Az iráni hadsereg nyíltan megfenyegette az amerikai elnököt: „Hé Trump, ki vagy rúgva!” – eszük ágában sincs feladni a Hormuzi-szorost

Az iráni hadsereg szóvivője, Ebrahim Zolfagari nyilvánosan gúnyolta Donald Trump amerikai elnököt, amikor angol nyelvű videóüzenetében azt mondta: „Hé, Trump, ki vagy rúgva!” Az Egyesült Államok korábban megszabott egy határidőt a Hormuzi-szoros megnyitására, amivel kapcsolatban úgy tűnik, hogy Iránnak esze ágában sincs teljesíteni. Közben a térségben több kritikus rakétatámadás is történt, melyek civil áldozatokkal jártak.

Fotó: Alones

Az iráni Katam al-Anbija központi parancsnokság szóvivője a videóban kifejezetten Donald Trump ismert televíziós szlogenjére utalva fogalmazott. A nyilatkozat időzítése nem véletlen: Washington korábban jelezte, hogy

lépéseket tehet Irán energiahálózata ellen, ha Teherán nem biztosítja a Hormuzi-szoros teljes megnyitását.

Irán ezzel szemben „büntetőerejű válaszcsapásokat” ígért arra az esetre, ha az Egyesült Államok beváltja fenyegetését.

Ezzel egy időben a térségben több katonai eseményről is beszámolt a közel-keleti sajtó: Irán állítása szerint az Iszlám Forradalmi Gárda alá tartozó erők rakétákkal és drónokkal támadták a szaúd-arábiai Prince Sultan légibázist, valamint az amerikai haditengerészet ötödik flottáját Bahreinben. A közlés szerint a szaúdi bázison amerikai felderítő repülőgépek is állomásoznak. Ezekre a támadásokra egyelőre sem az amerikai, sem az izraeli hadsereg nem reagált.

Irán és a Hezbollah továbbra is lövik Izraelt

Iránon belül is erőszakos incidensekről számoltak be. Az ország északnyugati részén, Tabriz városában két külön támadás történt a helyi hatóságok szerint: egy lakóövezet elleni csapásban négy ember vesztette életét és hatan megsérültek, míg egy parkot ért támadásban további két halálos áldozatról számoltak be. A híreket az iráni állami Fars hírügynökség közölte, de ezeket sem sikerült független forrásból megerősíteni.

A feszültség Izrael északi részén is érezhető: a közelmúltban légiriadók szólaltak meg az Irán és a Hezbollah által összehangolt támadás miatt.

Az izraeli vezetés jelezte, hogy a harcok akár hetekig is folytatódhatnak, és attól tartanak, hogy az Egyesült Államok idő előtt lezárná a konfliktust. Ennek ellenére Izrael további katonai fellépést helyezett kilátásba Irán ellen, miközben a Hezbollahhal való összecsapásokat még csak a konfliktus kezdetének tekintik.