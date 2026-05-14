Történelmet írt a Honda, átkozhatják a brutális veszteséget hozó elektromos átállást

Hét évtized óta nem érte akkora szégyen Japán második számú járműgyártóját, mint a márciussal zárult üzleti évében. A Honda az erőltetett és átgondolatlan elektromos átállás kudarca miatt veszteséggel zárt. Ilyen legutóbb 1957-ben történt, abban az évben, amikor az autógyártó bevezette a részvényeit a tokiói tőzsdére.

Mibe Tosihiro, a Honda vezérigazgatója már előretekint, s nyereséges üzleti évet ígér / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A tavalyi év tehát elment a kukába, a japánok azonban már most feledtetni szeretnék a kisiklást, amit a villanyautózás 9 milliárd dollárt meghaladó, soha meg nem térülő kiadásai jelentettek számára, s a folyó üzleti évben már 3,2 milliárd dolláros üzemi nyereséget termelnének.

A Honda nem kísérletezik tovább, visszatér a gyökerekhez

Ehhez nem is kell mást tenniük, mint hogy sutba vágják az elektromos autók gyártásának forszírozásáról szóló terveiket, a többi ugyanis már megy magától. Az elrendelt költségcsökkentések és a fénykorát élő motorkerékpár-gyártás ugyanis kihúzza a csávából a Hondát, amely e szegmensben világelsőnek számít.

Ráadásul céljaik is merészek, az idén bővítik termelési kapacitásaikat Indiában, és rekordmagas, 22,8 millió darabos globális értékesítést terveznek. Tavaly az indiai és brazíliai motoreladások vitték a prímet, nagyjából kompenzálva az autógyártó üzletág Kínában elszenvedett forgalomcsökkenését.

A Honda az idén rekordszámú motoreladásokkal számol / Fotó: AFP

Mibe Tosihiro vezérigazgató csütörtökön felidézte az eredeti, de meg nem valósuló célokat, melyek szerint 2030-ra az újautó-eladások egyötödét az elektromos járművek teszik ki, valamint hogy 2040-re teljes mértékben átállnak az elektromos és az üzemanyagcellás járművek gyártására.

Szerencséjük, hogy a kereslettel szinkronban nem lévő elektromos átállást leszámítva alapvető problémák nem terhelik a Hondát, amely villanyautós tervei revideálásának eredményeként jegelte a 11 milliárd dolláros kanadai óriásberuházását, melynek keretében akkumulátorokat és villanyautókat gyártottak volna. Bejelentésük szerint az építkezést meghatározatlan ideig elhalasztották, végleges törléséről viszont óvatosságból nem döntöttek, hátha egyszer fordul a kocka, és szükség lesz a kapacitásra.