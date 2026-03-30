Most érkezett, rendkívüli helyzet következett be: elesett a 80 ezres magyar város, leálltak a vonatok – óriási késések várhatók

Hétfő reggel súlyos fennakadások alakultak ki a nyugat-magyarországi vasúti közlekedésben. Egy műszaki hiba miatt egy fontos csomópont működése teljesen leállt, ami több járatot is érint. A kialakult helyzetben leálltak a vonatok Szombathelyen.
VG
2026.03.30, 09:03
Frissítve: 2026.03.30, 11:21

Műszaki hiba miatt teljesen megbénult a vasúti közlekedés Szombathelyen hétfő reggel: a GYSEV Zrt. tájékoztatása szerint az állomás nem fogad és nem indít vonatokat, ami azonnali fennakadásokat okozott a térségben. A kialakult helyzet különösen érzékenyen érinti a mintegy 80 ezres várost, ahol a reggeli csúcsidőben tömegek közlekedését bénította meg, hogy leálltak a vonatok.

Fotó: MÁV csoport / Facebook (illusztráció)

A vasúttársaság közlése alapján a forgalom teljes leállását műszaki ok idézte elő. A problémák következtében a menetrend szerinti járatok nem tudnak közlekedni, ezért a szolgáltató vonatpótló autóbuszok szervezésébe kezdett. A pótlás azonban időigényes, így jelentős késésekre kell számítani a térségben.

A fennakadások már a reggeli órákban konkrét járatokat is érintettek. A Szentgotthárdról 8:06-kor Sopronba induló 9177-es számú vonat például nem közlekedik a teljes útvonalán: az utasokat Szentgotthárd és Szombathely között vonatpótló autóbusz szállítja. 

Ez a megoldás ugyan biztosítja az eljutást, de a menetidő jelentősen megnövekedhet.

A helyzet azért is kritikus, mert Szombathely fontos vasúti csomópontnak számít Nyugat-Magyarországon, így a kiesés nemcsak a helyi, hanem a regionális közlekedésben is láncreakciót indíthat el. Az átszállások megbomlása és a késések továbbgyűrűző hatása miatt a nap folyamán is fennakadásokkal kell számolni.

A GYSEV Zrt. egyelőre nem közölt információt arról, mikor állhat helyre a forgalom. Az utasokat arra kérik, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális közlekedési helyzetről, mivel a következő órákban is bizonytalan lehet a menetrend.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
