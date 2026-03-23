Az iráni hadsereg nyíltan megfenyegette az amerikai elnököt: „Hé Trump, ki vagy rúgva!” – eszük ágában sincs feladni a Hormuzi-szorost
Az iráni hadsereg szóvivője, Ebrahim Zolfagari nyilvánosan gúnyolta Donald Trump amerikai elnököt, amikor angol nyelvű videóüzenetében azt mondta: „Hé, Trump, ki vagy rúgva!” Az Egyesült Államok korábban megszabott egy határidőt a Hormuzi-szoros megnyitására, amivel kapcsolatban úgy tűnik, hogy Iránnak esze ágában sincs teljesíteni. Közben a térségben több kritikus rakétatámadás is történt, melyek civil áldozatokkal jártak.
Az iráni Katam al-Anbija központi parancsnokság szóvivője a videóban kifejezetten Donald Trump ismert televíziós szlogenjére utalva fogalmazott. A nyilatkozat időzítése nem véletlen: Washington korábban jelezte, hogy
lépéseket tehet Irán energiahálózata ellen, ha Teherán nem biztosítja a Hormuzi-szoros teljes megnyitását.
Irán ezzel szemben „büntetőerejű válaszcsapásokat” ígért arra az esetre, ha az Egyesült Államok beváltja fenyegetését.
Ezzel egy időben a térségben több katonai eseményről is beszámolt a közel-keleti sajtó: Irán állítása szerint az Iszlám Forradalmi Gárda alá tartozó erők rakétákkal és drónokkal támadták a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázist, valamint az amerikai haditengerészet ötödik flottáját Bahreinben. A közlés szerint a szaúdi bázison amerikai felderítő repülőgépek is állomásoznak. Ezekre a támadásokra egyelőre sem az amerikai, sem az izraeli hadsereg nem reagált.
Irán és a Hezbollah továbbra is lövik Izraelt
Iránon belül is erőszakos incidensekről számoltak be. Az ország északnyugati részén, Tabriz városában két külön támadás történt a helyi hatóságok szerint: egy lakóövezet elleni csapásban négy ember vesztette életét és hatan megsérültek, míg egy parkot ért támadásban további két halálos áldozatról számoltak be. A híreket az iráni állami Fars hírügynökség közölte, de ezeket sem sikerült független forrásból megerősíteni.
A feszültség Izrael északi részén is érezhető: a közelmúltban légiriadók szólaltak meg az Irán és a Hezbollah által összehangolt támadás miatt.
Az izraeli vezetés jelezte, hogy a harcok akár hetekig is folytatódhatnak, és attól tartanak, hogy az Egyesült Államok idő előtt lezárná a konfliktust. Ennek ellenére Izrael további katonai fellépést helyezett kilátásba Irán ellen, miközben a Hezbollahhal való összecsapásokat még csak a konfliktus kezdetének tekintik.
Az izraeli társadalom alapvetően támogatja a katonai műveleteket, mivel Iránt egzisztenciális fenyegetésként érzékeli, ugyanakkor egyre több kérdés merül fel a védekezési képességekkel kapcsolatban. Bár az ország a világ egyik legfejlettebb légvédelmi rendszerével rendelkezik, több ballisztikus rakéta – például az Aradot és Dimonát ért vasárnapi csapások során – képes volt áttörni a védelmet, mintegy 180 sérültet hagyva maga után. Ez a fejlemény komoly társadalmi és szakmai vitát indított el arról, hogy miként juthattak át ezek a rakéták a rendszeren.
Trump teljesen kiakadt Izrael vezetőjére
Donald Trump éles hangvételű kritikát fogalmazott meg Jichák Hercog izraeli államfővel szemben. Trump egy izraeli televíziós interjúban „gyengének és jelentéktelennek” nevezte az államfőt, és azzal vádolta meg, hogy félrevezette őt a Benjáman Netanjáhú ellen zajló büntetőeljárás ügyében. Az amerikai elnök állítása szerint Hercog többször is kilátásba helyezte, hogy kegyelmet ad a miniszterelnöknek, ám ezt később nem teljesítette. Trump úgy fogalmazott: a korrupciós per elvonja a figyelmet a háborús erőfeszítésekről, és szerinte „Netanjáhúnak a háborúra kellene koncentrálnia, nem ilyen ügyekre”.