"Gyáva és szánalmas" – Trump teljesen kiakadt Izrael vezetőjére

Az Egyesült Államok és Izrael közötti politikai és diplomáciai kapcsolatok újabb feszültséggel terhelődtek, miután Donald Trump éles hangvételű kritikát fogalmazott meg Jichák Hercog izraeli államfővel szemben.

Trump egy izraeli televíziós interjúban „gyengének és jelentéktelennek” nevezte az államfőt, és azzal vádolta meg, hogy félrevezette őt a Benjámín Netanjáhú ellen zajló büntetőeljárás ügyében. Az amerikai elnök állítása szerint Hercog többször is kilátásba helyezte, hogy kegyelmet ad a miniszterelnöknek, ám ezt később nem teljesítette. Trump úgy fogalmazott: a korrupciós per elvonja a figyelmet a háborús erőfeszítésekről, és szerinte „Netanjáhúnak a háborúra kellene koncentrálnia, nem ilyen ügyekre”.

Senki nem ígért semmit Trumpnak és Netanjáhúnak

Az izraeli elnöki hivatalhoz közel álló források ugyanakkor határozottan cáfolták Trump állításait. Egy magas rangú tisztviselő szerint Hercog soha nem tett konkrét ígéretet kegyelemre, és következetesen hangsúlyozta, hogy egy ilyen döntést kizárólag jogi és alkotmányos keretek között lehet mérlegelni. Ez a reakció rávilágít arra a feszültségre, amely a politikai kommunikáció és a jogállami intézmények működése között húzódik Izraelben.

Netanjáhú évek óta tartó korrupciós pere olyan vádakat foglal magában, amelyek szerint a politikus üzleti és médiakapcsolatok révén jogtalan előnyökhöz jutott, cserébe szabályozási és politikai támogatást nyújtva befolyásos szereplőknek.

Trump az interjúban kitért arra is, hogy nem kíván részleteket megosztani az esetleges amerikai katonai célpontokról, különösen az iráni energiaszektor infrastruktúrájával kapcsolatban. Washington egyelőre nyitva hagyja a stratégiai opciókat, miközben igyekszik elkerülni a konfliktus további kiszélesedését – fogalmazott a török Anadolu hírügynökség.

A legerősebb szövetség megbomolhat

Belpolitikai olvasatban Trump megszólalása beleillik abba a narratívába, amely a szövetséges vezetők erősségét és határozottságát hangsúlyozza. Másrészt az izraeli jogállami működés és a politikai vezetés viszonya is reflektorfénybe kerül, különösen egy háborús helyzetben. Harmadrészt a regionális konfliktus és az amerikai szerepvállalás kérdése tovább növeli a tétet, hiszen a politikai nyilatkozatok közvetlen hatással lehetnek

a diplomáciai és katonai mozgástérre.

A kialakult helyzet jól mutatja, hogy a személyes politikai konfliktusok és a stratégiai kérdések egyre inkább összefonódnak a nemzetközi színtéren, különösen egy olyan időszakban, amikor a Közel-Kelet biztonsági helyzete rendkívül törékeny.