott
Az üzleti év során összesen 9,2 milliárd dollár értékben írtak le az elektromos autózáshoz kapcsolódó veszteségeket, s ez a sor a folyó üzleti évben még egy nagyjából 3,2 milliárd dolláros tétellel egészül ki, várhatóan ezzel lesz teljes a számla. Megjegyzendő, hogy
a Honda ezentúl is gyárt majd elektromos autókat, a világ legnagyobb autópiacán, Kínában például erre van a legnagyobb igény, de a modellválaszték és a darabszám radikálisan szűkül.
Ami a közeljövőt illeti, a Hondát is érintik az iparágat sújtó negatív hatások, így az alapanyagárak emelkedése és a közel-keleti háború, amelynek egyelőre nem látni a végét. Ezt számszerűsítették, jelen állás szerint emiatt 1,9 milliárd dollárnyival csökkenhet éves szinten az üzemi nyereségük.
A Honda egy nagy pofont már kapott az idén is, márciusban ugyanis menthetetlenül megbukott a nagy projekt, s a Sony és a Honda koprodukciós elektromos luxusautója, az Afeela nem épül meg, bár ezt sokan már a kezdetektől fogva sejtették. A felek még időben kapcsoltak, így komolyabb anyagi és vérveszteség nélkül eltemethették közös álmukat.
Az Afeela bukása is előre borítékolható volt
A Honda gyakorlatilag kihúzta a sámlit a 2022-ben nagy csinnadrattával bejelentett közös projekt alól, ami legfeljebb a meghirdetésekor tűnt versenyképesnek, azóta viszont csak vitte a pénzt. A két cég 360 millió dolláros mínusz környékénél járt, amikor a Honda úgy döntött, hogy kellő kereslet híján és a költségek kímélése érdekében nem folytatja annak a platformnak a fejlesztését, amelyre az Afeelának nevezett százezer dolláros elektromos autó épülne.
Pedig a Sony–Honda Mobility (SHM) vegyesvállalat által menedzselt első modellnek, az Afeela 1 szedánnak már az idén ki kellett volna jönnie. Az autót a legnagyobb felvevőpiacnak tartott Egyesült Államokban, a Honda egyik ottani összeszerelő üzemében gyártották volna, megúszva a vámokat, míg a japán Sony az
- infotainment szórakoztatóelemekkel,
- szenzorokkal,
- mesterségesintelligencia-alkalmazásokkal,
- PlayStation-kompatibilitással
- és egyéb kényelmi eszközökkel
járult volna hozzá a projekt sikeréhez. A korábbi tervek szerint a jármű agyon lett volna zsúfolva extrákkal, és olyan szolgáltatásokat is kínált volna, amelyeket csak havi előfizetéses konstrukcióban lehetett volna élvezni. Ezzel az egyszer már eladott autó folyamatosan termelné a bevételt a cég számára. De nem fogja.