Műszaki hiba miatt teljesen megbénult a vasúti közlekedés Szombathelyen hétfő reggel: a GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint az állomás nem fogad és nem indít vonatokat, ami azonnali fennakadásokat okozott a térségben. A kialakult helyzet különösen érzékenyen érinti a mintegy 80 ezres várost, ahol a reggeli csúcsidőben tömegek közlekedését bénította meg, hogy leálltak a vonatok.

Most érkezett, rendkívüli helyzet következett be: elesett a 80 ezres magyar város, leálltak a vonatok – óriási késések várhatók / Fotó: MÁV csoport / Facebook (illusztráció)

A vasúttársaság közlése alapján a forgalom teljes leállását műszaki ok idézte elő. A problémák következtében a menetrend szerinti járatok nem tudnak közlekedni, ezért a szolgáltató vonatpótló autóbuszok szervezésébe kezdett. A pótlás azonban időigényes, így jelentős késésekre kell számítani a térségben.

A fennakadások már a reggeli órákban konkrét járatokat is érintettek. A Szentgotthárdról 8:06-kor Sopronba induló 9177-es számú vonat például nem közlekedik a teljes útvonalán: az utasokat Szentgotthárd és Szombathely között vonatpótló autóbusz szállítja.

Ez a megoldás ugyan biztosítja az eljutást, de a menetidő jelentősen megnövekedhet.

A helyzet azért is kritikus, mert Szombathely fontos vasúti csomópontnak számít Nyugat-Magyarországon, így a kiesés nemcsak a helyi, hanem a regionális közlekedésben is láncreakciót indíthat el. Az átszállások megbomlása és a késések továbbgyűrűző hatása miatt a nap folyamán is fennakadásokkal kell számolni.

A GYSEV Zrt. egyelőre nem közölt információt arról, mikor állhat helyre a forgalom. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről, mivel a következő órákban is bizonytalan lehet a menetrend.