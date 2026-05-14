Mérgező tea kerülhetett sok magyar háztartásba. Ne fogyassza el!

A Herbária Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve gondoskodott a kifogásolt termékek forgalomból történő kivonásáról, valamint visszahívásáról a fogyasztóktól.

Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag került a termékbe / Fotó: NKFH (illusztráció)

Az érintett terméktételek adatai az alábbiak:

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31250

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31251

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31242

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31243

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31245

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31247

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31248

Herbária Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 31249

Pannonhalmi Csipkebogyó hús 100 g, gyártási szám: 48903

Gyártó: Herbária Zrt.

A termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (pirimifosz-metil) tartalom.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyeket a mezőgazdaságban a növényeket károsító szervezetek – például rovarok, gombák vagy gyomnövények – elleni védekezésre alkalmaznak. Használatuk célja a terméshozam és a terményminőség megőrzése, valamint az élelmiszer-veszteségek csökkentése.

A pirimifosz-metil hatóanyag Magyarországon és az Európai Unióban kizárólag meghatározott felhasználási területeken engedélyezett, elsősorban zárt gabonatárolókban tárolt szemes termények védelmére. Csipkebogyó vagy gyógynövények kezelésére nem engedélyezett.

Az eddig rendelkezésre álló adatok és a becsült expozíció alapján egy-egy csésze érintett csipkebogyó tea alkalomszerű vagy rövidebb ideig tartó elfogyasztása nem jelent közvetlen egészségügyi kockázatot a fogyasztók számára – írja cikkében az Origo.

Az NKFH kéri, hogy aki a fenti gyártási számmal rendelkező termékekből vásárolt, és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

A Herbária Zrt. tájékoztatása szerint a vásárlók a terméket 2026. május 31. napjáig vihetik vissza a Herbária üzletekbe, ahol a termék vételárát visszatérítik. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi – írták a közleményben.